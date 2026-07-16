Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdi

·55·Dunyo
Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdi

Britaniyalik fermer g‘ayrioddiy hosili bilan yana keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Angliyaning Gloster shahrida yashovchi 67 yoshli bog‘bon Grem Barratt qariyb 2 kilogrammlik ulkan sarimsoq piyozini yetishtirib, navbatdagi rekordini qayd etdi.

The Washington Post ma’lumotiga ko‘ra, rekordchi sarimsoqning og‘irligi 1,75 kilogramm, diametri esa taxminan 19 santimetrni tashkil etgan. Bu oddiy sarimsoqlardan 5 barobar katta hisoblanadi. Barratt sarimsoqni 2025 yil sentyabr oyida ekkan, hosilni esa 2026 yil iyun oyida yig‘ib olgan.

“Men juda noyob natijaga erishganimni darhol anglagandim,” — deydi rekordchi bog‘bon.

Ma’lum qilinishicha, bu Grem Barrattning so‘nggi ikki yil ichidagi o‘ninchi jahon rekordi hisoblanadi. U bundan avval ham eng og‘ir luffa (tabiiy gubka o‘simligi), eng og‘ir selderey, eng og‘ir tomatillo hamda eng uzun no‘xat dukkagi kabi yo‘nalishlarda rekord o‘rnatishga muvaffaq bo‘lgan.

Sobiq telekommunikatsiya menejeri bo‘lgan Barratt 12 yil avval nafaqaga chiqqanidan keyin ulkan sabzavotlar yetishtirish bilan jiddiy shug‘ullana boshlagan. Uning ta’kidlashicha, bunday natijaga erishish uchun unumdor tuproq, sifatli urug‘, qulay ob-havo va albatta, biroz omad ham kerak.

Fermer rekordchi sarimsoqni quritib, urug‘ini saqlab qolish va kelasi mavsumda o‘z natijasini yanada yaxshilashni rejalashtirmoqda.

Moviy chiziqli ko‘ylak kiygan kishi qo‘lida ulkan sarimsoqpiyoz ushlab turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaAQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaKecha, 22:50Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Kecha, 22:22Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiKecha, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiKecha, 22:02Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiKecha, 21:55Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiKecha, 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi