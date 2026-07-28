Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqda
Londonning Chelsi klubi transfer siyosatida keskin burilish yasab, tarkibni tajribali futbolchilar bilan kuchaytirishni koʻrib chiqmoqda. The Athletic nashri xabar berishicha, “aristokratlar” yozgi transferlar davrida Brayton hujumchisi Denni Welbeck hamda erkin agentga aylanadigan yarim himoyachi Jordan Henderson xizmatiga qiziqish bildirmoqda. 2022-yildan beri faqat yosh isteʼdodlarni yigʻishga ixtisoslashgan jamoa uchun bu mutlaqo kutilmagan qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi mavsumlarda yoshlarga tayangan Chelsi oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlarga toʻla erisha olmadi. 2025/26-yilgi mavsum jamoa uchun omadsiz kelib, yakunda APLda atigi 10-oʻrin egallandi. Natijada rahbariyat transfer strategiyasini oʻzgartirishga qaror qildi. Opta maʼlumotlariga koʻra, London klubi oxirgi 123 ta rasmiy uchrashuvda 30 yoshdan oshgan birorta ham futbolchiga daqiqat bermagan — oxirgi marta 2024-yil may oyida 39 yoshli Tiago Silva maydonga tushgandi.
Xabi Alonso talabi va yangi transfer siyosatiJamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻz vakolatlarini ishga solib, tarkibda yetakchilik xususiyatiga ega, ruhiy jihatdan chidamli va Angliya Premyer-ligasida tajriba orttirgan futbolchilar boʻlishini talab qilmoqda. Aynan mutaxassisning qatʼiy pozitsiyasi sababli klub rahbariyatining eʼtibori oʻrta yoshli va tajribali oʻyinchilarga qaratildi.
Biroq 35 yoshli Denni Welbeck hamda 36 yoshli Jordan Henderson nomzodining koʻrib chiqilishi futbol jamoatchiligida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bir vaqtlar Sanderlend safida birga toʻp surgan bu ikki tajribali futbolchining Chelsi projektiga qoʻshilishi klubning avvalgi yoshlar siyosatiga zid keladi. Mutaxassislar fikricha, bunday qaror tavakkalchilikka asoslangan boʻlib, agar oʻzini oqlamasa, jamoaning transfer siyosati ustidan kulishlariga sabab boʻlishi mumkin.
Transfer bozoridagi boshqa urinishlarChelsi faqatgina Welbeck va Henderson bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Transfer oynasi oldidan klub boshqa tajribali futbolchilarni ham kuzatib bordi:
- Sanderlend sardori, 34 yoshli Granit Xhaka bilan bogʻlanishga urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
- Manchester Siti bilan xayrlashgan 32 yoshli Jon Stons ham Chelsi nishonida boʻlgan edi, biroq u faoliyatini Italiyaning Inter klubida davom ettirishi kutilmoqda.
- Klub yosh futbolchilardan Maxence Lacroix kabi variantlarni ham koʻrib chiqishi mumkin edi, biroq ustuvor vazifa sifatida aynan maydonda darhol foyda keltira oladigan tajriba tanlandi.
…