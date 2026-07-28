Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandi
Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, niderlandiyalik futbolchiga bir qator Yevropa klublari, jumladan, Italiya va Angliya jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Old Traffordda asosiy tarkibdan joy olishda qiynalayotgan forvard tez orada klubni tark etishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Zirkzee 2024-yilda Bolonya safidan 36,5 million funt sterling evaziga Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq u APLning jismoniy jihatdan ogʻir talablariga moslashishda qiyinchiliklarga duch keldi. Futbolchi soʻnggi ikki mavsum davomida 56 ta liga oʻyinida maydonga tushib, atigi 19 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va Angliya chempionatida bor-yoʻgʻi 5 ta gol muallifiga aylandi.
Transfer bozori va daʼvogarlarHozirgi paytda futbolchining taqdiri qiziq bur('/', 'u')sh yasashi mumkin. Manbaga koʻra, Angliya Premyer-ligasining nomlari oshkor etilmagan ikki klubi hamda Niderlandiyaning Ayaks jamoasi Zirkzeening shart-sharoitlari bilan qiziqib koʻrdi. Biroq Ayaks tarkibiga Marcos Leonardo va Tolu Arokodare kelib qoʻshilganidan soʻng, Amsterdam klubi bu transferni davom ettirishi kutilmayapti.
Shu bilan birga, Italiyaning Yuventus klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakat qilmoqda. Turinliklar bosh murabbiy Luchiano Spalletti qoʻl ostida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Zirkzeeni ijaraga olish variantini koʻrib chiqmoqda. Klub rahbariyati, jumladan futbol direktori Rikki Massara niderlandiyalik futbolchining texnik imkoniyatlari Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanining tezligini mukammal toʻldirishiga Ishonmoqda.
Kelajakdagi rejalarItaliya OAV xabar qilishicha, Zirkzee A Seriyaga qaytishga ijobiy munosabat bildirgan. Yuventusning bu qadar faollashuvi yosh italiyalik hujumchi Jeff Exatorning jarohat olishi bilan ham bogʻliq. Shunga qaramay, Zirkzee yaqinda Rosenborg qarshisidagi nazorat uchrashuvida ajoyib gol urib, oʻzining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etgandi.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligi uchun kurashishni rejalashtirmoqda. Shu sababli klub rahbariyati hujum chizigʻidagi oʻyinchilarni diqqat bilan koʻrib chiqmoqda. Zirkzeening sotilishi jamoaga yangi transfer rejalarini amalga oshirish uchun kerakli boʻsh joyni taqdim etishi mumkin.
…