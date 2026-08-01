Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdi

·0·Sport
Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdi

Goal.com xabar berishicha, Inter bosh murabbiy Kristian Kivu yangi futbolchi Jon Stonsning yetakchilik fazilatlari va xarizmasi jamoa darajasini butunlay yangi bosqichga olib chiqishini ta'kidladi. Milanliklar Gonkongda Manchester Siti jamoasiga qarshi o'tkaziladigan nufuzli o'rtoqlik o'yini oldidan mazkur transferning ahamiyatini yuqori baholamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda mavsumoldi tayyorgarligini davom ettirayotgan Italiya grandi jismoniy holat bo'yicha hali o'zining yuz foiz imkoniyatiga yetmagan bo'lsa-da, ingliz himoyachisining tarkibga qo'shilishi himoya chizig'idagi raqobat va barqarorlikni ta'minlaydi. Kivu bo'lajak sinov oldidan matbuot anjumanida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.

Yetakchilik va xarizma omili

Ruminiyalik mutaxassis o'zining matbuot anjumanidagi chiqishida himoyachining nafaqat maydondagi mahorati, balki uning shaxsiy sifatlari jamoaga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, tajribali futbolchi klubning yuksak ambitsiyalariga mos tushadi.

"Men uning kelganidan mamnunman; u biz uchun ko'p jihatdan muhim — o'zining sifati, shaxsiyati va xarizmasi bilan. U himoyamiz darajasini oshiradi", — deydi Kivu. Shuningdek, murabbiy Jahon chempionatidan keyingi ta'tildan qaytadigan futbolchilar ham tez orada jamoaga qo'shilishini eslatib o'tdi.

Transfer bozoridagi reja va maqsadlar

Inter ustozi yozgi transfer oynasi hali bir oy davom etishini va klub imkoniyatlarni diqqat bilan kuzatib borayotganini tasdiqladi. Mavjud tarkib raqobatbardosh bo'lishiga qaramay, klub o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsadlarga erishish uchun yana bir qancha muhim ijrochilar kerakligi ta'kidlandi.

Hozirgi kunda Italiya klubi o'ng qanot pozitsiyasini kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Kivu jamoada chuqurlik va yetishmayotgan jihatlarni to'g'ri baholayotganini qayd etib, muxlislar va rahbariyatni vazminlikka chaqirdi hamda transfer bozorida qulay imkoniyatlarni poylashda davom etishlarini bildirdi.

InterJon StonsKristian KivuManchester CityTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiFIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiBugun, 11:41Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiChelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiBugun, 11:39Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiInter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiBugun, 11:38Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Bugun, 07:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda