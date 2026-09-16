OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·74·Sport
OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyoning ikkinchi nufuzli klublar turniri OCHL-2da O‘zbekiston vitse-chempioni «Nasaf» safarda Bahraynning «Al Xolidiya» klubiga qarshi o‘z yurishini boshlaydi.
  • Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadigan ushbu uchrashuv oldidan har ikki jamoa bosh murabbiylari asosiy tarkibni e’lon qildi.

Osiyoning nufuzi jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi bosh klublar musobaqasi — OCHL-2 bahslariga rasman start berilmoqda. O‘zbekiston vitse-chempioni va mamlakatning eng tajribali xalqaro jamoalaridan biri bo‘lmish Qarshining «Nasaf» klubi turnirdagi yurishini safarda, Bahraynning Riffa shahrida mahalliy «Al Xolidiya» klubiga qarshi boshlaydi. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladigan ushbu prinsipial to‘qnashuv oldidan har ikki bosh murabbiy maydonga tushadigan dastlabki 11 talikni rasman e’lon qildi. Uchrashuv «FutbolTV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilinadi

Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayn chempioniga qarshi bellashuvda Abduvohid Ne’matov, Umar Eshmurodov, G‘olib G‘aybullayev kabi tajribali himoya qo‘rg‘onini va oldingi chiziqda to‘purar Bobur Abduxoliqovni asosiy tarkibga kiritdi. Mezbonlar esa o‘z navbatida Masvanganyi, Velkovski, Moreyra va Drozdek singari yevropalik hamda afrikalik legionerlarini dastlabki daqiqalardan jangga tashlamoqda. Xo‘sh, «ajdarlar» Bahrayn safaridan g‘alaba bilan qayta oladimi, Ro‘ziqul Berdiyev raqibning mashhur legionerlarini qanday to‘xtatadi va «A» guruhidagi ilk 3 ochko kimga nasib etadi?

«Ajdarlar»ning jang maydoniga tushadigan rasmiy 11 taligi

Ro‘ziqul Berdiyev tanlagan «Nasaf»ning boshlang‘ich tarkibi:

  • Darvoza chizig‘i: Abduvohid Ne’matov — terma jamoa va «Nasaf»ning ishonchli posboni darvoza daxlsizligiga mas’ul bo‘ladi;

  • Mudofaa qo‘rg‘oni: Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev hamda sardor Umar Eshmurodov — raqibning xavfli hujumlarini qaytarish uchun monolit himoya chizig‘ini hosil qiladi;

  • Maydon markazi va qanotlar: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov va Abbos G‘ulomov — to‘p nazorati va markazdagi pressingni ta’minlaydi;

  • Hujumchilar va kreativ kuch: Adenis Shala va jamoaning bosh to‘purari Bobur Abduxoliqov mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilish uchun asosiy qurol bo‘ladi.

«Al Xolidiya»ning yulduzli tarkibi: Kimlardan ehtiyot bo‘lish kerak?

Bahrayn chempionining asosiy tarkibdagi o‘yinchilari:

  • Darvozabon va himoya: Al G‘arabli, Odil, Buhra, Shili hamda Shimoliy Makedoniya terma jamoasi a’zosi Darko Velkovski;

  • Yarimhimoya va hujum uchligi: JAR termasi yulduzi Patrik Masvanganyi, xorvatiyalik Domagoy Drozdek, marokashlik Valid Sabbar, shuningdek Bumessous, Mendi va braziliyalik Gleison Moreyra;

  • Legionerlar kuchi: Mezbonlar safidagi xorijlik o‘yinchilarning yuqori individual mahorati «Nasaf» himoyachilaridan 90 daqiqa davomida maksimal diqqatni talab qiladi.

«A» guruhidagi start: Riffadan Toshkentgacha intriga

Uchrashuv tafsilotlari va muxlislar uchun muhim faktlar:

  • Bahs vaqti va stadion: OCHL-2 «A» guruhi 1-turidan o‘rin olgan uchrashuv 16 sentyabr kuni Bahraynning Riffa shahrida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan aynan soat 21:00 da start oladi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari ushbu qarama-qarshilikni «FutbolTV» telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin;

  • Strategik vazifa: Guruhdan chiqish va keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun safardagi ilk turda ochko olish «Nasaf» uchun suv va havodek zarur.

Qarshining «Nasaf» jamoasiga ushbu murakkab va shiddatli bahsda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritishini tilab qolamiz.

Sizningcha, «Nasaf» safarda «Al Xolidiya» ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? Ro‘ziqul Berdiyev tanlagan boshlang‘ich tarkib 3 ochko olish uchun yetarlimi yoki zaxiradan tushadigan o‘yinchilar bahs taqdirini hal qiladimi? O‘z hisob taxminlaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy futbolimiz sha’ni uchun kurashayotgan «ajdarlar» uchrashuvi oldidan tayyorlangan ushbu tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!

NasafAl XolidiyaOCHL-2Ro‘ziqul Berdiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Merino Maks Doumenni Lamine Yamalga qiyosladiMikel Merino Maks Doumenni Lamine Yamalga qiyosladiBugun, 21:57Kubokda shov-shuvli sensatsiya!: «G‘azalkent» «Qo‘qon-1912»ni musobaqadan chiqarib yubordiKubokda shov-shuvli sensatsiya!: «G‘azalkent» «Qo‘qon-1912»ni musobaqadan chiqarib yubordiBugun, 21:48OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaBugun, 20:53Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiBugun, 19:30Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:59Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda