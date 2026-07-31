Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgacha
Angliya ayollar futbolining istiqbolli vakili Nelly Las faoliyatini Chelsi safida davom ettiradigan bo'ldi. Atigi 18 yoshni qarshi olgan universal qanot futbolchisi yozgi transfer oynasida London klubining to'rtinchi xaridiga aylandi. Endilikda yosh iqtidor Kobhamdagi mashg'ulot bazasida o'z kumiri Lyusi Bronz va Elli Karpenter bilan birga shug'ullanib, tajriba orttirishi mumkin.
The Athletic xabar berishicha, Angliya ayollar futbolining istiqbolli yosh vakillaridan biri Nelly Las faoliyatini Chelsi safida davom ettiradigan bo'ldi. Atigi 18 yoshni qarshi olgan universal qanot futbolchisi yozgi transfer oynasida London klubining to'rtinchi xaridiga aylandi va o'zi bolaligidan kumir deb bilgan afsonaviy Lyusi Bronz bilan bir jamoada to'p tepadigan bo'ldi. Bu transfer yosh iqtidor uchun ham jamoa, ham shaxsiy o'sish yo'lida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bundan bir yil muqaddar Nelly Las OAVga bergan intervyusida Lyusi Bronzga o'xshashni va hatto undan ham yaxshiroq natijalarga erishishni maqsad qilganini ochiq aytgandi. Endilikda uning bu ulkan niyati haqiqatga aylandi: u Kobhamdagi mashg'ulot bazasida nafaqat o'z kumiri, balki Avstraliyaning jahon darajasidagi o'ng qanot himoyachisi Elli Karpenter bilan birga shug'ullanib, tajriba orttirishi mumkin. Chelsi bosh murabbiyi Sonia Bompastor va uning murabbiylar shtabi aynan Lasning salohiyatini yuqori baholab, uni jamoaga taklif etishga qaror qildi.
Sonia Bompastor ishonchi va futbolchining ildizlariLyons akademiyasiga rahbarlik qilgan va yevropaning sakkiz karra chempioni bo'lgan asosiy jamoani boshqarib o'z nomini tanitgan Sonia Bompastor yosh futbolchilar bilan ishlash sir-asrorlarini yaxshi biladi. Chelsi so'nggi yetti yildagi eng og'ir mavsumidan keyin o'z mavqeyini tiklashga harakat qilayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi nima uchun aynan Nelly Lasni tanlagani uning o'ziga xos xarakteri va mehnatsevarligi bilan izohlanadi. Asl familiyasi Lasova bo'lgan futbolchining ildizlari Slovakiyaga borib taqaladi. Uning onasi Paula 2006 yilda farzandlari bilan Angliyaga ko'chib o'tgan va Las Lester hududida futbolga mehr qo'yib ulg'aygan.
Kichik yoshidan boshlab akalari bilan to'p tepib yurgan Las dastlab Bomont Park jamoasida o'g'il bolalar bilan birga o'ynadi. 13 yoshida Lester klubi safiga qo'shilganiga qaramay, onasining qo'llab-quvvatlashi va to'g'ri maslahati bilan u avvaliga o'z rivojlanishi uchun kichikroq jamoada qolishni ma'qul ko'rdi. Keyinchalik Lester tarkibiga qaytib, 16 yoshidayoq asosiy jamoa safida o'zining yorqin mavsumini o'tkazdi va Chelsi bilan kechgan o'yinda o'sha paytdagi kumiri Lyusi Bronzga qarshi maydonga tushdi.
Tinimsiz mehnat va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarProfessional futbolchi bo'lish yo'lida Nelly Las juda ko'p mashaqqatlarni yengib o'tdi. Sport zallarida shug'ullanish, og'ir vaznlar bilan ishlash va individual murabbiylar bilan shaxsiy mashg'ulotlar o'tkazish uning o'yiniga tinimsiz atletizm va mukammal texnik sifatlarni olib kirdi. Bu fazilatlar unga 15 yoshidayoq Lester U-21 jamoasining asosiy o'yinchisiga aylanishga va Angliya yoshlar terma jamoalari safida muvaffaqiyatli oddimlashiga yordam berdi.
U o'zi tug'ilib o'sgan mamlakat sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilib kelmoqda. Xususan, Las 2024 yilda U-17 Yevropa chempionatining finaliga qadar yetib borgan va shu yilning o'zida Jahon chempionatining yarim finalida ishtirok etgan Angliya qizlar terma jamoasi tarkibida muhim rol o'ynadi. Shuningdek, u U-19 va kelgusi Jahon chempionatiga hoyrlik ko'rayotgan U-20 terma jamoalari sharafini ham himoya qilib kelmoqda.
…