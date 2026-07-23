Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruvidagi debyutida kutilmagan magʻlubiyatga uchradi
Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi yangi bosh murabbiy Ange Postecoglou qoʻl ostidagi ilk oʻyinini oʻtkazdi. Lissabonda yopiq eshiklar ortida boʻlib oʻtgan nazorat bahsida Ar-Riyod jamoasi Portugaliyaning Benfika klubi oʻrinbosarlar tarkibiga imkoniyatni boy berib qoʻydi. Bu natija avstraliyalik mutaxassis uchun yangi mavsum oldidan jiddiy sinov va oʻylash uchun asos boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv murabbiylar shtabining xohishiga koʻra noodatiy formatda tashkil etildi. Oʻyin har biri 30 daqiqadan iborat ikki taym davom etdi. Al-Riyadiya nashri xabariga koʻra, Al-Nassr uchrashuvni juda faol boshladi va 4-daqiqadayoq yarim himoyachi Abdulmalik Al-Jaberning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Biroq, erta kiritilgan gol jamoaga gʻalaba keltirmadi.
Cristiano Ronaldo nima uchun maydonga tushmadi?Benfika B jamoasi yosh futbolchilari tezda tashabbusni qoʻlga olib, ikki bor raqib darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻlishdi. Yakuniy 2:1 hisobi Ange Postecoglou uchun debyut oʻyinidagi noxush natijaga aylandi. Mazkur bahsda jamoa yetakchisi va sardori Cristiano Ronaldo ishtirok etmadi, bu esa koʻplab muxlislarning eʼtiborini tortdi.
World Soccer Talk maʼlumotiga koʻra, 41 yoshli yulduz hujumchining yoʻqligi uning jismoniy holatini tiklash bilan bogʻliq. Portugaliya terma jamoasi safida JCh-2026 saralash bosqichi va turnirning final qismidagi ishtirokidan soʻng, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchiga qoʻshimcha dam olish vaqti berishga qaror qilgan. Eslatib oʻtamiz, Portugaliya mundialdagi yurishini 1/8 finalda Ispaniyaga magʻlub boʻlib toʻxtatgan edi.
Al-Nassr rahbariyati oʻzining asosiy yulduzini mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga shoshilinch jalb qilmaslikni afzal koʻrmoqda. Hozircha Cristiano Ronaldoning umumiy guruh mashgʻulotlariga qachon qaytishi borasida aniq muddat belgilanmagan. Klub uning toʻliq tiklanib, yangi mavsumga 100 foiz tayyor boʻlishini kutmoqda.
Oʻtgan mavsum Cristiano Ronaldo uchun omadli keldi. U Al-Nassr safida barcha turnirlarda 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 30 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Eng muhimi, u jamoasi bilan Saudiya Pro ligasida chempionlikni qoʻlga kiritdi. Bu portugaliyalik afsonaning Arabiston zaminidagi ilk rasmiy sovrini boʻldi.
Yangi mavsumda Ange Postecoglou va uning jamoasi oldiga ulkan maqsadlar qoʻyilgan. Xususan, klub oʻz tarixida hali hech qachon gʻolib chiqmagan AFC Chempionlar ligasi Elite turnirida zafar quchishni asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilab olgan. Cristiano Ronaldo ham aynan qitʼa miqyosidagi ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgani haqida avvalroq xabar berilgan edi.
…