Manchester Yunayted chempionlik poygasiga tayyormi: Mikael Silvestre kutilmagan bayonot berdi

·38·Sport
Manchester Yunayted chempionlik poygasiga tayyormi: Mikael Silvestre kutilmagan bayonot berdi

Manchester Yunayted klubining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre jamoaning hozirgi holati va kelajakdagi maqsadlari haqida oʻz mulohazalarini bildirdi. Ser Aleks Fergyuson qoʻl ostida toʻrt bor Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan fransiyalik sobiq futbolchi "qizil iblislar"ning yaqin yillarda Premer-ligada gʻolib chiqish imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, jamoa hali katta gʻalabalarga tayyor emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Old Traffordda ijobiy oʻzgarishlar kuzatilayotgan boʻlsa-da, Silvestre jamoa tarkibida va klub boshqaruvida hali koʻp ishlar qilinishi kerakligini taʼkidladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida u 2026-2027-yilgi mavsumda ham Manchester Yunayted uchun chempionlik poygasiga kirishish "juda erta" ekanligini aytib oʻtdi. Bu esa muxlislar kutayotgan tezkor muvaffaqiyatlar hali biroz kechikishidan dalolat beradi.

Klub rahbariyati, xususan, Ser Jim Ratkliff va INEOS guruhi Manchesterda "Shimoliy Uembli" deb atalayotgan 2 milliard funt sterlinglik yangi stadion loyihasini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, klubning 150 yillik yubileyiga qadar ham erkaklar, ham ayollar jamoalarini mamlakatda dominant kuchga aylantirishni koʻzda tutuvchi "Project 150" dasturi eʼlon qilingan. Biroq, maydondagi natijalar infratuzilma kabi tez oʻzgarmasligi mumkin.

Barqarorlik — asosiy maqsad

2013-yilda Ser Aleks Fergyuson isteʼfoga chiqqanidan beri Manchester Yunayted biror marta ham Premer-liga oltin medallarini qoʻlga kirita olmadi. Devid Moyesdan tortib Ruben Amorimgacha boʻlgan murabbiylar jamoani avvalgi shon-shuhratiga qaytarishga urinishdi, ammo bu vazifa deyarli imkonsiz boʻlib qolmoqda. Hozirda jamoani boshqarayotgan Michael Carrick oldida ham xuddi shunday ogʻir masʼuliyat turibdi.

Silvestrening soʻzlariga koʻra, jamoa uchun hozirda qoʻshni Manchester Siti bilan raqobatlashishdan koʻra, oʻz oʻyinini shakllantirish muhimroq. "Ular koʻp yillardan buyon Manchesterning eng yaxshi jamoasi boʻlib kelmoqda va bu hozircha ahamiyatli emas. Muhimi — oʻtgan mavsumdagi xatolardan xulosa chiqarib, yanada kuchliroq va barqarorroq jamoaga aylanishdir", — deydi sobiq himoyachi.

Sobiq futbolchi klubning asosiy vazifasi Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etish va bosqichma-bosqich chempionlik darajasiga chiqish ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, muxlislar uchun Manchester Siti bilan oʻzaro farq faqat derbi kunlarida muhim, strategik jihatdan esa jamoaning umumiy oʻsishi birinchi oʻrinda turishi kerak.

Kelajakdagi transferlar va kutuvlar

Manchester Yunayted tarkibni kuchaytirish boʻyicha faol ish olib bormoqda. Baʼzi ekspertlar bir nechta aqlli transferlar jamoani yana yuqori pogʻonalarga qaytarishi mumkinligini aytishsa-da, Silvestre bu jarayon uzoq vaqt talab qilishini uqtirmoqda. Uning fikricha, barqarorlikka erishish uchun Michael Carrick boshchiligidagi murabbiylar shtabiga koʻproq vaqt berilishi shart.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Manchester Yunayted oʻzining shonli tarixini tiklash yoʻlida uzoq muddatli loyihalarga tayanmoqda. Silvestre kabi tajribali futbolchilarning ogohlantirishi esa muxlislarni real voqelikka tayyorlashga xizmat qiladi. Premer-ligadagi raqobat darajasi oshib borayotgan bir paytda, "qizil iblislar"ga nafaqat mablagʻ, balki sabr ham kerak boʻladi.

Manchester YunaytedPremer-ligaMichael CarrickMikael SilvestreFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...