Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqda

·77·Sport
Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqda

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev yangi mavsumni boshqalardan ancha barvaqt boshlab yuborishdi. Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surayotgan legionerlarimiz UYEFA Konferensiyalar ligasi saralash bosqichida faol ishtirok etmoqda.

Zamin.uz jamoaning Finlyandiyaning «Inter Turku» klubiga qarshi bo‘ladigan hal qiluvchi javob bahsi, tarkib tafsilotlari va klubning Yevropa kuboklaridagi tarixiy ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.

1. Javob bahsi Finlyandiyada: «Bashakshehir»ga faqat g‘alaba kerak

Bir hafta muqaddam Istanbulda kechgan ilk uchrashuvda «Bashakshehir» va Finlyandiyaning «Inter Turku» jamoalari 1:1 hisobida durang o‘ynashgan edi. Endi turk klubi 30 iyul kuni safarda bo‘ladigan javob bahsida keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.

Turku shahridagi «Veritas» stadionida bo‘lib o‘tadigan o‘yinni belgiyalik taniqli hakam Natan Verboomen boshqarib boradi. Birinchi o‘yinda kuchlar teng kelgani bois, Turkudagi asosiy va qo‘shimcha vaqtlarda ham durang saqlanib qolsa, g‘olib penaltilar seriyasida aniqlanadi.

Keyingi bosqichdagi raqib kim bo‘ladi?

Ushbu juftlik g‘olibi keyingi raundda Lixtenshteynning «Vaduts» hamda Andorraning «Atletik Eskaldes» klublari bahsi g‘olibi bilan to‘qnash keladi. Ilk o‘yinda «Vaduts» 4:0 hisobida yirik g‘alaba qozongani sababli, keyingi bosqichga aynan lixtenshteynliklar chiqishi deyarli aniq bo‘lib turibdi.

2. Nuri Shahinning UYEFAga topshirgan rasmiy tarkibi

«Bashakshehir» bosh murabbiyi Nuri Shahin Konferensiyalar ligasi o‘yinlari uchun UYEFAga qaytnomani taqdim etdi. Xursand qilarli tomoni, diskvalifikatsiya muddati tugagan ivuarlik muhim himoyachi Kristofer Operi tarkibga qaytgan.

UYEFA qaytnomasidan o‘rin olgan futbolchilar:

  • Darvozabonlar: Volkan Babajan, Muhammad Shengezer, Deniz Dilmen.

  • Himoyachilar: Jerom Opoku, Onur Bulut, Hamza Gyureler, Kristofer Operi, Emin Bayram, Useynu Ba, Mixal Karbovnik, O‘mer Ali Shohiner.

  • Yarim himoyachilar: Berat O‘zdemir, Onur Ergyun, Olive Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Berkay O‘zjan, Umut Gyunesh, Gyuven Atalay.

  • Hujumchilar: Yusuf Sari, Daviye Zelke, Nuno Da Koshta, Eldor Shomurodov, Ivan Brnich, Bertug‘ Yildirim.

3. «Bashakshehir» uchun Yevropadagi 70-tarixiy oqshom

Bo‘lajak bahs Istanbul klubi uchun 2015/2016 yilgi mavsumdan beri Yevropa musobaqalaridagi (Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi va Konferensiyalar ligasi) roppa-rosa 70-uchrashuv bo‘ladi.

Shu kungacha o‘tkazilgan 69 ta bellashuvda «Bashakshehir» quyidagi ko‘rsatkichlarni qayd etgan:

  • G‘alabalar: 26 ta

  • Duranglar: 18 ta

  • Mag‘lubiyatlar: 25 ta

  • Urilgan va o‘tkazib yuborilgan gollar: 103:96

«Inter Turku» — «Bashakshehir» bahsi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa

UYEFA Konferensiyalar ligasi (2-saralash bosqichi, javob o‘yini)

Uchrashuv sanasi

30 iyul, 2026 yil

Stadion

«Veritas» stadioni (Turku, Finlyandiya)

Ilk o‘yin hisobi

1:1 (Istanbulda)

Bosh hakam

Natan Verboomen (Belgiya)

O‘zbek legionerlari

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Ehtimoliy keyingi raqib

«Vaduts» (Lixtenshteyn) / «Atletik Eskaldes» (Andorra)

Klub yubileyi

«Bashakshehir»ning Yevrokuboklardagi 70-o‘yini

Milliy terma jamoamiz yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning Yevropa maydonlaridagi ishtiroki millionlab o‘zbek futbol muxlislari e’tibor markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Bashakshehir» safardagi o‘yinda «Inter Turku»ni mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqa oladimi? Shomurodov yoki Fayzullayev bu o‘yinda gol ura oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevBaşakşehirInter TurkuUEFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi