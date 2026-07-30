Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshi

·29·Sport
Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshi
Qisqacha

Germaniyalik yarimhimoyachi Leon Goretska o'z xizmatlarini erkin agent sifatida Barselona klubiga taklif qildi. Kataloniya jamoasi yarim himoya chizig'ida jiddiy kadrlar tanqisligi va jarohatlar inqirozini boshdan kechirayotgan bo'lsa-da, sport direktori Deku tajribali futbolchini jamoaga taklif qilishdan manfaatdor emas.

Germaniyalik yarimhimoyachi Leon Goretska oʻz xizmatlarini erkin agent sifatida Barselona klubiga taklif qildi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Bavariya bilan amaldagi shartnomasi yakuniga etgach, u Kataloniya jamoasiga oʻtishni faol ravishda istamoqda. 31 yoshli tajribali oʻyinchi va uning vakillari klub rahbariyati bilan bogʻlanib, yozgi transfer oynasida bu imkoniyatni muhokama qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda kataloniyaliklar yarim himoya chizigʻida jiddiy kadrlar tanqisligi va jarohatlar inqirozini boshdan kechirmoqda. Jamoaning asosiy tarkib futbolchilari Fermin Lopes hamda Frenki de Yong uzoq muddatga safdan chiqqan. Lopes metatarsal suyagi sinishi jarohatidan tiklanayotgan boʻlsa, De Yong tizzasidagi jiddiy bogʻlam uzilishi sababli uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonini oʻtamoqda.

Kadrlar tanqisligi va Xansi Flik omili

Goal.com xabar berishicha, shuningdek, jahon chempionatlarida qatnashgan bir nechta futbolchilarga qoʻshimcha taʼtil berilgan boʻlib, ular mavsumoldi mashgʻulotlariga boshqalarga qaraganda kechroq qoʻshilishadi. Bunday ogʻir sharoitda jismoniy holati yaxshi va tayyor turgan tajribali Leon Goretskaning variantlari murabbiy shtabi uchun qiziqarli tuyulishi mumkin edi.

Ushbu potentsial transfer bosh murabbiy Xansi Flik bilan ham bogʻliq boʻlib, mutaxassis va futbolchi avvalroq Bavariyada birga katta muvaffaqiyatlarga erishishgan. Ularning qoʻl ostida jamoa ikki bor Bundesliga chempionligini va 2019-20 yilgi mavsumda Chempionlar ligasini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, transfer summasisiz keladigan erkin agent Barselomaning mavjud moliyaviy muammolariga ham mos kelishi kutilgan edi.

Dekuning pozitsiyasi va yosh futbolchilarga ishonch

Biroq, barcha ijobiy omillarga qaramay, Barselona sport direktori Deku tajribali yarimhimoyachini jamoaga taklif qilishdan manfaatdor emas. Portugaliyalik mutaxassis ushbu bitimga ishonchsizlik bilan qaramoqda va bu transferni amalga oshirishni istamayapti.

Tashqi bozordan futbolchi sotib olish oʻrniga, Deku muammoni ichki zaxiralar, yaʼni klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga tayanib hal qilishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati 22 yoshli istiqbolli Mark Kasado Frenki de Yongning yoʻqligida maydonsiz qolgan boʻshliqni toʻliq yopishga qodir ekanligiga qatʼiy ishonmoqda.

BarselonaLeon GoretskaXansi FlikDekuLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:13Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaJon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:11Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiBugun, 13:31Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBugun, 12:36Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi