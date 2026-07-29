FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!

·51·Sport
FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!

FIFA prezidenti Janni Infantino Jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejasini amalga oshirish uchun misli ko‘rilmagan qadam tashladi. U ushbu rejani qo‘llab-quvvatlash evaziga tashkilotga a’zo 211 ta futbol assotsiatsiyasining har biriga 40 million dollardan to‘lashni va’da qilmoqda.

Zamin.uz ushbu $10 milliardlik kelishuv tafsilotlari, Infantinoning a’zo davlatlarga yo‘llagan xati va yuzaga kelgan katta mojaro mazmunini taqdim etadi.

1. 53 kun ichida qaror qabul qilinishi kerak

Nufuzli The Times nashri xabariga ko‘ra, Janni Infantino Jahon chempionati tijoriy va ko‘rsatuv huquqlarini tashqi investorlarga sotish g‘oyasini kun tartibiga olib chiqqan.

Ushbu taklif ma’qullansa, 2027 yilning 1 yanvaridan e’tiboran qiymati 10 milliard dollarga teng bo‘lgan yirik paket kuchga kiradi. Natijada, FIFAga a’zo bo‘lgan 211 ta assotsiatsiyaning har biri 40 million dollardan olishi mumkin bo‘ladi.

Biroq a’zo mamlakatlar ushbu taklifni qabul qilish yoki rad etish bo‘yicha qaror qabul qilishi uchun atigi 53 kun vaqt berilgan.

2. Infantinoning xati: Ikki xil tanlov

FIFA rahbari a’zo assotsiatsiyalarga maxsus maktub yo‘llab, o‘z pozitsiyasini va taklifning ikki xil variantini shunday bayon qilgan:

Janni Infantinoning a’zo assotsiatsiyalarga yo‘llagan xatidan:

«Bu taklifni qabul qilish yoki qilmaslik bo‘yicha qaror to‘liq sizlarning ixtiyoringizda. Agar siz uni qabul qilishni istasangiz, 10 milliard dollarlik paket 2027 yil 1 yanvardan boshlab amalga kiritiladi va bu bizning umumiy yo‘limizning keyingi bosqichi boshlanganini anglatadi.

Agar siz mavjud holatni saqlab qolishga va bu taklifni rad etishga qaror qilsangiz, biz avval aytilganidek, moliyalashtirishni oshirishga qaratilgan Forward dasturini 2,7 milliard dollarga kengaytirishga tayyormiz.

Umuman olganda, 2027 yil 1 yanvardan boshlanadigan navbatdagi sikl davomida har bir a’zo-assotsiatsiya ushbu taklif doirasida 40 million dollargacha mablag‘ olishi mumkin».

3. Tanqidchilar reaksiyasi: «Bu ochiqchasiga pora berish!»

Tashqi investorlarni Jahon chempionati huquqlariga sherik qilish g‘oyasi futbol jamoatchiligi va bir qator mutasaddilar tomonidan keskin tanqidga uchramoqda.

Kelishuvga qarshi chiqayotgan tomonlar Infantinoning har bir mamlakatga $40 million va’da qilib, 53 kunlik muhlat qo‘yishini a’zo assotsiatsiyalar ovozini sotib olishga qaratilgan «pora berish» taktikasi deb atashdi.

FIFAning $10 milliardlik taklifi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Tashabbuskor

Janni Infantino (FIFA prezidenti)

Loyiha qiymati

$10 milliardlik paket

A’zolarga taklif

Har bir a’zoga (211 ta) $40 milliondan

Qaror qabul qilish muhlati

53 kun

Kuchga kirish sanasi

2027 yil 1 yanvar

Muqobil variant (muvaffaqiyatsiz bo‘lsa)

Forward dasturini $2,7 milliardga kengaytirish

Asosiy manba

The Times nashri

Jahon futbolidagi eng yirik moliyaviy kelishuv va u atrofidagi bahslar barcha futbol ishqibozlari va mutaxassislari e’tibor markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Infantinoning Jahon chempionati huquqlarini investorlarga sotish rejasi futbol kelajagiga qanday ta’sir qiladi? Ushbu taklif rostdan ham "pora"mi yoki futbolni rivojlantirish imkoniyatimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi