Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 34 yoshli hujumchi Neymarning xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlagani borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi va uni 2026 yilgi jahon chempionatiga jalb etgani toʻgʻri qaror boʻlganini qatʼiy himoya qildi. Goal.com xabariga koʻra, soʻnggi 16 yil davomida milliy jamoa sharafini munosib himoya qilib kelgan afsonaviy futbolchi Shimoliy Amerikadagi mundialning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi kechgan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng terma jamoadagi faoliyatiga rasman yakun yasaganini eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, turnir oldidan Neymar jismoniy holati va mushaklaridagi jarohatlar sababli qator qiyinchiliklarga duch kelgandi. Xususan, uning boldir qismidagi 2-darajali jarohati tufayli guruh bosqichining Marokash hamda Gaitiga qarshi dastlabki uchrashuvlarini oʻtkazib yuborishiga toʻgʻri kelgandi. Shunga qaramay, tajribali mutaxassis futbolchining tarkibdagi oʻrni muhim boʻlganini taʼkidladi.
Jismoniy holat boʻyicha eʼtirozlar va ijobiy muhitESPN nashriga bergan intervyusida Karlo Anchelotti hujumchining texnik jihatdan kutilganidek toʻliq foyda keltira olmaganini tan oldi, biroq uning jamoadagi ijobiy xulq-atvori va yetakchilik fazilatlarini yuqori baholadi. Murabbiy futbolchiga koʻrsatgan munosabati va professional yondashuvi uchun minnatdorlik bildirib, 26 kishilik kengaytirilgan tarkibga kiritilishi toʻgʻri qadam boʻlganini yana bir bor tasdiqladi.
Shu bilan birga, italiyalik mutaxassis yulduz futbolchining tayyorgarlik jarayonidagi ayrim jihatlaridan noroziligini ham yashirmadi. Uning fikricha, agar Neymar turnir oldidan oʻz ustida yanada jiddiyroq ishlab, jismoniy holatini toʻgʻri shakllantirganida, birinchi turdanoq maydonga tushishi mumkin edi. Ushbu holat murabbiy uchun mundial davomidagi yagona afsuslanarli holat boʻlib qoldi.
Kelajak sari: yangi avlod davriNeymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi Braziliya futboli falsafasida tub burilish yasashi kutilmoqda. 2010-yillardagi avlod vakillariga tayanib qolish davri ortda qolayotganini taʼkidlagan Karlo Anchelotti endilikda asosiy eʼtibor 2030 yilgi jahon chempionatiga qaratilishini bildirdi.
Sobiq Real Madrid ustozi tarixda bir davr tugab, uning oʻrnini har doim yangi va yanada kuchliroq avlod egallashi tabiiy jarayon ekanini qayd etdi. Braziliya terma jamoasi endi oʻzining yangi iqtidorlarini kashf etish va jamoani bosqichma-bosqich yangilash yoʻlidan borishi talab etiladi.
…