Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossover

·14·Avto
Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossover
Qisqacha

Dacia Bigster krossoveri 30 ming funt sterlingdan yuqori bo'lmagan narxi hamda ayrim boshlang'ich modellarini 25 ming funt sterlingga sotib olish mumkinligi bilan bozorda qulay qiymatni saqlab qolgan. Ushbu model Duster modelining uzunroq va balandroq versiyasi bo'lib, Renault Group kompaniyasining sinovdan o'tgan CMF-B platformasiga asoslangan. Sinovdan o'tkazilgan o'rta darajadagi Journey komplektatsiyasidagi Bigster 1.

Bugungi kunda yangi avtomobil xarid qilish tobora qimmatlashib borayotgan bir paytda, Dacia brendi xaridorlarning choʻntagiga mos keluvchi modellarini taqdim etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda mashina narxlari keskin oshgan boʻlsa-da, Dacia Bigster modeli oʻzining oʻta hamyonbopligi bilan avtomobil bozorida jiddiy raqobatga kirishmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Garchi noodatiy nomga ega boʻlsa-da, Bigster kompaniyaning eng muhim loyihalaridan biridir. Ushbu krossover oʻzidan oldingi Duster modelining uzunroq va balandroq versiyasi boʻlib, u Renault Group kompaniyasining sinovdan oʻtgan va juda moslashuvchan CMF-B platformasiga asoslangan. Aynan shu yondashuv Dacia avtomobillarining narxi arzon boʻlib qolishini taʼminlaydi.

Narxlar siyosati va asosiy raqobatchilar

Bozordagi boshqa koʻplab avtomobillar narxi osongina 45 ming funt sterlingdan oshib ketayotgan bir vaqtda, Bigster modeli juda qulay qiymatni saqlab qolgan. Uning standart versiyalari narxi 30 ming funt sterlingdan yuqori boʻlmaydi, ayrim boshlangʻich modellarini esa hatto 25 ming funt sterlingga sotib olish mumkin.

Mazkur narx siyosati uni oʻz segmentidagi boshqa mashhur krossoverlar bilan solishtirganda yaqqol ustun qoʻyadi. Masalan, Nissan Qashqai va Kia Sportage modellarining bazaviy versiyalari ham aynan 30 ming funtdan boshlanadi, Skoda Kodiaq esa undan 5 ming funtga qimmatroq turadi.

Texnik xususiyatlar va yurish qobiliyati

Sinovdan oʻtkazilgan oʻrta darajadagi Journey komplektatsiyasidagi Bigster modeli qoʻshimcha jihozlari bilan birga 30 ming funt sterlingdan sal koʻproqqa baholangan. U eng soʻnggi 1.8 litrli gidrid quvvat agregati bilan jihozlangan boʻlib, kundalik foydalanish uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Toʻrt silindrli dvigatel 106 ot kuchi hosil qilsa, 1.4 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan ishlaydigan elektr motor qoʻshimcha 50 ot kuchini qoʻshadi. Natijada, ushbu gidrid krossover noldan 100 km/soat tezlikka 9.4 soniyada erishishga qodir va oʻz xaridorlari uchun amaliy hamda tejamkor tanlovga aylanadi.

DaciaBigsterKrossoverGidridAvtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiAlpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiBugun, 11:51O‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanO‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanKecha, 17:00Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinIkkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:57Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKecha, 10:55Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiKecha, 02:51UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiKecha, 00:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas