«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!

·46·Sport
«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!

Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodrining transferini yaqin 24 soat ichida yakunlashi mumkin. Madridliklar ushbu transferni yozgi oynaning eng asosiy nishoni sifatida ko‘rmoqda.

Zamin.uz ushbu sensatsion transfer tafsilotlari, Florentino Peresning roziligi va kelishuv summasi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

1. 30 iyuldagi hal qiluvchi uchrashuv va 24 soatlik muhlat

Ispaniyaning nufuzli AS nashri berayotgan xabarga ko‘ra, «qirollik klubi» vakillari 30 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan maxsus uchrashuvdan so‘ng transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishishga astoydil umid qilmoqda.

Tomonlar o‘rtasidagi og‘zaki va rasmiy muzokaralar jadallashgan bo‘lib, agar hammasi rejadagidek kechsa, transfer yaqin 24 soat ichida rasman hal bo‘lishi kutilmoqda.

2. Florentino Peresning «yashil chirog‘i» va 40–50 million yevrolik taklif

Avvalroq «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres 30 yoshli tajribali va jahon darajasidagi yarimhimoyachi Rodrining transferini shaxsan ma’qullagani hamda «Manchester Siti» rahbariyati bilan muzokaralar boshlangani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Manbalarning ta’kidlashicha, Madrid grandi ispaniyalik futbolchi uchun 40–50 million yevro atrofida mablag‘ to‘lashni rejalashtirmoqda.

Transfer atrofidagi manbalar xabaridan:

«Florentino Peres Rodrining transferiga yashil chiroq yoqdi. "Real" va "Manchester Siti" o‘rtasidagi muzokaralar aktiv bosqichga kirdi va madridliklar 30 iyuldagi uchrashuvdan so‘ng kelishuvni to‘liq yopishga ishonch bildirmoqda.»

Rodrining «Real Madrid»ga ehtimoliy transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Rodri (Rodrigo Ernandes, 30 yosh, Ispaniya)

Amaldagi klubi

«Manchester Siti» (Angliya)

Da’vogar klub

«Real Madrid» (Ispaniya)

Ehtimoliy transfer summasi

40–50 million yevro

Hal qiluvchi muddat

24 soat ichida (30 iyul uchrashuvidan so‘ng)

Asosiy tashabbuskor

Florentino Peres («Real» prezidenti)

Asosiy manba

AS nashri

«Real Madrid» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli kelishuv yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarimhimoya chizig‘ini yanada kuchaytira oladimi? «Manchester Siti» uni 40–50 million yevroga qo‘yib yuborishi to‘g‘ri qarormi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

RodriReal MadridManchester CityFlorentino PérezIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi