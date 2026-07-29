«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!
Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodrining transferini yaqin 24 soat ichida yakunlashi mumkin. Madridliklar ushbu transferni yozgi oynaning eng asosiy nishoni sifatida ko‘rmoqda.
Zamin.uz ushbu sensatsion transfer tafsilotlari, Florentino Peresning roziligi va kelishuv summasi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.
1. 30 iyuldagi hal qiluvchi uchrashuv va 24 soatlik muhlat
Ispaniyaning nufuzli AS nashri berayotgan xabarga ko‘ra, «qirollik klubi» vakillari 30 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan maxsus uchrashuvdan so‘ng transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishishga astoydil umid qilmoqda.
Tomonlar o‘rtasidagi og‘zaki va rasmiy muzokaralar jadallashgan bo‘lib, agar hammasi rejadagidek kechsa, transfer yaqin 24 soat ichida rasman hal bo‘lishi kutilmoqda.
2. Florentino Peresning «yashil chirog‘i» va 40–50 million yevrolik taklif
Avvalroq «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres 30 yoshli tajribali va jahon darajasidagi yarimhimoyachi Rodrining transferini shaxsan ma’qullagani hamda «Manchester Siti» rahbariyati bilan muzokaralar boshlangani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Manbalarning ta’kidlashicha, Madrid grandi ispaniyalik futbolchi uchun 40–50 million yevro atrofida mablag‘ to‘lashni rejalashtirmoqda.
Transfer atrofidagi manbalar xabaridan:
«Florentino Peres Rodrining transferiga yashil chiroq yoqdi. "Real" va "Manchester Siti" o‘rtasidagi muzokaralar aktiv bosqichga kirdi va madridliklar 30 iyuldagi uchrashuvdan so‘ng kelishuvni to‘liq yopishga ishonch bildirmoqda.»
Rodrining «Real Madrid»ga ehtimoliy transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Rodri (Rodrigo Ernandes, 30 yosh, Ispaniya)
Amaldagi klubi
«Manchester Siti» (Angliya)
Da’vogar klub
«Real Madrid» (Ispaniya)
Ehtimoliy transfer summasi
40–50 million yevro
Hal qiluvchi muddat
24 soat ichida (30 iyul uchrashuvidan so‘ng)
Asosiy tashabbuskor
Florentino Peres («Real» prezidenti)
Asosiy manba
AS nashri
«Real Madrid» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli kelishuv yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarimhimoya chizig‘ini yanada kuchaytira oladimi? «Manchester Siti» uni 40–50 million yevroga qo‘yib yuborishi to‘g‘ri qarormi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…