Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildi

·31·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildi
Qisqacha

Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent shahrida dizayn-kod talablarining amalga oshirilishini keskin tanqid qildi. U 30 iyul kuni Mirobod tumanidagi “Lolazor” mahallasiga tashrifi chog‘ida shahar hokimining birinchi o‘rinbosari Baxtiyor Rahmonovga mavjud ahvol sharmanda ekanini bildirib o‘tdi. Shuningdek, u Baxtiyor Rahmonovga bu masalalarni Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqovga yetkazishni topshirdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent shahrida dizayn-kod talablarining amalga oshirilishi yuzasidan keskin tanqidiy fikr bildirdi. Bu haqda u 30 iyul kuni poytaxtning Mirobod tumanidagi “Lolazor” mahallasiga amalga oshirgan tashrifi davomida so‘z yuritdi.

Tashrif chog‘ida mahallada noqonuniy qurilish ishlari, bolalar maydonchasining buzilishi hamda daraxtlarning kesib tashlangani bo‘yicha murojaatlar o‘rganildi. Shu jarayonda Toshkent shahar hokimining birinchi o‘rinbosari Baxtiyor Rahmonovga murojaat qilgan Saida Mirziyoyeva shahar tashqi qiyofasi bilan bog‘liq holatni qattiq tanqid qildi.

«Archa bayram qilib yubormanglar. Shaharning dizayn-kodi muhim masala. Men ko‘rib turibman dizayn-kodingizni, sharmanda hamma joy», — dedi u.

Shuningdek, mahallani tark etayotganda Baxtiyor Rahmonovga dizayn-kod va boshqa masalalarni Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqovga yetkazishni topshirib, «Sharmanda qilmasin», deya ta’kidladi.

Eslatib o‘tish joiz, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2026 yil 17 fevraldagi qarori bilan poytaxtning dizayn-kod qoidalari rasman tasdiqlangan edi. Hujjat shahar ko‘chalari va binolarini tartibsiz reklama bannerlari, e’lonlar hamda tashqi qiyofaga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi vizual elementlardan xoli qilish, shuningdek, yagona arxitektura uslubini shakllantirishni maqsad qilgan.

Biroq mazkur qoidalar qabul qilingach, tadbirkorlar tomonidan bir qator e’tirozlar ham bildirildi. Xususan, peshlavha va reklamalarda korporativ ranglar o‘rniga neytral yoki past to‘yingan ranglardan foydalanish talabi ko‘plab brendlar manfaatlariga zid ekani qayd etildi.

Shu bilan birga, qarorda qaysi rang yoki dizayn shahar qiyofasiga mos yoki nomos ekanini belgilaydigan aniq texnik mezonlar keltirilmagani ham muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Tadbirkorlarga dizayn-kod talablariga moslashish uchun uch oylik muddat ajratilgani, ayniqsa, bir nechta filialga ega kompaniyalar uchun katta qo‘shimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi ta’kidlangan.

Saida MirziyoyevaTashkentBaxtiyor RahmonovShavkat UmurzoqovO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?Bugun, 13:56Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiBugun, 12:22“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandiBugun, 11:29Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Bugun, 06:33Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiKecha, 23:19Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi