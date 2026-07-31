Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgacha

·23·Sport
Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgacha
Qisqacha

Angliya ayollar futbolining istiqbolli vakili Nelly Las faoliyatini Chelsi safida davom ettiradigan bo'ldi. Atigi 18 yoshni qarshi olgan universal qanot futbolchisi yozgi transfer oynasida London klubining to'rtinchi xaridiga aylandi. Endilikda yosh iqtidor Kobhamdagi mashg'ulot bazasida o'z kumiri Lyusi Bronz va Elli Karpenter bilan birga shug'ullanib, tajriba orttirishi mumkin.

The Athletic xabar berishicha, Angliya ayollar futbolining istiqbolli yosh vakillaridan biri Nelly Las faoliyatini Chelsi safida davom ettiradigan bo'ldi. Atigi 18 yoshni qarshi olgan universal qanot futbolchisi yozgi transfer oynasida London klubining to'rtinchi xaridiga aylandi va o'zi bolaligidan kumir deb bilgan afsonaviy Lyusi Bronz bilan bir jamoada to'p tepadigan bo'ldi. Bu transfer yosh iqtidor uchun ham jamoa, ham shaxsiy o'sish yo'lida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bundan bir yil muqaddar Nelly Las OAVga bergan intervyusida Lyusi Bronzga o'xshashni va hatto undan ham yaxshiroq natijalarga erishishni maqsad qilganini ochiq aytgandi. Endilikda uning bu ulkan niyati haqiqatga aylandi: u Kobhamdagi mashg'ulot bazasida nafaqat o'z kumiri, balki Avstraliyaning jahon darajasidagi o'ng qanot himoyachisi Elli Karpenter bilan birga shug'ullanib, tajriba orttirishi mumkin. Chelsi bosh murabbiyi Sonia Bompastor va uning murabbiylar shtabi aynan Lasning salohiyatini yuqori baholab, uni jamoaga taklif etishga qaror qildi.

Sonia Bompastor ishonchi va futbolchining ildizlari

Lyons akademiyasiga rahbarlik qilgan va yevropaning sakkiz karra chempioni bo'lgan asosiy jamoani boshqarib o'z nomini tanitgan Sonia Bompastor yosh futbolchilar bilan ishlash sir-asrorlarini yaxshi biladi. Chelsi so'nggi yetti yildagi eng og'ir mavsumidan keyin o'z mavqeyini tiklashga harakat qilayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi nima uchun aynan Nelly Lasni tanlagani uning o'ziga xos xarakteri va mehnatsevarligi bilan izohlanadi. Asl familiyasi Lasova bo'lgan futbolchining ildizlari Slovakiyaga borib taqaladi. Uning onasi Paula 2006 yilda farzandlari bilan Angliyaga ko'chib o'tgan va Las Lester hududida futbolga mehr qo'yib ulg'aygan.

Kichik yoshidan boshlab akalari bilan to'p tepib yurgan Las dastlab Bomont Park jamoasida o'g'il bolalar bilan birga o'ynadi. 13 yoshida Lester klubi safiga qo'shilganiga qaramay, onasining qo'llab-quvvatlashi va to'g'ri maslahati bilan u avvaliga o'z rivojlanishi uchun kichikroq jamoada qolishni ma'qul ko'rdi. Keyinchalik Lester tarkibiga qaytib, 16 yoshidayoq asosiy jamoa safida o'zining yorqin mavsumini o'tkazdi va Chelsi bilan kechgan o'yinda o'sha paytdagi kumiri Lyusi Bronzga qarshi maydonga tushdi.

Tinimsiz mehnat va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar

Professional futbolchi bo'lish yo'lida Nelly Las juda ko'p mashaqqatlarni yengib o'tdi. Sport zallarida shug'ullanish, og'ir vaznlar bilan ishlash va individual murabbiylar bilan shaxsiy mashg'ulotlar o'tkazish uning o'yiniga tinimsiz atletizm va mukammal texnik sifatlarni olib kirdi. Bu fazilatlar unga 15 yoshidayoq Lester U-21 jamoasining asosiy o'yinchisiga aylanishga va Angliya yoshlar terma jamoalari safida muvaffaqiyatli oddimlashiga yordam berdi.

U o'zi tug'ilib o'sgan mamlakat sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilib kelmoqda. Xususan, Las 2024 yilda U-17 Yevropa chempionatining finaliga qadar yetib borgan va shu yilning o'zida Jahon chempionatining yarim finalida ishtirok etgan Angliya qizlar terma jamoasi tarkibida muhim rol o'ynadi. Shuningdek, u U-19 va kelgusi Jahon chempionatiga hoyrlik ko'rayotgan U-20 terma jamoalari sharafini ham himoya qilib kelmoqda.

Nelly LasChelsiAyollar SuperligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiMilan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda