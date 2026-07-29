FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!
FIFA prezidenti Janni Infantino Jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejasini amalga oshirish uchun misli ko‘rilmagan qadam tashladi. U ushbu rejani qo‘llab-quvvatlash evaziga tashkilotga a’zo 211 ta futbol assotsiatsiyasining har biriga 40 million dollardan to‘lashni va’da qilmoqda.
Zamin.uz ushbu $10 milliardlik kelishuv tafsilotlari, Infantinoning a’zo davlatlarga yo‘llagan xati va yuzaga kelgan katta mojaro mazmunini taqdim etadi.
1. 53 kun ichida qaror qabul qilinishi kerak
Nufuzli The Times nashri xabariga ko‘ra, Janni Infantino Jahon chempionati tijoriy va ko‘rsatuv huquqlarini tashqi investorlarga sotish g‘oyasini kun tartibiga olib chiqqan.
Ushbu taklif ma’qullansa, 2027 yilning 1 yanvaridan e’tiboran qiymati 10 milliard dollarga teng bo‘lgan yirik paket kuchga kiradi. Natijada, FIFAga a’zo bo‘lgan 211 ta assotsiatsiyaning har biri 40 million dollardan olishi mumkin bo‘ladi.
Biroq a’zo mamlakatlar ushbu taklifni qabul qilish yoki rad etish bo‘yicha qaror qabul qilishi uchun atigi 53 kun vaqt berilgan.
2. Infantinoning xati: Ikki xil tanlov
FIFA rahbari a’zo assotsiatsiyalarga maxsus maktub yo‘llab, o‘z pozitsiyasini va taklifning ikki xil variantini shunday bayon qilgan:
Janni Infantinoning a’zo assotsiatsiyalarga yo‘llagan xatidan:
«Bu taklifni qabul qilish yoki qilmaslik bo‘yicha qaror to‘liq sizlarning ixtiyoringizda. Agar siz uni qabul qilishni istasangiz, 10 milliard dollarlik paket 2027 yil 1 yanvardan boshlab amalga kiritiladi va bu bizning umumiy yo‘limizning keyingi bosqichi boshlanganini anglatadi.
Agar siz mavjud holatni saqlab qolishga va bu taklifni rad etishga qaror qilsangiz, biz avval aytilganidek, moliyalashtirishni oshirishga qaratilgan Forward dasturini 2,7 milliard dollarga kengaytirishga tayyormiz.
Umuman olganda, 2027 yil 1 yanvardan boshlanadigan navbatdagi sikl davomida har bir a’zo-assotsiatsiya ushbu taklif doirasida 40 million dollargacha mablag‘ olishi mumkin».
3. Tanqidchilar reaksiyasi: «Bu ochiqchasiga pora berish!»
Tashqi investorlarni Jahon chempionati huquqlariga sherik qilish g‘oyasi futbol jamoatchiligi va bir qator mutasaddilar tomonidan keskin tanqidga uchramoqda.
Kelishuvga qarshi chiqayotgan tomonlar Infantinoning har bir mamlakatga $40 million va’da qilib, 53 kunlik muhlat qo‘yishini a’zo assotsiatsiyalar ovozini sotib olishga qaratilgan «pora berish» taktikasi deb atashdi.
FIFAning $10 milliardlik taklifi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Tashabbuskor
Janni Infantino (FIFA prezidenti)
Loyiha qiymati
$10 milliardlik paket
A’zolarga taklif
Har bir a’zoga (211 ta) $40 milliondan
Qaror qabul qilish muhlati
53 kun
Kuchga kirish sanasi
2027 yil 1 yanvar
Muqobil variant (muvaffaqiyatsiz bo‘lsa)
Forward dasturini $2,7 milliardga kengaytirish
Asosiy manba
The Times nashri
Jahon futbolidagi eng yirik moliyaviy kelishuv va u atrofidagi bahslar barcha futbol ishqibozlari va mutaxassislari e’tibor markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Infantinoning Jahon chempionati huquqlarini investorlarga sotish rejasi futbol kelajagiga qanday ta’sir qiladi? Ushbu taklif rostdan ham "pora"mi yoki futbolni rivojlantirish imkoniyatimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…