Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqda
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev yangi mavsumni boshqalardan ancha barvaqt boshlab yuborishdi. Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surayotgan legionerlarimiz UYEFA Konferensiyalar ligasi saralash bosqichida faol ishtirok etmoqda.
Zamin.uz jamoaning Finlyandiyaning «Inter Turku» klubiga qarshi bo‘ladigan hal qiluvchi javob bahsi, tarkib tafsilotlari va klubning Yevropa kuboklaridagi tarixiy ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.
1. Javob bahsi Finlyandiyada: «Bashakshehir»ga faqat g‘alaba kerak
Bir hafta muqaddam Istanbulda kechgan ilk uchrashuvda «Bashakshehir» va Finlyandiyaning «Inter Turku» jamoalari 1:1 hisobida durang o‘ynashgan edi. Endi turk klubi 30 iyul kuni safarda bo‘ladigan javob bahsida keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.
Turku shahridagi «Veritas» stadionida bo‘lib o‘tadigan o‘yinni belgiyalik taniqli hakam Natan Verboomen boshqarib boradi. Birinchi o‘yinda kuchlar teng kelgani bois, Turkudagi asosiy va qo‘shimcha vaqtlarda ham durang saqlanib qolsa, g‘olib penaltilar seriyasida aniqlanadi.
Keyingi bosqichdagi raqib kim bo‘ladi?
Ushbu juftlik g‘olibi keyingi raundda Lixtenshteynning «Vaduts» hamda Andorraning «Atletik Eskaldes» klublari bahsi g‘olibi bilan to‘qnash keladi. Ilk o‘yinda «Vaduts» 4:0 hisobida yirik g‘alaba qozongani sababli, keyingi bosqichga aynan lixtenshteynliklar chiqishi deyarli aniq bo‘lib turibdi.
2. Nuri Shahinning UYEFAga topshirgan rasmiy tarkibi
«Bashakshehir» bosh murabbiyi Nuri Shahin Konferensiyalar ligasi o‘yinlari uchun UYEFAga qaytnomani taqdim etdi. Xursand qilarli tomoni, diskvalifikatsiya muddati tugagan ivuarlik muhim himoyachi Kristofer Operi tarkibga qaytgan.
UYEFA qaytnomasidan o‘rin olgan futbolchilar:
Darvozabonlar: Volkan Babajan, Muhammad Shengezer, Deniz Dilmen.
Himoyachilar: Jerom Opoku, Onur Bulut, Hamza Gyureler, Kristofer Operi, Emin Bayram, Useynu Ba, Mixal Karbovnik, O‘mer Ali Shohiner.
Yarim himoyachilar: Berat O‘zdemir, Onur Ergyun, Olive Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Berkay O‘zjan, Umut Gyunesh, Gyuven Atalay.
Hujumchilar: Yusuf Sari, Daviye Zelke, Nuno Da Koshta, Eldor Shomurodov, Ivan Brnich, Bertug‘ Yildirim.
3. «Bashakshehir» uchun Yevropadagi 70-tarixiy oqshom
Bo‘lajak bahs Istanbul klubi uchun 2015/2016 yilgi mavsumdan beri Yevropa musobaqalaridagi (Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi va Konferensiyalar ligasi) roppa-rosa 70-uchrashuv bo‘ladi.
Shu kungacha o‘tkazilgan 69 ta bellashuvda «Bashakshehir» quyidagi ko‘rsatkichlarni qayd etgan:
G‘alabalar: 26 ta
Duranglar: 18 ta
Mag‘lubiyatlar: 25 ta
Urilgan va o‘tkazib yuborilgan gollar: 103:96
«Inter Turku» — «Bashakshehir» bahsi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa
UYEFA Konferensiyalar ligasi (2-saralash bosqichi, javob o‘yini)
Uchrashuv sanasi
30 iyul, 2026 yil
Stadion
«Veritas» stadioni (Turku, Finlyandiya)
Ilk o‘yin hisobi
1:1 (Istanbulda)
Bosh hakam
Natan Verboomen (Belgiya)
O‘zbek legionerlari
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Ehtimoliy keyingi raqib
«Vaduts» (Lixtenshteyn) / «Atletik Eskaldes» (Andorra)
Klub yubileyi
«Bashakshehir»ning Yevrokuboklardagi 70-o‘yini
Milliy terma jamoamiz yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning Yevropa maydonlaridagi ishtiroki millionlab o‘zbek futbol muxlislari e’tibor markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Bashakshehir» safardagi o‘yinda «Inter Turku»ni mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqa oladimi? Shomurodov yoki Fayzullayev bu o‘yinda gol ura oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…