Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi

·33·Sport
Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi

Braziliyaning Santos klubi yetakchisi Neymar jamoaning soʻnggi oʻyinidan keyin kiyim almashtirish xonasida yosh futbolchilarni haqorat qilgani haqidagi xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali hujumchi bu kabi asossiz mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, ijtimoiy tarmoqlarda istehzoli surat orqali jamoada hamjihlik saqlanib qolganini koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mamlakat chempionatida Chapecoense jamoasiga qarshi kechgan dramatik uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi. Ushbu bahsda Santos safida ikkala gol muallifiga aylangan 34 yoshli sardor oʻyindan soʻng jamoadoshlari, xususan yosh oʻyinchi Gabriel Bontempo bilan janjallashgani haqida mahalliy OAVda xabarlar tarqalgan edi.

Mish-mishlarga qarshi keskin javob

Braziliya matbuotida tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Neymar yosh jamoadoshini qattiq tanqid qilib, uning formasini kamsitgan va kelasi mavsumda ikkinchi divizionda oʻynashini bashorat qilgan emish. Biroq sobiq Barselona hujumchisi bu yolgʻon maʼlumotlarni darhol inkor etib, Instagram sahifasida maxsus bayonot eʼlon qildi.

ESPN nashri maʼlumotiga koʻra, Neymar bu igʻvolarga barham berish uchun Gabriel Bontempo bilan tushgan suratini kulgi belgisi va kichkina naynov qabilidagi hazilomuz izoh bilan joylashtirgan. Bontempo ham oʻz navbatida bu postni ulashib, jamoada hech qanday ziddiyat yoʻqligini amalda tasdiqlagan.

Futbol muhiti va masʼuliyat

Neymar oʻzining videomurojaatida kiyim almashtirish xonasidagi holatni tushuntirar ekan, futbol jamoalarida bunday qattiqqoʻllik va talabchanlik odatiy hol ekanini alohida taʼkidladi:

  • Uchrashuvdan keyin barcha futbolchilar jamoaviy ravishda masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi
  • Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa va Neymar vaziyat boʻyicha oʻz fikrlarini ochiq bildirdi
  • Yoshlarga nisbatan hech qanday tazyiq yoki haqorat boʻlgani yoʻq
  • Gʻalaba qozonishni istagan har qanday professional jamoada talabchanlik tabiiy holat sanaladi
Tarixiy klub yetakchisi yolgʻon xabar tarqatayotgan shaxslarni tanqid qilib, haqiqiy futbol muhitidan yiroq boʻlganlar bu kabi uydirmalarni toʻxtatishi lozimligini talab qildi. U hech qanday asosi yoʻq igʻvolarga bundan buyon chidab turmasligini va jamoa ichidagi birlik har qachongidan ham muhimroq ekanini qayd etdi.

NeymarSantosBraziliya chempionatiFutbol yangiliklariGabriel Bontempo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiJoshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi