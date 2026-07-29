Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdi
Arsenal himoyachisi Jurriyen Timber Ispaniyadagi mavsumoldi tayyorgarlik yigʻinini tark etib, London shahriga qaytib keldi. Niderlandiyalik futbolchi oʻtgan mavsum oxirida uni bezovta qilgan son qismidagi jarohatdan keyingi tiklanish jarayonini davom ettirmoqda. Bu holat dastlab jamoa muxlislari orasida xavotir uygʻotgan boʻlsa-da, BBC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur safar futbolchining shaxsiy reabilitatsiya rejasiga toʻla mos keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Reabilitatsiya rejasi va jamoaga qaytish muddatiKlubga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, oʻng qanot himoyachisining Londonga qaytishi jarohatning yangilanishi yoki tiklanish jarayonidagi kutilmagan asorat emas. Ushbu qadam futbolchining yakka tartibdagi reabilitatsiya dasturining muayyan bosqichini Buyuk Britaniyada yakunlab olishga qaratilgan. Niderlandiyalik himoyachi Londondagi maxsus mashgʻulotlar faza tamom boʻlgach, Ispaniyadagi jamoadoshlari safiga qaytishi kutilmoqda.
25 yoshli futbolchi uchun Londondagi Emirates Stadium klubiga koʻchib oʻtganidan buyon jismoniy holat borasidagi qiyinchiliklar davom etib kelmoqda. 2023-yil iyul oyida 34 million funt sterling evaziga tarkibga qoʻshilgan oʻyinchi debyut mavsumining ilk turidayoq tizzasidagi xochasimon bogʻlamidan jiddiy jarohat olib, deyarli bir yilni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi.
Mikel Arteta loyihasidagi oʻrniMuvaffaqiyatsiz boshlangan dastlabki davrdan soʻng, Timber oʻtgan mavsum davomida asosiy tarkibning doimiy vakiliga aylandi. Biroq mavsum oxiriga borib toʻpigʻidan olgan jarohati uning oʻyin amaliyotiga salbiy taʼsir koʻrsatib, ikki oylik tanaffusni keltirib chiqardi. Shunga qaramay, u tiklanishga ulgurib, Chempionlar ligasi doirasidagi Pari Sen-Jermen qarshi bahsda maydonga tushdi, biroq soʻnggi son jarohati unga Jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini bermadi.
Toʻliq sogʻlom holatdagi Jurriyen Timber Mikel Arteta taktik tizimining eng muhim qismlaridan biri sanaladi. U oʻzining himoyadagi universalligi va hujum qurishdagi sovuqqonligi bilan ajralib turadi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida 30 ta uchrashuvda maydonga tushgan himoyachi toʻrtta gol urib, yettita golli uzatmaga mualliflik qildi va Arsenalning 2004-yildan beri ilk bor chempionlikni qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi.
Hozirda futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha moʻljallangan boʻlib, u bosh murabbiy Mikel Artetaning uzoq yillik rejalarida markaziy oʻrin tutadi. Jamoaning oldinda turgan Angliya Premyer-ligasi mavsumi oldidan Timberning toʻliq safga qaytishi va oʻzining optimal sport formasini tiklashi London klubi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
…