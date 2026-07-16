«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba
O‘zbekiston Superligasining 12-tur markaziy uchrashuvi haqiqiy dramaga boy bo‘ldi. Peshqadam «Neftchi» o‘z maydonida «Buxoro»ga uzoq vaqt hisobda yutqazib bordi, ammo so‘nggi daqiqalarda urilgan ikki gol evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Tezkor penalti mezbonlarni qiyin ahvolga soldi
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkazilgan bahs mehmonlar uchun juda yaxshi boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasida Xurshid Muxtorov penaltini aniq amalga oshirib, «Buxoro»ni hisobda oldinga olib chiqdi.
Shundan so‘ng «Neftchi» tashabbusni qo‘lga olib, raqib darvozasiga bosimni kuchaytirdi. Biroq buxoroliklar tartibli himoyalanib, birinchi bo‘limda ustunlikni saqlab qolishdi.
Zaxiradan tushgan futbolchilar o‘yinni o‘zgartirdi
«Neftchi» bosh murabbiyi tanaffusdan keyin bir qator o‘zgarishlarga qo‘l urdi. Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev va Ratinio ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushdi, Stipe Peritsa esa 74-daqiqada hujumni kuchaytirish uchun o‘yinga qo‘shildi.
Mazkur almashtirishlar uchrashuv taqdiriga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatdi. Mezbonlar bahs oxiriga kelib «Buxoro» himoyasiga bosimni yanada oshirdi.
Uch daqiqada ikkita gol
82-daqiqada Stipe Peritsa raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirdi. Oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib, Jamshid Iskanderov «Neftchi»ning ikkinchi golini urdi.
Shu tariqa, farg‘onaliklar 82-daqiqagacha mag‘lub bo‘lib turgan uchrashuvni qisqa vaqt ichida o‘z foydasiga hal qildi.
Voqea
Daqiqa
Xurshid Muxtorov penaltidan gol urdi
8
Stipe Peritsa hisobni tenglashtirdi
82
Jamshid Iskanderov g‘alaba golini urdi
85
Yakuniy hisob
2:1
Peshqadamlik yanada mustahkamlandi
Ushbu g‘alabadan keyin «Neftchi» 12 ta uchrashuvdagi ochkolari sonini 31 taga yetkazdi va Superliga peshqadamligini mustahkamladi. Farg‘ona klubi hozirgacha 10 ta g‘alaba, bir durang va bitta mag‘lubiyat qayd etgan.
«Buxoro» esa 20 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi. Biroq turning qolgan o‘yinlari yakunlangach, jamoaning jadvaldagi o‘rni o‘zgarishi mumkin.
«Neftchi» yana xarakter ko‘rsatdi
Amaldagi chempion uchun bu oddiy uch ochkodan ko‘ra muhimroq g‘alaba bo‘ldi. Jamoa o‘z maydonida tezkor gol o‘tkazib yuborishiga va raqibning mustahkam himoyasiga qaramay, so‘nggi daqiqalargacha kurashishda davom etdi.
Stipe Peritsa va Jamshid Iskanderovning gollari esa «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi navbatdagi dramatik kambekini ta’minladi.
Sizningcha, «Neftchi» mavsum yakuniga qadar peshqadamlikni saqlab qola oladimi?
…