Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadi

·50·Sport
Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadi

Argentina milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati finalidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoa sardori Lionel Messiga bag‘ishlangan ta’sirli va hissiyotlarga boy murojaat bilan chiqdi.

Argentinaliklar hal qiluvchi final bahsida Ispaniyaga qo‘shimcha vaqtda kiritilgan yagona gol tufayli 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Shu tariqa jamoa 2022 yil Qatarda qo‘lga kiritgan jahon chempionligi unvonini himoya qila olmadi.

Terma jamoa e’lon qilgan murojaatda Messining mehnati, fidoyiligi va mamlakat futboli uchun qo‘shgan beqiyos hissasi alohida e’tirof etildi.

«Sening ko‘z yoshlaring — bizning ham ko‘z yoshlarimiz, kapitan. Sen bizga hayotimizdagi eng baxtli onlarni taqdim etding. Fidoyiliging, sehring va so‘nggi soniyagacha kurashganing uchun rahmat. Biz seni abadiy sevamiz, Leo!» — deyiladi murojaatda.

39 yoshli Lionel Messi Jahon chempionatining kumush medalini qabul qilib olgach, tribunadagi argentinalik muxlislar oldiga bordi. U o‘z hissiyotlarini yashira olmadi va ko‘z yoshlarini to‘kdi. Bu ta’sirli lahzalar stadiondagi minglab muxlislarni ham, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ham befarq qoldirmadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bu Messining faoliyatidagi oltinchi va ehtimol so‘nggi Jahon chempionati bo‘ldi. Navbatdagi mundial 2030 yilda o‘tkaziladi va o‘sha vaqtga kelib Messi 43 yoshga to‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi