Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildi

·25·Jamiyat
Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildi
Qisqacha

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida 86 yoshli L. Juravlyova bir necha kun davomida uyida tashqaridan qulflangan holda yolg‘iz qolgani aniqlanib, holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi va rasmiy idoralar tomonidan nazoratga olindi.

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida yashovchi 86 yoshli ayolning bir necha kun davomida uyida tashqaridan qulflangan holda yolg‘iz qoldirilgani haqidagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Bosh prokuratura rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqeani eshiklarni ochish xizmati bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis tasvirga olgan. Unga ko‘p qavatli uylardan birida keksa ayolning eshigi ochilmayotgani haqida murojaat kelib tushgan.

Manzilga yetib borib eshik ochilganidan so‘ng, xonadonda yolg‘iz qolgan ayol uni tashqaridan qulflab ketishganini va bir necha kun davomida och qolganini ma’lum qilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur xonadon avvalroq notarial tartibda boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirilgan.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi ushbu holatni nazoratga olganini ma’lum qildi. Mas’ullar voqea joyiga chiqib, fuqaroning ijtimoiy va tibbiy holatini o‘rgangan.

Aniqlanishicha, L. Juravlyovaga 2026 yil 11 iyundan boshlab uy sharoitida ijtimoiy-maishiy xizmat ko‘rsatish uchun vaucher ajratilgan bo‘lib, unga haftasiga to‘rt marta xizmat ko‘rsatilgan.

Tuman tibbiyot birlashmasi xulosasiga ko‘ra, ayol kognitiv buzilishlar va tomirli demensiya tashxisi bilan shifokorlar kuzatuvida bo‘lgan. Qo‘shimcha tibbiy ko‘rik natijasida unda 2–3 darajali dissirkulyator ensefalopatiya, kognitiv buzilishlar, tomirli demensiya hamda tarqoq osteoxondroz kasalliklari tasdiqlangan.

Mutaxassislar xulosasiga ko‘ra, ayolning xotirasi va fikrlash qobiliyati sezilarli darajada pasaygan bo‘lib, u mustaqil ravishda ovqatlanish va kundalik ehtiyojlarini bajarishda qiynalgan. Shuningdek, uning yolg‘iz qolishi xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi qayd etilgan.

Shundan so‘ng fuqaro “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash markaziga joylashtirildi. Ayni paytda unga 24 soatlik parvarish va tibbiy xizmat ko‘rsatilmoqda, salomatligi barqaror ekani bildirildi.

Agentlik tekshiruv davomida tuman “Inson” markazi va tibbiyot birlashmasi xodimlari ayolning ahvoli og‘irlashayotganini o‘z vaqtida baholamaganini ma’lum qildi. Shu munosabat bilan mas’ul xodimlar egallab turgan lavozimidan ozod etilgan.

ToshkentMirzo UlugbekL. Zhuravlyova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingiz asosiy yo‘nalishi kodlangan...Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingiz asosiy yo‘nalishi kodlangan...Bugun, 13:49Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Bugun, 04:24Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiXushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiKecha, 22:25« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindiKecha, 21:21Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiJomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiKecha, 21:18Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Kecha, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi