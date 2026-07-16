«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba

·47·Sport
«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba

O‘zbekiston Superligasining 12-tur markaziy uchrashuvi haqiqiy dramaga boy bo‘ldi. Peshqadam «Neftchi» o‘z maydonida «Buxoro»ga uzoq vaqt hisobda yutqazib bordi, ammo so‘nggi daqiqalarda urilgan ikki gol evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Tezkor penalti mezbonlarni qiyin ahvolga soldi

Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkazilgan bahs mehmonlar uchun juda yaxshi boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasida Xurshid Muxtorov penaltini aniq amalga oshirib, «Buxoro»ni hisobda oldinga olib chiqdi.

Shundan so‘ng «Neftchi» tashabbusni qo‘lga olib, raqib darvozasiga bosimni kuchaytirdi. Biroq buxoroliklar tartibli himoyalanib, birinchi bo‘limda ustunlikni saqlab qolishdi.

Zaxiradan tushgan futbolchilar o‘yinni o‘zgartirdi

«Neftchi» bosh murabbiyi tanaffusdan keyin bir qator o‘zgarishlarga qo‘l urdi. Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev va Ratinio ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushdi, Stipe Peritsa esa 74-daqiqada hujumni kuchaytirish uchun o‘yinga qo‘shildi.

Mazkur almashtirishlar uchrashuv taqdiriga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatdi. Mezbonlar bahs oxiriga kelib «Buxoro» himoyasiga bosimni yanada oshirdi.

Uch daqiqada ikkita gol

82-daqiqada Stipe Peritsa raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirdi. Oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib, Jamshid Iskanderov «Neftchi»ning ikkinchi golini urdi.

Shu tariqa, farg‘onaliklar 82-daqiqagacha mag‘lub bo‘lib turgan uchrashuvni qisqa vaqt ichida o‘z foydasiga hal qildi.

Voqea

Daqiqa

Xurshid Muxtorov penaltidan gol urdi

8

Stipe Peritsa hisobni tenglashtirdi

82

Jamshid Iskanderov g‘alaba golini urdi

85

Yakuniy hisob

2:1

Peshqadamlik yanada mustahkamlandi

Ushbu g‘alabadan keyin «Neftchi» 12 ta uchrashuvdagi ochkolari sonini 31 taga yetkazdi va Superliga peshqadamligini mustahkamladi. Farg‘ona klubi hozirgacha 10 ta g‘alaba, bir durang va bitta mag‘lubiyat qayd etgan.

«Buxoro» esa 20 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi. Biroq turning qolgan o‘yinlari yakunlangach, jamoaning jadvaldagi o‘rni o‘zgarishi mumkin.

«Neftchi» yana xarakter ko‘rsatdi

Amaldagi chempion uchun bu oddiy uch ochkodan ko‘ra muhimroq g‘alaba bo‘ldi. Jamoa o‘z maydonida tezkor gol o‘tkazib yuborishiga va raqibning mustahkam himoyasiga qaramay, so‘nggi daqiqalargacha kurashishda davom etdi.

Stipe Peritsa va Jamshid Iskanderovning gollari esa «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi navbatdagi dramatik kambekini ta’minladi.

Sizningcha, «Neftchi» mavsum yakuniga qadar peshqadamlikni saqlab qola oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiKecha, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi