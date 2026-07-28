Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

·29·Texno
Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida oʻzining texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlida muhim qadam tashladi va oʻzida ishlab chiqarilgan immersion DUV-litograflarning seriyali ishlab chiqarilishini yoʻlga qoʻydi. The Information nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, mazkur yuqori texnologiyali uskunaning ilk nusxalari joriy yilning oʻzidayoq mamlakatning yetakchi chip ishlab chiqaruvchilariga yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu strategik muhim loyiha doirasida ishlab chiqaruvchi oldiga yaqin yillar uchun aniq rejalar qoʻyilgan. Xususan, 2026-yil davomida taxminan beshta shunday mashinani chiqarish koʻzda tutilgan boʻlsa, 2027-yilga borib bu koʻrsatkichni yiliga 20 taga yetkazish maqsad qilingan. Garchi ishlab chiqaruvchi kompaniyaning nomi rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, manbalar ushbu tashabbus ortida bir nechta yirik Xitoy korxonalari, jumladan, davlatga qarashli Shanghai Yuliangsheng Technology стартаpi turganini taʼkidlamoqda.

Sinov jarayonlari va ishlab chiqarishdagi oʻziga xos jihatlar

Yangi texnologiyaning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish ishlari allaqachon boshlangan. Maʼlum qilinishicha, immersion DUV-litografning tajriba namunasi SMIC kompaniyasining ishlab chiqarish maydonchasida 2025-yilning sentabridan beri muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazib kelinmoqda. Uskunaning asosiy qismlari Xitoyning oʻzida tayyorlanayotgan boʻlsa-da, ayrim oʻta muhim ehtiyot qismlari Yaponiya kompaniyalaridan xarid qilinmoqda. Aynan shu butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi muammolar hozircha seriyali ishlab chiqarish surʼatlarini cheklab turgan asosiy omil boʻlib qolmoqda.

Immersion DUV-litografiyasi zamonaviy mikrochiplarni yaratishdagi eng murakkab texnologiyalardan biri sanaladi. Bunday qurilmalar yordamida bir martalik ekspozitsiya siklida taxminan 28 nanometrli texnologik jarayon asosida chip ishlab chiqarish imkoni yaratiladi. Agar koʻp martali ekspozitsiya texnologiyasi (multiple patterning) qoʻllanilsa, uskunalar taxminan 7 nanometr darajasidagi ilgʻor mikrochiplarni ham ishlab chiqarishga qodir boʻladi.

AQSh bosimi va yetakchi Xitoy kompaniyalari

Xitoyning oʻz litografik uskunalarini ishlab chiqarishga kirishishi AQSh tomonidan kuchayib borayotgan sanksiyalar va bosimlar fonida sodir boʻlmoqda. Hozirgi paytda AQSh Kongressida MATCH Act qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Ushbu hujjat tasdiqlansa, Niderlandiyaning ASML kompaniyasiga Xitoy korxonalariga nafaqat yangi immersion DUV-tizimlarini yetkazib berish, balki allaqachon oʻrnatilgan uskunlarga texnik xizmat koʻrsatish ham taqiqlanishi mumkin.

Ayni paytda mazkur xavf ostida qolayotgan potensial kompaniyalar sirasiga SMIC, Hua Hong Semiconductor va ChangXin Memory Technologies (CXMT) kiradi. Aynan shu yirik oʻyinchi korxonalar yangi mahalliy litograflarni birinchilardan boʻlib qabul qilib oluvchilar roʻyxatida turibdi. Yangi mahalliy texnologiyaning joriy etilishi Xitoyga xorijiy cheklovlar taʼsirini sezilarli darajada yumshatish imkonini berishi kutilmoqda.

LitografiyaXitoySMICASMLTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24Elon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladiElon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladiBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob