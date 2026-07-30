Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshi
Germaniyalik yarimhimoyachi Leon Goretska o'z xizmatlarini erkin agent sifatida Barselona klubiga taklif qildi. Kataloniya jamoasi yarim himoya chizig'ida jiddiy kadrlar tanqisligi va jarohatlar inqirozini boshdan kechirayotgan bo'lsa-da, sport direktori Deku tajribali futbolchini jamoaga taklif qilishdan manfaatdor emas.
Germaniyalik yarimhimoyachi Leon Goretska oʻz xizmatlarini erkin agent sifatida Barselona klubiga taklif qildi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Bavariya bilan amaldagi shartnomasi yakuniga etgach, u Kataloniya jamoasiga oʻtishni faol ravishda istamoqda. 31 yoshli tajribali oʻyinchi va uning vakillari klub rahbariyati bilan bogʻlanib, yozgi transfer oynasida bu imkoniyatni muhokama qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda kataloniyaliklar yarim himoya chizigʻida jiddiy kadrlar tanqisligi va jarohatlar inqirozini boshdan kechirmoqda. Jamoaning asosiy tarkib futbolchilari Fermin Lopes hamda Frenki de Yong uzoq muddatga safdan chiqqan. Lopes metatarsal suyagi sinishi jarohatidan tiklanayotgan boʻlsa, De Yong tizzasidagi jiddiy bogʻlam uzilishi sababli uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonini oʻtamoqda.
Kadrlar tanqisligi va Xansi Flik omiliGoal.com xabar berishicha, shuningdek, jahon chempionatlarida qatnashgan bir nechta futbolchilarga qoʻshimcha taʼtil berilgan boʻlib, ular mavsumoldi mashgʻulotlariga boshqalarga qaraganda kechroq qoʻshilishadi. Bunday ogʻir sharoitda jismoniy holati yaxshi va tayyor turgan tajribali Leon Goretskaning variantlari murabbiy shtabi uchun qiziqarli tuyulishi mumkin edi.
Ushbu potentsial transfer bosh murabbiy Xansi Flik bilan ham bogʻliq boʻlib, mutaxassis va futbolchi avvalroq Bavariyada birga katta muvaffaqiyatlarga erishishgan. Ularning qoʻl ostida jamoa ikki bor Bundesliga chempionligini va 2019-20 yilgi mavsumda Chempionlar ligasini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, transfer summasisiz keladigan erkin agent Barselomaning mavjud moliyaviy muammolariga ham mos kelishi kutilgan edi.
Dekuning pozitsiyasi va yosh futbolchilarga ishonchBiroq, barcha ijobiy omillarga qaramay, Barselona sport direktori Deku tajribali yarimhimoyachini jamoaga taklif qilishdan manfaatdor emas. Portugaliyalik mutaxassis ushbu bitimga ishonchsizlik bilan qaramoqda va bu transferni amalga oshirishni istamayapti.
Tashqi bozordan futbolchi sotib olish oʻrniga, Deku muammoni ichki zaxiralar, yaʼni klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga tayanib hal qilishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati 22 yoshli istiqbolli Mark Kasado Frenki de Yongning yoʻqligida maydonsiz qolgan boʻshliqni toʻliq yopishga qodir ekanligiga qatʼiy ishonmoqda.
…