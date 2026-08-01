Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdi
Goal.com xabar berishicha, Inter bosh murabbiy Kristian Kivu yangi futbolchi Jon Stonsning yetakchilik fazilatlari va xarizmasi jamoa darajasini butunlay yangi bosqichga olib chiqishini ta'kidladi. Milanliklar Gonkongda Manchester Siti jamoasiga qarshi o'tkaziladigan nufuzli o'rtoqlik o'yini oldidan mazkur transferning ahamiyatini yuqori baholamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda mavsumoldi tayyorgarligini davom ettirayotgan Italiya grandi jismoniy holat bo'yicha hali o'zining yuz foiz imkoniyatiga yetmagan bo'lsa-da, ingliz himoyachisining tarkibga qo'shilishi himoya chizig'idagi raqobat va barqarorlikni ta'minlaydi. Kivu bo'lajak sinov oldidan matbuot anjumanida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Yetakchilik va xarizma omiliRuminiyalik mutaxassis o'zining matbuot anjumanidagi chiqishida himoyachining nafaqat maydondagi mahorati, balki uning shaxsiy sifatlari jamoaga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, tajribali futbolchi klubning yuksak ambitsiyalariga mos tushadi.
"Men uning kelganidan mamnunman; u biz uchun ko'p jihatdan muhim — o'zining sifati, shaxsiyati va xarizmasi bilan. U himoyamiz darajasini oshiradi", — deydi Kivu. Shuningdek, murabbiy Jahon chempionatidan keyingi ta'tildan qaytadigan futbolchilar ham tez orada jamoaga qo'shilishini eslatib o'tdi.
Transfer bozoridagi reja va maqsadlarInter ustozi yozgi transfer oynasi hali bir oy davom etishini va klub imkoniyatlarni diqqat bilan kuzatib borayotganini tasdiqladi. Mavjud tarkib raqobatbardosh bo'lishiga qaramay, klub o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsadlarga erishish uchun yana bir qancha muhim ijrochilar kerakligi ta'kidlandi.
Hozirgi kunda Italiya klubi o'ng qanot pozitsiyasini kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Kivu jamoada chuqurlik va yetishmayotgan jihatlarni to'g'ri baholayotganini qayd etib, muxlislar va rahbariyatni vazminlikka chaqirdi hamda transfer bozorida qulay imkoniyatlarni poylashda davom etishlarini bildirdi.
…