Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqda

·24·Sport
Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqda

Angliyaning Manchester Siti klubi hujum chizig'ida o'zgarishlarga qo'l urishi kutilmoqda. Mashhur sport jurnalisti Fabrizio Romano tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, braziliyalik iqtidorli futbolchi Savinyoning kelajagi «shaharliklar» safida ko'rinmayapti va klub uning vakillariga jamoa rejalaridan chiqib ketganini ma'lum qilgan. Bu holat yozgi transfer oynasida ko'plab Yevropa klublarining e'tiborini tortishi aniq edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbolchining faoliyati va transfer qiymati

2004 yilda tug'ilgan yosh vinger o'z vaqtida City Football Group tarmog'iga kiruvchi Troyes va Girona klublari orqali Manchester Siti safiga kelib qo'shilgan edi. Pep Gvardiola qo'l ostida u jami 84 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishg'ol qilgan va jamoadoshlariga 16 ta golli uzatma amalga oshirgan. Angliya matbuotining xabar qilishicha, Manchester Siti rahbariyati futbolchini sotish uchun kamida 55 million yevro talab qilmoqda.

Milan va Tottenxem qiziqishi

GOAL.com nashrining yozishicha, Italiyaning Milan klubi aynan shunday profilga ega futbolchini o'z safiga qo'shib olishni xohlamoqda. Biroq Italiya grandi uchun ingliz klubi belgilagan 55 million yevrolik transfer narxi moliyaviy jihatdan juda yuqorilik qilmoqda va Milan bu mablag'ni ajratishga tayyor emas. Shu boisdan transfer poygasida boshqa raqobatdoshlar faollashmoqda.

Xususan, Angliyaning Tottenxem klubi hujum chizig'ini tubdan yangilash maqsadida Savinyoni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Londonliklar Manchester Siti rahbariyatini ko'ndirish uchun yetarli argumentlarga ega ekani aytilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, yosh braziliyalik futbolchi faoliyatini Premyer-liganing boshqa bir jamoasida davom ettirishi ehtimoli yuqori.

SavinyoManchester CityAC MilanTottenhamTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17Bredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldiBredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldiBugun, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi