Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida oʻzining texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlida muhim qadam tashladi va oʻzida ishlab chiqarilgan immersion DUV-litograflarning seriyali ishlab chiqarilishini yoʻlga qoʻydi. The Information nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, mazkur yuqori texnologiyali uskunaning ilk nusxalari joriy yilning oʻzidayoq mamlakatning yetakchi chip ishlab chiqaruvchilariga yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu strategik muhim loyiha doirasida ishlab chiqaruvchi oldiga yaqin yillar uchun aniq rejalar qoʻyilgan. Xususan, 2026-yil davomida taxminan beshta shunday mashinani chiqarish koʻzda tutilgan boʻlsa, 2027-yilga borib bu koʻrsatkichni yiliga 20 taga yetkazish maqsad qilingan. Garchi ishlab chiqaruvchi kompaniyaning nomi rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, manbalar ushbu tashabbus ortida bir nechta yirik Xitoy korxonalari, jumladan, davlatga qarashli Shanghai Yuliangsheng Technology стартаpi turganini taʼkidlamoqda.
Sinov jarayonlari va ishlab chiqarishdagi oʻziga xos jihatlarYangi texnologiyaning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish ishlari allaqachon boshlangan. Maʼlum qilinishicha, immersion DUV-litografning tajriba namunasi SMIC kompaniyasining ishlab chiqarish maydonchasida 2025-yilning sentabridan beri muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazib kelinmoqda. Uskunaning asosiy qismlari Xitoyning oʻzida tayyorlanayotgan boʻlsa-da, ayrim oʻta muhim ehtiyot qismlari Yaponiya kompaniyalaridan xarid qilinmoqda. Aynan shu butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi muammolar hozircha seriyali ishlab chiqarish surʼatlarini cheklab turgan asosiy omil boʻlib qolmoqda.
Immersion DUV-litografiyasi zamonaviy mikrochiplarni yaratishdagi eng murakkab texnologiyalardan biri sanaladi. Bunday qurilmalar yordamida bir martalik ekspozitsiya siklida taxminan 28 nanometrli texnologik jarayon asosida chip ishlab chiqarish imkoni yaratiladi. Agar koʻp martali ekspozitsiya texnologiyasi (multiple patterning) qoʻllanilsa, uskunalar taxminan 7 nanometr darajasidagi ilgʻor mikrochiplarni ham ishlab chiqarishga qodir boʻladi.
AQSh bosimi va yetakchi Xitoy kompaniyalariXitoyning oʻz litografik uskunalarini ishlab chiqarishga kirishishi AQSh tomonidan kuchayib borayotgan sanksiyalar va bosimlar fonida sodir boʻlmoqda. Hozirgi paytda AQSh Kongressida MATCH Act qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Ushbu hujjat tasdiqlansa, Niderlandiyaning ASML kompaniyasiga Xitoy korxonalariga nafaqat yangi immersion DUV-tizimlarini yetkazib berish, balki allaqachon oʻrnatilgan uskunlarga texnik xizmat koʻrsatish ham taqiqlanishi mumkin.
Ayni paytda mazkur xavf ostida qolayotgan potensial kompaniyalar sirasiga SMIC, Hua Hong Semiconductor va ChangXin Memory Technologies (CXMT) kiradi. Aynan shu yirik oʻyinchi korxonalar yangi mahalliy litograflarni birinchilardan boʻlib qabul qilib oluvchilar roʻyxatida turibdi. Yangi mahalliy texnologiyaning joriy etilishi Xitoyga xorijiy cheklovlar taʼsirini sezilarli darajada yumshatish imkonini berishi kutilmoqda.
…