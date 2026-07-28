Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqda

·22·Sport
Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqda

Londonning Chelsi klubi transfer siyosatida keskin burilish yasab, tarkibni tajribali futbolchilar bilan kuchaytirishni koʻrib chiqmoqda. The Athletic nashri xabar berishicha, “aristokratlar” yozgi transferlar davrida Brayton hujumchisi Denni Welbeck hamda erkin agentga aylanadigan yarim himoyachi Jordan Henderson xizmatiga qiziqish bildirmoqda. 2022-yildan beri faqat yosh isteʼdodlarni yigʻishga ixtisoslashgan jamoa uchun bu mutlaqo kutilmagan qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi mavsumlarda yoshlarga tayangan Chelsi oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlarga toʻla erisha olmadi. 2025/26-yilgi mavsum jamoa uchun omadsiz kelib, yakunda APLda atigi 10-oʻrin egallandi. Natijada rahbariyat transfer strategiyasini oʻzgartirishga qaror qildi. Opta maʼlumotlariga koʻra, London klubi oxirgi 123 ta rasmiy uchrashuvda 30 yoshdan oshgan birorta ham futbolchiga daqiqat bermagan — oxirgi marta 2024-yil may oyida 39 yoshli Tiago Silva maydonga tushgandi.

Xabi Alonso talabi va yangi transfer siyosati

Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻz vakolatlarini ishga solib, tarkibda yetakchilik xususiyatiga ega, ruhiy jihatdan chidamli va Angliya Premyer-ligasida tajriba orttirgan futbolchilar boʻlishini talab qilmoqda. Aynan mutaxassisning qatʼiy pozitsiyasi sababli klub rahbariyatining eʼtibori oʻrta yoshli va tajribali oʻyinchilarga qaratildi.

Biroq 35 yoshli Denni Welbeck hamda 36 yoshli Jordan Henderson nomzodining koʻrib chiqilishi futbol jamoatchiligida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bir vaqtlar Sanderlend safida birga toʻp surgan bu ikki tajribali futbolchining Chelsi projektiga qoʻshilishi klubning avvalgi yoshlar siyosatiga zid keladi. Mutaxassislar fikricha, bunday qaror tavakkalchilikka asoslangan boʻlib, agar oʻzini oqlamasa, jamoaning transfer siyosati ustidan kulishlariga sabab boʻlishi mumkin.

Transfer bozoridagi boshqa urinishlar

Chelsi faqatgina Welbeck va Henderson bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Transfer oynasi oldidan klub boshqa tajribali futbolchilarni ham kuzatib bordi:

  • Sanderlend sardori, 34 yoshli Granit Xhaka bilan bogʻlanishga urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
  • Manchester Siti bilan xayrlashgan 32 yoshli Jon Stons ham Chelsi nishonida boʻlgan edi, biroq u faoliyatini Italiyaning Inter klubida davom ettirishi kutilmoqda.
  • Klub yosh futbolchilardan Maxence Lacroix kabi variantlarni ham koʻrib chiqishi mumkin edi, biroq ustuvor vazifa sifatida aynan maydonda darhol foyda keltira oladigan tajriba tanlandi.
Xulosa qilib aytganda, Chelsi oʻzining avvalgi yoshlarga urgʻu beruvchi siyosatidan voz kechib, qisqa muddatli natija va yetakchilikka tikish qilmoqda. Deniy Welbeck va Jordan Henderson transferi qanchalik oʻzini oqlashi va Xabi Alonso boshqaruvidagi jamoa bu orqali raqobatchilar bilan oradagi farqni qanchalik qisqartira olishi faqat vaqt koʻrsatadi.

ChelsiTransferlarXabi AlonsoAngliya Premyer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17Bredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldiBredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldiBugun, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi