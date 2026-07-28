Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqda
Yevropa futbolining yetakchi klublari yozgi transfer oynasida murakkab va oʻzaro bogʻliq raqobatga kirishdi. Transferlar bozoridagi har bir muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik boshqa jamoalarga ham zanjirli reaksiya sifatida taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, RB Leypsig, Manchester Yunayted, Arsenal va PSJ kabi grandlar oʻrtasidagi manfaatlar toʻqnashuvi kelgusi mavsumdagi kuchlar nisbatini belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu transfer kurashining markazida Vinisius Junior, Xulian Alvares, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Orelyen Tchuameni, Bredli Barkola, Junior Krupi va Ferran Torres kabi futbolchilar turibdi. Transfer bozoridagi bunday shiddatli raqobat va moliyaviy talablar koʻplab jamoalarning strategiyasini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.
Barselona va Xansi Flik oldidagi transfer muammolariKataloniyaning Barselona klubi ushbu yozgi transferlar davrida toʻrtta asosiy futbolchi atrofidagi vaziyatga bevosita bogʻlanib qolgan. Bosh murabbiy Xansi Flik Robert Levandovskining oʻrnini bosa oladigan asosiy nomzod sifatida Xulian Alvaresni koʻrmoqda. Biroq Atletiko Madrid rahbariyati argentinalik hujumchini qoʻyib yuborish niyatida emas va muzokaralarda qattiq turibdi.
Agar Alvaresni transfer qilish imkonsiz boʻlib chiqsa, kataloniyaliklar muqobil variant sifatida Vesnik Aslani nomzodiga eʼtibor qaratishi mumkin. Biroq bu futbolchi uchun nemis klubi RB Leypsig ham jiddiy kurash olib bormoqda. Shu bois, Barselona va Leypsig oʻrtasidagi moliyaviy raqobat ancha murakkab kechishi kutilmoqda.
Krupi va Torres atrofidagi noaniqliklarJunior Krupi masalasida esa klub ichida ikkilanishlar mavjud. Garchi bosh murabbiy Xansi Flik yosh futbolchini oʻz jamoasida koʻrishni maʼqullagan boʻlsa-da, rahbariyat uni sotib olish borasida hali yagona toʻxtamga kelgani yoʻq. Bu esa transferning amalga oshish ehtimolini pasaytirmoqda.
Shuningdek, Ferran Torresning kelajagi ham soʻroq ostida turibdi. Shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan hujumchi hali yangi kelishuvga imzo chekmadi. Uning taqdiri koʻp jihatdan klubning Xulian Alvaresni transfer qila olish-olmasligiga bogʻliq boʻlishi mumkin.
Boshqa grandlarning transfer siyosatiTahlillarga koʻra, boshqa koʻplab top-klublar uchun yozgi xaridlar shunchaki tarkibni chuqurlashtirish va muayyan pozitsiyalarni kuchaytirish vazifasini bajarmoqda. Masalan, PSJ Yan Diomande transferi amalga oshmay qolganidan yoki Ferran Torresni oxirgi daqiqalarda qoʻldan boy berganidan umuman aziyat chekmaydi. Luis Enrike ixtiyoridagi mavjud tarkib Parij klubiga ham Fransiya chempionati, ham Chempionlar ligasida muvaffaqiyatli kurashish imkonini beradi.
Shu bilan birga, Rodrining Real Madrid bilan bogʻlanishi ham katta eʼtibor tortmoqda. Garchi Manchester Siti yarimhimoyachisi qirollik klubiga ulkan foyda keltirishi mumkin boʻlsa-da, Los Blankos safida allaqachon bu vazifani bajara oladigan Orelyen Tchuameni va Eduardo Kamavinga kabi futbolchilar mavjud.
…