Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradi

·24·Sport
Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradi
Qisqacha

Royale Union Saint-Gilloise jamoasining 24 yoshli hujumchisi Mohammed Fuseini Brussel shahridagi Luis xiyobonida besh nafar niqobli shaxs tomonidan qurolli hujumga uchrab, qimmatbaho buyumlaridan ayrildi. Hodisa yakshanba kuni tonggi soat 6:30 larda sodir boʻlgan boʻlib, jinoyatchilar futbolchining uyali telefoni hamda qiymati 8 mingdan 14 ming yevrogacha baholanadigan Rolex Datejust qoʻl soatini tortib olishgan.

Royale Union Saint-Gilloise jamoasining hujumchisi Mohammed Fuseini Brussel shahridagi tungi klub yaqinida besh nafar jinoyatchi tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklanib, yirik miqdordagi qimmatbaho buyumlaridan ayrildi. Het Laatste Nieuws nashrining xabar berishicha, 24 yoshli Gana terma jamoasi futbolchisi tungi klubdan chiqib, shaxsiy mashinasi tomon ketayotgan vaqtida nomaʼlum shaxslar hujumiga uchragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hodisa yakshanba kuni tonggi soat 6:30 larda Brusselning Luis xiyobonida sodir boʻlgan. Jabrlanuvchi oʻz avtomashinasiga yaqinlashayotgan paytda yuziga niqob taqqan besh nafar gumonlanuvchi uni kuch bilan mashinadan tortib tushirgan. Muhammad Fuseini qarshilik koʻrsatishga harakat qilganiga qaramay, uch nafar hujumchi uni boʻgʻish usuli bilan yerga qulatgan va ustiga chiqqan holda qimmatbaho buyumlarni tortib olgan.

Jinoyatchilar futbolchining uyali telefoni hamda qiymati 8 mingdan 14 ming yevrogacha baholanadigan Rolex Datejust qoʻl soatini olib ketishgan. Voqea joyida boʻlgan jamoadoshlaridan biri sodir etilgan jinoyatni oʻz telefoniga muhrlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu videoyozuv huquq-tartibot idoralariga jinoyatchilarni tezkorlik bilan aniqlash va iziga tushishda muhim asos boʻlib xizmat qilgan.

Klub rasmiy bayonoti va tibbiy yordam

Royale Union Saint-Gilloise matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi voqeadan soʻng darhol shifoxonaga olib borilgan va zarur tibbiy koʻrikdan oʻtkazilgan. Klub rahbariyati Brussel politsiyasiga tezkor va samarali xizmati uchun minnatdorchilik bildirgan. Olingan jarohatlar unchalik jiddiy boʻlmagani sababli, hujumchi tez fursatda mashgʻulotlarga qaytgan.

Brussel Prokuraturasi bayonotiga tayanib yozilishicha, mazkur bosqinchilik yuzasidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida 23 yoshli bir nafar gumonlanuvchi qoʻlga olingan. Uning yashash xonadonidan jabrlanuvchilarga tegishli oʻgʻirlangan ashyolar topilgan. Hozirda ushbu shaxs Haren qamoqxonasida saqlanmoqda va unga nisbatan jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan zoʻravonlik va qaroqchilik moddalari boʻyicha rasman ayblov eʼlon qilingan.

Gumonlanuvchining advokati Samuel Rosenblatt matbuotga bergan intervyusida oʻz mijozi sodir etilgan ishning jiddiyligini anglab yetgani va afsusdaligini bildirgan. Shuningdek, tergov harakatlari davom etayotgani sababli boshqa tafsilotlarni oshkor qila olmasligini taʼkidlagan. Jabrlangan uch kishidan ikki nafari ushbu hujum oqibatida vaqtincha mehnat layoqatini yoʻqotgani maʼlum qilindi.

Joriy mavsumda jamoa safida barqaror harakat qilib kelayotgan Mohammed Fuseini uchun bu voqea sportdan tashqari yana bir jiddiy ruhiy zarba boʻldi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2025–2026-yilgi mavsum davomida mushaklari, toʻpiqi hamda tizzasidagi jarohatlar sababli 145 kunni oʻtkazib yuborib, 25 ta uchrashuvda maydonga tusha olmagan edi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan.

Mohammed FuseiniRoyale Union Saint-GilloiseBrusselQaroqchilikGana terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiMilan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda