Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi
Braziliyaning Santos klubi yetakchisi Neymar jamoaning soʻnggi oʻyinidan keyin kiyim almashtirish xonasida yosh futbolchilarni haqorat qilgani haqidagi xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali hujumchi bu kabi asossiz mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, ijtimoiy tarmoqlarda istehzoli surat orqali jamoada hamjihlik saqlanib qolganini koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mamlakat chempionatida Chapecoense jamoasiga qarshi kechgan dramatik uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi. Ushbu bahsda Santos safida ikkala gol muallifiga aylangan 34 yoshli sardor oʻyindan soʻng jamoadoshlari, xususan yosh oʻyinchi Gabriel Bontempo bilan janjallashgani haqida mahalliy OAVda xabarlar tarqalgan edi.
Mish-mishlarga qarshi keskin javobBraziliya matbuotida tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Neymar yosh jamoadoshini qattiq tanqid qilib, uning formasini kamsitgan va kelasi mavsumda ikkinchi divizionda oʻynashini bashorat qilgan emish. Biroq sobiq Barselona hujumchisi bu yolgʻon maʼlumotlarni darhol inkor etib, Instagram sahifasida maxsus bayonot eʼlon qildi.
ESPN nashri maʼlumotiga koʻra, Neymar bu igʻvolarga barham berish uchun Gabriel Bontempo bilan tushgan suratini kulgi belgisi va kichkina naynov qabilidagi hazilomuz izoh bilan joylashtirgan. Bontempo ham oʻz navbatida bu postni ulashib, jamoada hech qanday ziddiyat yoʻqligini amalda tasdiqlagan.
Futbol muhiti va masʼuliyatNeymar oʻzining videomurojaatida kiyim almashtirish xonasidagi holatni tushuntirar ekan, futbol jamoalarida bunday qattiqqoʻllik va talabchanlik odatiy hol ekanini alohida taʼkidladi:
- Uchrashuvdan keyin barcha futbolchilar jamoaviy ravishda masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi
- Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa va Neymar vaziyat boʻyicha oʻz fikrlarini ochiq bildirdi
- Yoshlarga nisbatan hech qanday tazyiq yoki haqorat boʻlgani yoʻq
- Gʻalaba qozonishni istagan har qanday professional jamoada talabchanlik tabiiy holat sanaladi
…