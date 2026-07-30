Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiy
Angliya Premyer-ligasining grand klublaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi tanaffus vaqtida kutilmagan murabbiy almashinuvini boshdan kechirdi. Jamoaning venger harbiy himoyachisi Milos Kerkez The Athletic nashriga bergan intervyusida sobiq ustozi Andoni Iraolaning mersisaydliklar safiga kelishi jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishini taʼkidlab oʻtdi. Futbolchining fikricha, ispaniyalik mutaxassisning taktik yondashuvi jamoaga oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashda va oldinga qadam tashlashda eng maqbul variant hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Andoni Iraolaning tayinlanishi Liverpul rahbariyati uchun keskin burilish boʻldi. Bu holat Milos Kerkez uchun esa tanish va muvaffaqiyatli hamkorlikning davomi maʼnosini anglatadi. 2023-yilning yozida Niderlandiyaning AZ klubidan Bornmut safiga oʻtgan venger futbolchisi ispaniyalik murabbiy qoʻl ostida porlab chiqdi. Ikki mavsum davomida u 74 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2024–2025-yilgi mavsum yakunlariga koʻra PFA talqini boʻyicha yil ramziy terma jamoasidan joy oldi.
Ana shu yorqin oʻyinlari tufayli 22 yoshli chap qanot himoyachisi 40 million funt sterling evaziga Liverpulga transfer qilindi. Endilikda u yangi bosh murabbiyning talablari va futbol falsafasini jamoadoshlariga yetkazib berishda asosiy figuraga aylandi. Kerkezning taʼkidlashicha, Iraola jamoaviy intensivlikka, yuqori pressingga va maydonning har bir qismida faol kurashishga alohida eʼtibor qaratadi.
Arne Slotning kutilmagan isteʼfosi va jamoadagi yangi vaziyatGoal.com xabar berishicha, Arne Slotning lavozimidan ozod etilishi nafaqat muxlislar, balki futbolchilarning oʻzi uchun ham katta kutilmagan yangilik boʻlgan. Niderlandiyalik mutaxassis jamoani debyut 2024–25-yilgi mavsumdayoq Angliya Premyer-ligasi chempionligiga olib kelgan edi. Biroq shunga qaramay, shartnoma yakunlanganidan keyin chempionatdagi natijalarning beqarorligi va jamoaning beshinchi oʻrinni egallagani rahbariyatni keskin qaror qabul qilishga majbur qildi.
“Bu men uchun katta kutilmagan voqea boʻldi. Serbiyada uxlab yotgan edim, akam uygʻotib, yangilikni koʻrsatdi”, deydi Milos Kerkez Slotning ketishi haqidagi xotiralari bilan oʻrtoqlashib. Futbolchi oʻtgan mavsum jamoa standartlariga mos kelmaganini va kelasi yil albatta yaxshilanishi kerakligini tan oldi. Shunga qaramay, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olingan boʻlsa-da, rahbariyat talabiga koʻra oʻzgarishlar muqarrar edi.
AQShdagi mashgʻulotlar va Iraolaning uslubiHozirgi vaqtda Liverpul AQShdagi mavsumoldi turnesi doirasida yangi murabbiyning taktik talablariga moslashish ustida jadal ish olib bormoqda. Andoni Iraolaning tinimsiz pressingga asoslangan uslubi futbolchilardan jismoniy jihatdan mukammal tayyorgarlikni talab qiladi. Amerikadagi jazirama issiqda oʻtayotgan mashgʻulotlar juda ogʻir kechayotgan boʻlsa-da, bu futbolchilarning imkoniyatlarini yanada ochishga xizmat qilmoqda.
Milos Kerkez oʻtgan mavsumda Liverpul safida barcha musobaqalarda 48 ta uchrashuvda qatnashib, 2 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Yangi murabbiy haqida fikr bildirar ekan, futbolchi uning professionalligini alohida taʼkidladi: “U oʻyin paytida yon chiziqda juda koʻp emotsiya namoyish etadi, lekin kiyinish xonasida va mashgʻulotlarda ancha xotirjam. U barchaga birdek munosabatda boʻlishni afzal koʻradi”.
…