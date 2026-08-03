Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossover
Dacia Bigster krossoveri 30 ming funt sterlingdan yuqori bo'lmagan narxi hamda ayrim boshlang'ich modellarini 25 ming funt sterlingga sotib olish mumkinligi bilan bozorda qulay qiymatni saqlab qolgan. Ushbu model Duster modelining uzunroq va balandroq versiyasi bo'lib, Renault Group kompaniyasining sinovdan o'tgan CMF-B platformasiga asoslangan. Sinovdan o'tkazilgan o'rta darajadagi Journey komplektatsiyasidagi Bigster 1.
Bugungi kunda yangi avtomobil xarid qilish tobora qimmatlashib borayotgan bir paytda, Dacia brendi xaridorlarning choʻntagiga mos keluvchi modellarini taqdim etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda mashina narxlari keskin oshgan boʻlsa-da, Dacia Bigster modeli oʻzining oʻta hamyonbopligi bilan avtomobil bozorida jiddiy raqobatga kirishmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Garchi noodatiy nomga ega boʻlsa-da, Bigster kompaniyaning eng muhim loyihalaridan biridir. Ushbu krossover oʻzidan oldingi Duster modelining uzunroq va balandroq versiyasi boʻlib, u Renault Group kompaniyasining sinovdan oʻtgan va juda moslashuvchan CMF-B platformasiga asoslangan. Aynan shu yondashuv Dacia avtomobillarining narxi arzon boʻlib qolishini taʼminlaydi.
Narxlar siyosati va asosiy raqobatchilarBozordagi boshqa koʻplab avtomobillar narxi osongina 45 ming funt sterlingdan oshib ketayotgan bir vaqtda, Bigster modeli juda qulay qiymatni saqlab qolgan. Uning standart versiyalari narxi 30 ming funt sterlingdan yuqori boʻlmaydi, ayrim boshlangʻich modellarini esa hatto 25 ming funt sterlingga sotib olish mumkin.
Mazkur narx siyosati uni oʻz segmentidagi boshqa mashhur krossoverlar bilan solishtirganda yaqqol ustun qoʻyadi. Masalan, Nissan Qashqai va Kia Sportage modellarining bazaviy versiyalari ham aynan 30 ming funtdan boshlanadi, Skoda Kodiaq esa undan 5 ming funtga qimmatroq turadi.
Texnik xususiyatlar va yurish qobiliyatiSinovdan oʻtkazilgan oʻrta darajadagi Journey komplektatsiyasidagi Bigster modeli qoʻshimcha jihozlari bilan birga 30 ming funt sterlingdan sal koʻproqqa baholangan. U eng soʻnggi 1.8 litrli gidrid quvvat agregati bilan jihozlangan boʻlib, kundalik foydalanish uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi.
Toʻrt silindrli dvigatel 106 ot kuchi hosil qilsa, 1.4 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan ishlaydigan elektr motor qoʻshimcha 50 ot kuchini qoʻshadi. Natijada, ushbu gidrid krossover noldan 100 km/soat tezlikka 9.4 soniyada erishishga qodir va oʻz xaridorlari uchun amaliy hamda tejamkor tanlovga aylanadi.
…