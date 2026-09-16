OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyoning ikkinchi nufuzli klublar turniri OCHL-2da O‘zbekiston vitse-chempioni «Nasaf» safarda Bahraynning «Al Xolidiya» klubiga qarshi o‘z yurishini boshlaydi.
- Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadigan ushbu uchrashuv oldidan har ikki jamoa bosh murabbiylari asosiy tarkibni e’lon qildi.
Osiyoning nufuzi jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi bosh klublar musobaqasi — OCHL-2 bahslariga rasman start berilmoqda. O‘zbekiston vitse-chempioni va mamlakatning eng tajribali xalqaro jamoalaridan biri bo‘lmish Qarshining «Nasaf» klubi turnirdagi yurishini safarda, Bahraynning Riffa shahrida mahalliy «Al Xolidiya» klubiga qarshi boshlaydi. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladigan ushbu prinsipial to‘qnashuv oldidan har ikki bosh murabbiy maydonga tushadigan dastlabki 11 talikni rasman e’lon qildi. Uchrashuv «FutbolTV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilinadi
Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayn chempioniga qarshi bellashuvda Abduvohid Ne’matov, Umar Eshmurodov, G‘olib G‘aybullayev kabi tajribali himoya qo‘rg‘onini va oldingi chiziqda to‘purar Bobur Abduxoliqovni asosiy tarkibga kiritdi. Mezbonlar esa o‘z navbatida Masvanganyi, Velkovski, Moreyra va Drozdek singari yevropalik hamda afrikalik legionerlarini dastlabki daqiqalardan jangga tashlamoqda. Xo‘sh, «ajdarlar» Bahrayn safaridan g‘alaba bilan qayta oladimi, Ro‘ziqul Berdiyev raqibning mashhur legionerlarini qanday to‘xtatadi va «A» guruhidagi ilk 3 ochko kimga nasib etadi?
«Ajdarlar»ning jang maydoniga tushadigan rasmiy 11 taligi
Ro‘ziqul Berdiyev tanlagan «Nasaf»ning boshlang‘ich tarkibi:
Darvoza chizig‘i: Abduvohid Ne’matov — terma jamoa va «Nasaf»ning ishonchli posboni darvoza daxlsizligiga mas’ul bo‘ladi;
Mudofaa qo‘rg‘oni: Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev hamda sardor Umar Eshmurodov — raqibning xavfli hujumlarini qaytarish uchun monolit himoya chizig‘ini hosil qiladi;
Maydon markazi va qanotlar: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov va Abbos G‘ulomov — to‘p nazorati va markazdagi pressingni ta’minlaydi;
Hujumchilar va kreativ kuch: Adenis Shala va jamoaning bosh to‘purari Bobur Abduxoliqov mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilish uchun asosiy qurol bo‘ladi.
«Al Xolidiya»ning yulduzli tarkibi: Kimlardan ehtiyot bo‘lish kerak?
Bahrayn chempionining asosiy tarkibdagi o‘yinchilari:
Darvozabon va himoya: Al G‘arabli, Odil, Buhra, Shili hamda Shimoliy Makedoniya terma jamoasi a’zosi Darko Velkovski;
Yarimhimoya va hujum uchligi: JAR termasi yulduzi Patrik Masvanganyi, xorvatiyalik Domagoy Drozdek, marokashlik Valid Sabbar, shuningdek Bumessous, Mendi va braziliyalik Gleison Moreyra;
Legionerlar kuchi: Mezbonlar safidagi xorijlik o‘yinchilarning yuqori individual mahorati «Nasaf» himoyachilaridan 90 daqiqa davomida maksimal diqqatni talab qiladi.
«A» guruhidagi start: Riffadan Toshkentgacha intriga
Uchrashuv tafsilotlari va muxlislar uchun muhim faktlar:
Bahs vaqti va stadion: OCHL-2 «A» guruhi 1-turidan o‘rin olgan uchrashuv 16 sentyabr kuni Bahraynning Riffa shahrida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan aynan soat 21:00 da start oladi;
To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari ushbu qarama-qarshilikni «FutbolTV» telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin;
Strategik vazifa: Guruhdan chiqish va keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun safardagi ilk turda ochko olish «Nasaf» uchun suv va havodek zarur.
Qarshining «Nasaf» jamoasiga ushbu murakkab va shiddatli bahsda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritishini tilab qolamiz.
Sizningcha, «Nasaf» safarda «Al Xolidiya» ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? Ro‘ziqul Berdiyev tanlagan boshlang‘ich tarkib 3 ochko olish uchun yetarlimi yoki zaxiradan tushadigan o‘yinchilar bahs taqdirini hal qiladimi? O‘z hisob taxminlaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy futbolimiz sha’ni uchun kurashayotgan «ajdarlar» uchrashuvi oldidan tayyorlangan ushbu tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…