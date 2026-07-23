Manchester Yunayted chempionlik poygasiga tayyormi: Mikael Silvestre kutilmagan bayonot berdi
Manchester Yunayted klubining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre jamoaning hozirgi holati va kelajakdagi maqsadlari haqida oʻz mulohazalarini bildirdi. Ser Aleks Fergyuson qoʻl ostida toʻrt bor Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan fransiyalik sobiq futbolchi "qizil iblislar"ning yaqin yillarda Premer-ligada gʻolib chiqish imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, jamoa hali katta gʻalabalarga tayyor emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Old Traffordda ijobiy oʻzgarishlar kuzatilayotgan boʻlsa-da, Silvestre jamoa tarkibida va klub boshqaruvida hali koʻp ishlar qilinishi kerakligini taʼkidladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida u 2026-2027-yilgi mavsumda ham Manchester Yunayted uchun chempionlik poygasiga kirishish "juda erta" ekanligini aytib oʻtdi. Bu esa muxlislar kutayotgan tezkor muvaffaqiyatlar hali biroz kechikishidan dalolat beradi.
Klub rahbariyati, xususan, Ser Jim Ratkliff va INEOS guruhi Manchesterda "Shimoliy Uembli" deb atalayotgan 2 milliard funt sterlinglik yangi stadion loyihasini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, klubning 150 yillik yubileyiga qadar ham erkaklar, ham ayollar jamoalarini mamlakatda dominant kuchga aylantirishni koʻzda tutuvchi "Project 150" dasturi eʼlon qilingan. Biroq, maydondagi natijalar infratuzilma kabi tez oʻzgarmasligi mumkin.
Barqarorlik — asosiy maqsad2013-yilda Ser Aleks Fergyuson isteʼfoga chiqqanidan beri Manchester Yunayted biror marta ham Premer-liga oltin medallarini qoʻlga kirita olmadi. Devid Moyesdan tortib Ruben Amorimgacha boʻlgan murabbiylar jamoani avvalgi shon-shuhratiga qaytarishga urinishdi, ammo bu vazifa deyarli imkonsiz boʻlib qolmoqda. Hozirda jamoani boshqarayotgan Michael Carrick oldida ham xuddi shunday ogʻir masʼuliyat turibdi.
Silvestrening soʻzlariga koʻra, jamoa uchun hozirda qoʻshni Manchester Siti bilan raqobatlashishdan koʻra, oʻz oʻyinini shakllantirish muhimroq. "Ular koʻp yillardan buyon Manchesterning eng yaxshi jamoasi boʻlib kelmoqda va bu hozircha ahamiyatli emas. Muhimi — oʻtgan mavsumdagi xatolardan xulosa chiqarib, yanada kuchliroq va barqarorroq jamoaga aylanishdir", — deydi sobiq himoyachi.
Sobiq futbolchi klubning asosiy vazifasi Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etish va bosqichma-bosqich chempionlik darajasiga chiqish ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, muxlislar uchun Manchester Siti bilan oʻzaro farq faqat derbi kunlarida muhim, strategik jihatdan esa jamoaning umumiy oʻsishi birinchi oʻrinda turishi kerak.
Kelajakdagi transferlar va kutuvlarManchester Yunayted tarkibni kuchaytirish boʻyicha faol ish olib bormoqda. Baʼzi ekspertlar bir nechta aqlli transferlar jamoani yana yuqori pogʻonalarga qaytarishi mumkinligini aytishsa-da, Silvestre bu jarayon uzoq vaqt talab qilishini uqtirmoqda. Uning fikricha, barqarorlikka erishish uchun Michael Carrick boshchiligidagi murabbiylar shtabiga koʻproq vaqt berilishi shart.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Manchester Yunayted oʻzining shonli tarixini tiklash yoʻlida uzoq muddatli loyihalarga tayanmoqda. Silvestre kabi tajribali futbolchilarning ogohlantirishi esa muxlislarni real voqelikka tayyorlashga xizmat qiladi. Premer-ligadagi raqobat darajasi oshib borayotgan bir paytda, "qizil iblislar"ga nafaqat mablagʻ, balki sabr ham kerak boʻladi.
…