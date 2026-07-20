Romero Trampning qo‘lini olmadi: finaldan keyingi kadr tarqaldi

·101·Sport
Romero Trampning qo‘lini olmadi: finaldan keyingi kadr tarqaldi

JCH–2026 finalida Ispaniyadan alamli mag‘lubiyat qabul qilgan Argentina futbolchilari taqdirlash marosimida kumush medallarini qabul qildi. Ammo Kristian Romeroning AQSH prezidenti Donald Tramp bilan bog‘liq harakati o‘yin natijasidan kam muhokama qilinmayapti.

Tarqalgan videolarda himoyachi unga qo‘l uzatgan Trampning oldida to‘xtamasdan o‘tib ketgani ko‘rinadi. Romero bu harakatining sababini hozircha ochiqlamagan.

Romero medalni oldi, ammo qo‘l bermadi

Taqdirlash marosimida Argentina futbolchilari FIFA prezidenti Janni Infantino va Donald Tramp turgan sahnadan birma-bir o‘tib, kumush medallarini qabul qildi.

Navbat Kristian Romeroga kelganida, Tramp qo‘lini uzatdi. Biroq argentinalik himoyachi to‘xtamasdan uning yonidan o‘tib ketdi. Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, futbolchining bu ishi atayin qilingani haqida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.

Shu bilan birga, videoning o‘zi Romeroning niyatini aniq ko‘rsatmaydi. Futbolchi chalg‘ib ketganmi yoki haqiqatan ham qo‘l bermaslikni tanlaganmi — bu borada uning shaxsiy izohi e’lon qilinmagan.

Boshqa futbolchilar Tramp bilan ko‘rishdi

Marosim davomida Argentina sardori Lionel Messi Infantino va Tramp bilan qo‘l berib ko‘rishib, kumush medalni qabul qildi. AQSH prezidenti final oldidanoq sovrinni topshirish marosimida ishtirok etishi tasdiqlangan edi.

Tramp FIFA rahbari bilan birga har ikki terma jamoa futbolchilariga medallarni taqdim etdi. Davlat rahbarlarining jahon chempionati finali va sovrin topshirish marosimida qatnashishi avvalgi mundiallarda ham kuzatilgan.

Romeroning harakati aynan shu sababli ko‘zga tashlandi: undan oldin va keyin sahnadan o‘tgan futbolchilarning aksariyati marosim ishtirokchilari bilan qo‘l berib ko‘rishgan.

Argentina chempionlikni qo‘shimcha vaqtda boy berdi

JCH–2026 finalining asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Argentina qo‘shimcha bo‘limlarni Enso Fernandesning chetlatilishi sabab bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.

106-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres jarima maydonidagi imkoniyatdan foydalanib, uchrashuvdagi yagona golni urdi. Ispaniya 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, 2010 yildan keyin ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.

Argentina esa ketma-ket ikkinchi chempionlik imkoniyatini qo‘ldan boy berib, turnirni kumush medal bilan yakunladi.

Romero nima uchun bunday qilgani noma’lum

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Romeroning harakatini siyosiy munosabatdan tortib, finaldagi mag‘lubiyatdan keyingi asabiy holatgacha turlicha izohlamoqda.

Ammo futbolchi yoki Argentina futbol assotsiatsiyasi rasmiy tushuntirish bermaguncha, mazkur versiyalarni tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilib bo‘lmaydi. Hozircha aniq bo‘lgani — Tramp qo‘l uzatgan, Romero esa to‘xtamasdan uning yonidan o‘tib ketgan.

Bir necha soniyalik ushbu kadr endi finalning eng ko‘p muhokama qilinayotgan sahnalaridan biriga aylandi. Ispaniya kubokni ko‘tardi, ammo internet finaldan keyin ham o‘z o‘yinini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi