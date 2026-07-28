Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandi

·34·Sport
Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandi

Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, niderlandiyalik futbolchiga bir qator Yevropa klublari, jumladan, Italiya va Angliya jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Old Traffordda asosiy tarkibdan joy olishda qiynalayotgan forvard tez orada klubni tark etishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Zirkzee 2024-yilda Bolonya safidan 36,5 million funt sterling evaziga Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq u APLning jismoniy jihatdan ogʻir talablariga moslashishda qiyinchiliklarga duch keldi. Futbolchi soʻnggi ikki mavsum davomida 56 ta liga oʻyinida maydonga tushib, atigi 19 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va Angliya chempionatida bor-yoʻgʻi 5 ta gol muallifiga aylandi.

Transfer bozori va daʼvogarlar

Hozirgi paytda futbolchining taqdiri qiziq bur('/', 'u')sh yasashi mumkin. Manbaga koʻra, Angliya Premyer-ligasining nomlari oshkor etilmagan ikki klubi hamda Niderlandiyaning Ayaks jamoasi Zirkzeening shart-sharoitlari bilan qiziqib koʻrdi. Biroq Ayaks tarkibiga Marcos Leonardo va Tolu Arokodare kelib qoʻshilganidan soʻng, Amsterdam klubi bu transferni davom ettirishi kutilmayapti.

Shu bilan birga, Italiyaning Yuventus klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakat qilmoqda. Turinliklar bosh murabbiy Luchiano Spalletti qoʻl ostida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Zirkzeeni ijaraga olish variantini koʻrib chiqmoqda. Klub rahbariyati, jumladan futbol direktori Rikki Massara niderlandiyalik futbolchining texnik imkoniyatlari Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanining tezligini mukammal toʻldirishiga Ishonmoqda.

Kelajakdagi rejalar

Italiya OAV xabar qilishicha, Zirkzee A Seriyaga qaytishga ijobiy munosabat bildirgan. Yuventusning bu qadar faollashuvi yosh italiyalik hujumchi Jeff Exatorning jarohat olishi bilan ham bogʻliq. Shunga qaramay, Zirkzee yaqinda Rosenborg qarshisidagi nazorat uchrashuvida ajoyib gol urib, oʻzining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etgandi.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligi uchun kurashishni rejalashtirmoqda. Shu sababli klub rahbariyati hujum chizigʻidagi oʻyinchilarni diqqat bilan koʻrib chiqmoqda. Zirkzeening sotilishi jamoaga yangi transfer rejalarini amalga oshirish uchun kerakli boʻsh joyni taqdim etishi mumkin.

Joshua ZirkzeeManchester YunaytedYuventusTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 16:33Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi