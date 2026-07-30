Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdi

·0·Sport
Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 34 yoshli hujumchi Neymarning xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlagani borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi va uni 2026 yilgi jahon chempionatiga jalb etgani toʻgʻri qaror boʻlganini qatʼiy himoya qildi. Goal.com xabariga koʻra, soʻnggi 16 yil davomida milliy jamoa sharafini munosib himoya qilib kelgan afsonaviy futbolchi Shimoliy Amerikadagi mundialning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi kechgan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng terma jamoadagi faoliyatiga rasman yakun yasaganini eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, turnir oldidan Neymar jismoniy holati va mushaklaridagi jarohatlar sababli qator qiyinchiliklarga duch kelgandi. Xususan, uning boldir qismidagi 2-darajali jarohati tufayli guruh bosqichining Marokash hamda Gaitiga qarshi dastlabki uchrashuvlarini oʻtkazib yuborishiga toʻgʻri kelgandi. Shunga qaramay, tajribali mutaxassis futbolchining tarkibdagi oʻrni muhim boʻlganini taʼkidladi.

Jismoniy holat boʻyicha eʼtirozlar va ijobiy muhit

ESPN nashriga bergan intervyusida Karlo Anchelotti hujumchining texnik jihatdan kutilganidek toʻliq foyda keltira olmaganini tan oldi, biroq uning jamoadagi ijobiy xulq-atvori va yetakchilik fazilatlarini yuqori baholadi. Murabbiy futbolchiga koʻrsatgan munosabati va professional yondashuvi uchun minnatdorlik bildirib, 26 kishilik kengaytirilgan tarkibga kiritilishi toʻgʻri qadam boʻlganini yana bir bor tasdiqladi.

Shu bilan birga, italiyalik mutaxassis yulduz futbolchining tayyorgarlik jarayonidagi ayrim jihatlaridan noroziligini ham yashirmadi. Uning fikricha, agar Neymar turnir oldidan oʻz ustida yanada jiddiyroq ishlab, jismoniy holatini toʻgʻri shakllantirganida, birinchi turdanoq maydonga tushishi mumkin edi. Ushbu holat murabbiy uchun mundial davomidagi yagona afsuslanarli holat boʻlib qoldi.

Kelajak sari: yangi avlod davri

Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi Braziliya futboli falsafasida tub burilish yasashi kutilmoqda. 2010-yillardagi avlod vakillariga tayanib qolish davri ortda qolayotganini taʼkidlagan Karlo Anchelotti endilikda asosiy eʼtibor 2030 yilgi jahon chempionatiga qaratilishini bildirdi.

Sobiq Real Madrid ustozi tarixda bir davr tugab, uning oʻrnini har doim yangi va yanada kuchliroq avlod egallashi tabiiy jarayon ekanini qayd etdi. Braziliya terma jamoasi endi oʻzining yangi iqtidorlarini kashf etish va jamoani bosqichma-bosqich yangilash yoʻlidan borishi talab etiladi.

NeymarKarlo AnchelottiBraziliyaJahon chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBugun, 12:36Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiKarim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiBugun, 11:53Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiMikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiBugun, 11:52Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi