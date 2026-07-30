Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyor

·28·Sport
Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyor

Angliyaning Fulxem klubi Real Madrid hujumchisi Gonsalo Garsiyani oʻz safiga qoʻshib olish uchun Madrid klubi talab qilgan miqdordan ham yuqori mablagʻ toʻlashga tayyorligini bildirdi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi istiqbolli futbolchining transferi boʻyicha muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishib bormoqda, biroq tomonlar oʻrtasida kelishuv tuzilishiga turli yondashuvlar toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Fulxem rahbariyati 22 yoshli futbolchining huquqlarini toʻliq qoʻlga kiritish uchun 60 million yevrogacha boʻlgan ulkan mablagʻni sarflashga shay. Ingliz klubi futbolchining salohiyatiga yuqori baho berib, kelgusida hujum chizigʻini qaytadan shakllantirish muammosiga duch kelmaslik uchun uning toʻlaqonli egasi boʻlishni talab qilmoqda. Biroq mazkur transferga Ispaniya grandining siyosati va kelajakdagi moliyaviy manfaatlari zid kelmoqda.

Madridliklarning pozitsiyasi va transfer shartlari

Real Madrid rahbariyati moliyaviy foyda koʻrish nuqtai nazaridan yaxshigina daromad olishi mumkin boʻlsa-da, yosh toʻpurar bilan butunlay xayrlashishni istamayapti. Klub Niko Paz transferida qoʻllanilgan strategiyaga amal qilgan holda, futbolchi huquqlarining faqat bir qismini sotish va kelajakdagi ehtimoliy transferlardan foiz olish huquqini saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Madridliklar hujum chizigʻidagi zichlik sababli strategik sotuvlarga qoʻl urayotgan boʻlsa-da, oʻz akademiyasining eng porloq bitiruvchilaridan birini butunlay qoʻyib yuborishni xohlamayapti.

Gonsalo Garsiyaning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, bu klubga muzokaralarda yetarlicha ustunlik beradi. Futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishga intilib, Leganesga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida gol urishga muvaffaq boʻlgandi. U Real Madrid Castilla safida 73 ta uchrashuvda 30 ta gol urgan boʻlsa, klubning asosiy jamoasidagi umumiy oʻyinlarida 13 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Fulxem rejasi va Arbeloa omili

Angliya klubining bu qadar qatʼiy turishiga sobiq murabbiy Alvaro Arbeloa sabab boʻlmoqda. Ilgari Castilla jamoasida Garsiyani boshqargan mutaxassis hujum chizigʻini aynan shu futbolchi atrofida qurmoqchi va uni Angliyada yetakchiga aylantirmoqchi. Shu bois Fulxem mutasaddilari faqat 50 foiz huquqlar uchun 30 million yevro toʻlashni emas, balki toʻliq nazoratni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.

Hozirgi vaqtda ikki klub oʻrtasidagi asosiy kelishmovchilik shartnoma tuzilishi va egalik huquqining foiz nisbatiga borib taqalmoqda. Real Madrid oʻz akademiyasi bitiruvchilari boʻyicha soʻnggi transfer oynalarida muvaffaqiyatli qoʻllab kelgan siyosatidan voz kechish niyatida emas. Agar tomonlar kelishuvga erishmasa, Fulxem boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishi yoki taklifni yanada yaxshilashi talab etiladi.

Real MadridFulhamGonsalo GarsiyaTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyMilos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyBugun, 02:34Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarBugun, 01:18Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Bugun, 00:39Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi