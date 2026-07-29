Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdi

·25·Sport
Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdi

Arsenal himoyachisi Jurriyen Timber Ispaniyadagi mavsumoldi tayyorgarlik yigʻinini tark etib, London shahriga qaytib keldi. Niderlandiyalik futbolchi oʻtgan mavsum oxirida uni bezovta qilgan son qismidagi jarohatdan keyingi tiklanish jarayonini davom ettirmoqda. Bu holat dastlab jamoa muxlislari orasida xavotir uygʻotgan boʻlsa-da, BBC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur safar futbolchining shaxsiy reabilitatsiya rejasiga toʻla mos keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Reabilitatsiya rejasi va jamoaga qaytish muddati

Klubga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, oʻng qanot himoyachisining Londonga qaytishi jarohatning yangilanishi yoki tiklanish jarayonidagi kutilmagan asorat emas. Ushbu qadam futbolchining yakka tartibdagi reabilitatsiya dasturining muayyan bosqichini Buyuk Britaniyada yakunlab olishga qaratilgan. Niderlandiyalik himoyachi Londondagi maxsus mashgʻulotlar faza tamom boʻlgach, Ispaniyadagi jamoadoshlari safiga qaytishi kutilmoqda.

25 yoshli futbolchi uchun Londondagi Emirates Stadium klubiga koʻchib oʻtganidan buyon jismoniy holat borasidagi qiyinchiliklar davom etib kelmoqda. 2023-yil iyul oyida 34 million funt sterling evaziga tarkibga qoʻshilgan oʻyinchi debyut mavsumining ilk turidayoq tizzasidagi xochasimon bogʻlamidan jiddiy jarohat olib, deyarli bir yilni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi.

Mikel Arteta loyihasidagi oʻrni

Muvaffaqiyatsiz boshlangan dastlabki davrdan soʻng, Timber oʻtgan mavsum davomida asosiy tarkibning doimiy vakiliga aylandi. Biroq mavsum oxiriga borib toʻpigʻidan olgan jarohati uning oʻyin amaliyotiga salbiy taʼsir koʻrsatib, ikki oylik tanaffusni keltirib chiqardi. Shunga qaramay, u tiklanishga ulgurib, Chempionlar ligasi doirasidagi Pari Sen-Jermen qarshi bahsda maydonga tushdi, biroq soʻnggi son jarohati unga Jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini bermadi.

Toʻliq sogʻlom holatdagi Jurriyen Timber Mikel Arteta taktik tizimining eng muhim qismlaridan biri sanaladi. U oʻzining himoyadagi universalligi va hujum qurishdagi sovuqqonligi bilan ajralib turadi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida 30 ta uchrashuvda maydonga tushgan himoyachi toʻrtta gol urib, yettita golli uzatmaga mualliflik qildi va Arsenalning 2004-yildan beri ilk bor chempionlikni qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi.

Hozirda futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha moʻljallangan boʻlib, u bosh murabbiy Mikel Artetaning uzoq yillik rejalarida markaziy oʻrin tutadi. Jamoaning oldinda turgan Angliya Premyer-ligasi mavsumi oldidan Timberning toʻliq safga qaytishi va oʻzining optimal sport formasini tiklashi London klubi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Jurriyen TimberArsenalAngliya Premyer-ligasiMikel ArtetaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi