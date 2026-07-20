Romero Trampning qo‘lini olmadi: finaldan keyingi kadr tarqaldi
JCH–2026 finalida Ispaniyadan alamli mag‘lubiyat qabul qilgan Argentina futbolchilari taqdirlash marosimida kumush medallarini qabul qildi. Ammo Kristian Romeroning AQSH prezidenti Donald Tramp bilan bog‘liq harakati o‘yin natijasidan kam muhokama qilinmayapti.
Tarqalgan videolarda himoyachi unga qo‘l uzatgan Trampning oldida to‘xtamasdan o‘tib ketgani ko‘rinadi. Romero bu harakatining sababini hozircha ochiqlamagan.
Romero medalni oldi, ammo qo‘l bermadi
Taqdirlash marosimida Argentina futbolchilari FIFA prezidenti Janni Infantino va Donald Tramp turgan sahnadan birma-bir o‘tib, kumush medallarini qabul qildi.
Navbat Kristian Romeroga kelganida, Tramp qo‘lini uzatdi. Biroq argentinalik himoyachi to‘xtamasdan uning yonidan o‘tib ketdi. Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, futbolchining bu ishi atayin qilingani haqida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.
Shu bilan birga, videoning o‘zi Romeroning niyatini aniq ko‘rsatmaydi. Futbolchi chalg‘ib ketganmi yoki haqiqatan ham qo‘l bermaslikni tanlaganmi — bu borada uning shaxsiy izohi e’lon qilinmagan.
Boshqa futbolchilar Tramp bilan ko‘rishdi
Marosim davomida Argentina sardori Lionel Messi Infantino va Tramp bilan qo‘l berib ko‘rishib, kumush medalni qabul qildi. AQSH prezidenti final oldidanoq sovrinni topshirish marosimida ishtirok etishi tasdiqlangan edi.
Tramp FIFA rahbari bilan birga har ikki terma jamoa futbolchilariga medallarni taqdim etdi. Davlat rahbarlarining jahon chempionati finali va sovrin topshirish marosimida qatnashishi avvalgi mundiallarda ham kuzatilgan.
Romeroning harakati aynan shu sababli ko‘zga tashlandi: undan oldin va keyin sahnadan o‘tgan futbolchilarning aksariyati marosim ishtirokchilari bilan qo‘l berib ko‘rishgan.
Argentina chempionlikni qo‘shimcha vaqtda boy berdi
JCH–2026 finalining asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Argentina qo‘shimcha bo‘limlarni Enso Fernandesning chetlatilishi sabab bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.
106-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres jarima maydonidagi imkoniyatdan foydalanib, uchrashuvdagi yagona golni urdi. Ispaniya 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, 2010 yildan keyin ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.
Argentina esa ketma-ket ikkinchi chempionlik imkoniyatini qo‘ldan boy berib, turnirni kumush medal bilan yakunladi.
Romero nima uchun bunday qilgani noma’lum
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Romeroning harakatini siyosiy munosabatdan tortib, finaldagi mag‘lubiyatdan keyingi asabiy holatgacha turlicha izohlamoqda.
Ammo futbolchi yoki Argentina futbol assotsiatsiyasi rasmiy tushuntirish bermaguncha, mazkur versiyalarni tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilib bo‘lmaydi. Hozircha aniq bo‘lgani — Tramp qo‘l uzatgan, Romero esa to‘xtamasdan uning yonidan o‘tib ketgan.
Bir necha soniyalik ushbu kadr endi finalning eng ko‘p muhokama qilinayotgan sahnalaridan biriga aylandi. Ispaniya kubokni ko‘tardi, ammo internet finaldan keyin ham o‘z o‘yinini davom ettirmoqda.
…