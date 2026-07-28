Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqda

·43·Sport
Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqda

Yevropa futbolining yetakchi klublari yozgi transfer oynasida murakkab va oʻzaro bogʻliq raqobatga kirishdi. Transferlar bozoridagi har bir muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik boshqa jamoalarga ham zanjirli reaksiya sifatida taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, RB Leypsig, Manchester Yunayted, Arsenal va PSJ kabi grandlar oʻrtasidagi manfaatlar toʻqnashuvi kelgusi mavsumdagi kuchlar nisbatini belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu transfer kurashining markazida Vinisius Junior, Xulian Alvares, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Orelyen Tchuameni, Bredli Barkola, Junior Krupi va Ferran Torres kabi futbolchilar turibdi. Transfer bozoridagi bunday shiddatli raqobat va moliyaviy talablar koʻplab jamoalarning strategiyasini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.

Barselona va Xansi Flik oldidagi transfer muammolari

Kataloniyaning Barselona klubi ushbu yozgi transferlar davrida toʻrtta asosiy futbolchi atrofidagi vaziyatga bevosita bogʻlanib qolgan. Bosh murabbiy Xansi Flik Robert Levandovskining oʻrnini bosa oladigan asosiy nomzod sifatida Xulian Alvaresni koʻrmoqda. Biroq Atletiko Madrid rahbariyati argentinalik hujumchini qoʻyib yuborish niyatida emas va muzokaralarda qattiq turibdi.

Agar Alvaresni transfer qilish imkonsiz boʻlib chiqsa, kataloniyaliklar muqobil variant sifatida Vesnik Aslani nomzodiga eʼtibor qaratishi mumkin. Biroq bu futbolchi uchun nemis klubi RB Leypsig ham jiddiy kurash olib bormoqda. Shu bois, Barselona va Leypsig oʻrtasidagi moliyaviy raqobat ancha murakkab kechishi kutilmoqda.

Krupi va Torres atrofidagi noaniqliklar

Junior Krupi masalasida esa klub ichida ikkilanishlar mavjud. Garchi bosh murabbiy Xansi Flik yosh futbolchini oʻz jamoasida koʻrishni maʼqullagan boʻlsa-da, rahbariyat uni sotib olish borasida hali yagona toʻxtamga kelgani yoʻq. Bu esa transferning amalga oshish ehtimolini pasaytirmoqda.

Shuningdek, Ferran Torresning kelajagi ham soʻroq ostida turibdi. Shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan hujumchi hali yangi kelishuvga imzo chekmadi. Uning taqdiri koʻp jihatdan klubning Xulian Alvaresni transfer qila olish-olmasligiga bogʻliq boʻlishi mumkin.

Boshqa grandlarning transfer siyosati

Tahlillarga koʻra, boshqa koʻplab top-klublar uchun yozgi xaridlar shunchaki tarkibni chuqurlashtirish va muayyan pozitsiyalarni kuchaytirish vazifasini bajarmoqda. Masalan, PSJ Yan Diomande transferi amalga oshmay qolganidan yoki Ferran Torresni oxirgi daqiqalarda qoʻldan boy berganidan umuman aziyat chekmaydi. Luis Enrike ixtiyoridagi mavjud tarkib Parij klubiga ham Fransiya chempionati, ham Chempionlar ligasida muvaffaqiyatli kurashish imkonini beradi.

Shu bilan birga, Rodrining Real Madrid bilan bogʻlanishi ham katta eʼtibor tortmoqda. Garchi Manchester Siti yarimhimoyachisi qirollik klubiga ulkan foyda keltirishi mumkin boʻlsa-da, Los Blankos safida allaqachon bu vazifani bajara oladigan Orelyen Tchuameni va Eduardo Kamavinga kabi futbolchilar mavjud.

TransferBarselonaReal MadridFutbolXansi Flik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 16:33Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi