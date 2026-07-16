Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdi
Britaniyalik fermer g‘ayrioddiy hosili bilan yana keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Angliyaning Gloster shahrida yashovchi 67 yoshli bog‘bon Grem Barratt qariyb 2 kilogrammlik ulkan sarimsoq piyozini yetishtirib, navbatdagi rekordini qayd etdi.
The Washington Post ma’lumotiga ko‘ra, rekordchi sarimsoqning og‘irligi 1,75 kilogramm, diametri esa taxminan 19 santimetrni tashkil etgan. Bu oddiy sarimsoqlardan 5 barobar katta hisoblanadi. Barratt sarimsoqni 2025 yil sentyabr oyida ekkan, hosilni esa 2026 yil iyun oyida yig‘ib olgan.
“Men juda noyob natijaga erishganimni darhol anglagandim,” — deydi rekordchi bog‘bon.
Ma’lum qilinishicha, bu Grem Barrattning so‘nggi ikki yil ichidagi o‘ninchi jahon rekordi hisoblanadi. U bundan avval ham eng og‘ir luffa (tabiiy gubka o‘simligi), eng og‘ir selderey, eng og‘ir tomatillo hamda eng uzun no‘xat dukkagi kabi yo‘nalishlarda rekord o‘rnatishga muvaffaq bo‘lgan.
Sobiq telekommunikatsiya menejeri bo‘lgan Barratt 12 yil avval nafaqaga chiqqanidan keyin ulkan sabzavotlar yetishtirish bilan jiddiy shug‘ullana boshlagan. Uning ta’kidlashicha, bunday natijaga erishish uchun unumdor tuproq, sifatli urug‘, qulay ob-havo va albatta, biroz omad ham kerak.
Fermer rekordchi sarimsoqni quritib, urug‘ini saqlab qolish va kelasi mavsumda o‘z natijasini yanada yaxshilashni rejalashtirmoqda.
…