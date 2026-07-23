Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruvidagi debyutida kutilmagan magʻlubiyatga uchradi

·88·Sport
Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruvidagi debyutida kutilmagan magʻlubiyatga uchradi

Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi yangi bosh murabbiy Ange Postecoglou qoʻl ostidagi ilk oʻyinini oʻtkazdi. Lissabonda yopiq eshiklar ortida boʻlib oʻtgan nazorat bahsida Ar-Riyod jamoasi Portugaliyaning Benfika klubi oʻrinbosarlar tarkibiga imkoniyatni boy berib qoʻydi. Bu natija avstraliyalik mutaxassis uchun yangi mavsum oldidan jiddiy sinov va oʻylash uchun asos boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv murabbiylar shtabining xohishiga koʻra noodatiy formatda tashkil etildi. Oʻyin har biri 30 daqiqadan iborat ikki taym davom etdi. Al-Riyadiya nashri xabariga koʻra, Al-Nassr uchrashuvni juda faol boshladi va 4-daqiqadayoq yarim himoyachi Abdulmalik Al-Jaberning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Biroq, erta kiritilgan gol jamoaga gʻalaba keltirmadi.

Cristiano Ronaldo nima uchun maydonga tushmadi?

Benfika B jamoasi yosh futbolchilari tezda tashabbusni qoʻlga olib, ikki bor raqib darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻlishdi. Yakuniy 2:1 hisobi Ange Postecoglou uchun debyut oʻyinidagi noxush natijaga aylandi. Mazkur bahsda jamoa yetakchisi va sardori Cristiano Ronaldo ishtirok etmadi, bu esa koʻplab muxlislarning eʼtiborini tortdi.

World Soccer Talk maʼlumotiga koʻra, 41 yoshli yulduz hujumchining yoʻqligi uning jismoniy holatini tiklash bilan bogʻliq. Portugaliya terma jamoasi safida JCh-2026 saralash bosqichi va turnirning final qismidagi ishtirokidan soʻng, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchiga qoʻshimcha dam olish vaqti berishga qaror qilgan. Eslatib oʻtamiz, Portugaliya mundialdagi yurishini 1/8 finalda Ispaniyaga magʻlub boʻlib toʻxtatgan edi.

Al-Nassr rahbariyati oʻzining asosiy yulduzini mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga shoshilinch jalb qilmaslikni afzal koʻrmoqda. Hozircha Cristiano Ronaldoning umumiy guruh mashgʻulotlariga qachon qaytishi borasida aniq muddat belgilanmagan. Klub uning toʻliq tiklanib, yangi mavsumga 100 foiz tayyor boʻlishini kutmoqda.

Oʻtgan mavsum Cristiano Ronaldo uchun omadli keldi. U Al-Nassr safida barcha turnirlarda 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 30 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Eng muhimi, u jamoasi bilan Saudiya Pro ligasida chempionlikni qoʻlga kiritdi. Bu portugaliyalik afsonaning Arabiston zaminidagi ilk rasmiy sovrini boʻldi.

Yangi mavsumda Ange Postecoglou va uning jamoasi oldiga ulkan maqsadlar qoʻyilgan. Xususan, klub oʻz tarixida hali hech qachon gʻolib chiqmagan AFC Chempionlar ligasi Elite turnirida zafar quchishni asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilab olgan. Cristiano Ronaldo ham aynan qitʼa miqyosidagi ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgani haqida avvalroq xabar berilgan edi.

Al-NassrCristiano RonaldoAnge PostecoglouFutbolSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...