Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiy

·26·Sport
Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiy

Angliya Premyer-ligasining grand klublaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi tanaffus vaqtida kutilmagan murabbiy almashinuvini boshdan kechirdi. Jamoaning venger harbiy himoyachisi Milos Kerkez The Athletic nashriga bergan intervyusida sobiq ustozi Andoni Iraolaning mersisaydliklar safiga kelishi jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishini taʼkidlab oʻtdi. Futbolchining fikricha, ispaniyalik mutaxassisning taktik yondashuvi jamoaga oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashda va oldinga qadam tashlashda eng maqbul variant hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Andoni Iraolaning tayinlanishi Liverpul rahbariyati uchun keskin burilish boʻldi. Bu holat Milos Kerkez uchun esa tanish va muvaffaqiyatli hamkorlikning davomi maʼnosini anglatadi. 2023-yilning yozida Niderlandiyaning AZ klubidan Bornmut safiga oʻtgan venger futbolchisi ispaniyalik murabbiy qoʻl ostida porlab chiqdi. Ikki mavsum davomida u 74 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2024–2025-yilgi mavsum yakunlariga koʻra PFA talqini boʻyicha yil ramziy terma jamoasidan joy oldi.

Ana shu yorqin oʻyinlari tufayli 22 yoshli chap qanot himoyachisi 40 million funt sterling evaziga Liverpulga transfer qilindi. Endilikda u yangi bosh murabbiyning talablari va futbol falsafasini jamoadoshlariga yetkazib berishda asosiy figuraga aylandi. Kerkezning taʼkidlashicha, Iraola jamoaviy intensivlikka, yuqori pressingga va maydonning har bir qismida faol kurashishga alohida eʼtibor qaratadi.

Arne Slotning kutilmagan isteʼfosi va jamoadagi yangi vaziyat

Goal.com xabar berishicha, Arne Slotning lavozimidan ozod etilishi nafaqat muxlislar, balki futbolchilarning oʻzi uchun ham katta kutilmagan yangilik boʻlgan. Niderlandiyalik mutaxassis jamoani debyut 2024–25-yilgi mavsumdayoq Angliya Premyer-ligasi chempionligiga olib kelgan edi. Biroq shunga qaramay, shartnoma yakunlanganidan keyin chempionatdagi natijalarning beqarorligi va jamoaning beshinchi oʻrinni egallagani rahbariyatni keskin qaror qabul qilishga majbur qildi.

“Bu men uchun katta kutilmagan voqea boʻldi. Serbiyada uxlab yotgan edim, akam uygʻotib, yangilikni koʻrsatdi”, deydi Milos Kerkez Slotning ketishi haqidagi xotiralari bilan oʻrtoqlashib. Futbolchi oʻtgan mavsum jamoa standartlariga mos kelmaganini va kelasi yil albatta yaxshilanishi kerakligini tan oldi. Shunga qaramay, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olingan boʻlsa-da, rahbariyat talabiga koʻra oʻzgarishlar muqarrar edi.

AQShdagi mashgʻulotlar va Iraolaning uslubi

Hozirgi vaqtda Liverpul AQShdagi mavsumoldi turnesi doirasida yangi murabbiyning taktik talablariga moslashish ustida jadal ish olib bormoqda. Andoni Iraolaning tinimsiz pressingga asoslangan uslubi futbolchilardan jismoniy jihatdan mukammal tayyorgarlikni talab qiladi. Amerikadagi jazirama issiqda oʻtayotgan mashgʻulotlar juda ogʻir kechayotgan boʻlsa-da, bu futbolchilarning imkoniyatlarini yanada ochishga xizmat qilmoqda.

Milos Kerkez oʻtgan mavsumda Liverpul safida barcha musobaqalarda 48 ta uchrashuvda qatnashib, 2 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Yangi murabbiy haqida fikr bildirar ekan, futbolchi uning professionalligini alohida taʼkidladi: “U oʻyin paytida yon chiziqda juda koʻp emotsiya namoyish etadi, lekin kiyinish xonasida va mashgʻulotlarda ancha xotirjam. U barchaga birdek munosabatda boʻlishni afzal koʻradi”.

LiverpulMilos KerkezAndoni IraolaAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorBugun, 02:39Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarBugun, 01:18Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Bugun, 00:39Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi