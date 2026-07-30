Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyor
Angliyaning Fulxem klubi Real Madrid hujumchisi Gonsalo Garsiyani oʻz safiga qoʻshib olish uchun Madrid klubi talab qilgan miqdordan ham yuqori mablagʻ toʻlashga tayyorligini bildirdi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi istiqbolli futbolchining transferi boʻyicha muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishib bormoqda, biroq tomonlar oʻrtasida kelishuv tuzilishiga turli yondashuvlar toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Fulxem rahbariyati 22 yoshli futbolchining huquqlarini toʻliq qoʻlga kiritish uchun 60 million yevrogacha boʻlgan ulkan mablagʻni sarflashga shay. Ingliz klubi futbolchining salohiyatiga yuqori baho berib, kelgusida hujum chizigʻini qaytadan shakllantirish muammosiga duch kelmaslik uchun uning toʻlaqonli egasi boʻlishni talab qilmoqda. Biroq mazkur transferga Ispaniya grandining siyosati va kelajakdagi moliyaviy manfaatlari zid kelmoqda.
Madridliklarning pozitsiyasi va transfer shartlariReal Madrid rahbariyati moliyaviy foyda koʻrish nuqtai nazaridan yaxshigina daromad olishi mumkin boʻlsa-da, yosh toʻpurar bilan butunlay xayrlashishni istamayapti. Klub Niko Paz transferida qoʻllanilgan strategiyaga amal qilgan holda, futbolchi huquqlarining faqat bir qismini sotish va kelajakdagi ehtimoliy transferlardan foiz olish huquqini saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Madridliklar hujum chizigʻidagi zichlik sababli strategik sotuvlarga qoʻl urayotgan boʻlsa-da, oʻz akademiyasining eng porloq bitiruvchilaridan birini butunlay qoʻyib yuborishni xohlamayapti.
Gonsalo Garsiyaning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, bu klubga muzokaralarda yetarlicha ustunlik beradi. Futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishga intilib, Leganesga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida gol urishga muvaffaq boʻlgandi. U Real Madrid Castilla safida 73 ta uchrashuvda 30 ta gol urgan boʻlsa, klubning asosiy jamoasidagi umumiy oʻyinlarida 13 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.
Fulxem rejasi va Arbeloa omiliAngliya klubining bu qadar qatʼiy turishiga sobiq murabbiy Alvaro Arbeloa sabab boʻlmoqda. Ilgari Castilla jamoasida Garsiyani boshqargan mutaxassis hujum chizigʻini aynan shu futbolchi atrofida qurmoqchi va uni Angliyada yetakchiga aylantirmoqchi. Shu bois Fulxem mutasaddilari faqat 50 foiz huquqlar uchun 30 million yevro toʻlashni emas, balki toʻliq nazoratni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.
Hozirgi vaqtda ikki klub oʻrtasidagi asosiy kelishmovchilik shartnoma tuzilishi va egalik huquqining foiz nisbatiga borib taqalmoqda. Real Madrid oʻz akademiyasi bitiruvchilari boʻyicha soʻnggi transfer oynalarida muvaffaqiyatli qoʻllab kelgan siyosatidan voz kechish niyatida emas. Agar tomonlar kelishuvga erishmasa, Fulxem boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishi yoki taklifni yanada yaxshilashi talab etiladi.
…