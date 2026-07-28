Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqda
Angliyaning Manchester Siti klubi hujum chizig'ida o'zgarishlarga qo'l urishi kutilmoqda. Mashhur sport jurnalisti Fabrizio Romano tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, braziliyalik iqtidorli futbolchi Savinyoning kelajagi «shaharliklar» safida ko'rinmayapti va klub uning vakillariga jamoa rejalaridan chiqib ketganini ma'lum qilgan. Bu holat yozgi transfer oynasida ko'plab Yevropa klublarining e'tiborini tortishi aniq edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Futbolchining faoliyati va transfer qiymati2004 yilda tug'ilgan yosh vinger o'z vaqtida City Football Group tarmog'iga kiruvchi Troyes va Girona klublari orqali Manchester Siti safiga kelib qo'shilgan edi. Pep Gvardiola qo'l ostida u jami 84 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishg'ol qilgan va jamoadoshlariga 16 ta golli uzatma amalga oshirgan. Angliya matbuotining xabar qilishicha, Manchester Siti rahbariyati futbolchini sotish uchun kamida 55 million yevro talab qilmoqda.
Milan va Tottenxem qiziqishiGOAL.com nashrining yozishicha, Italiyaning Milan klubi aynan shunday profilga ega futbolchini o'z safiga qo'shib olishni xohlamoqda. Biroq Italiya grandi uchun ingliz klubi belgilagan 55 million yevrolik transfer narxi moliyaviy jihatdan juda yuqorilik qilmoqda va Milan bu mablag'ni ajratishga tayyor emas. Shu boisdan transfer poygasida boshqa raqobatdoshlar faollashmoqda.
Xususan, Angliyaning Tottenxem klubi hujum chizig'ini tubdan yangilash maqsadida Savinyoni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Londonliklar Manchester Siti rahbariyatini ko'ndirish uchun yetarli argumentlarga ega ekani aytilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, yosh braziliyalik futbolchi faoliyatini Premyer-liganing boshqa bir jamoasida davom ettirishi ehtimoli yuqori.
…