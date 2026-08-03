Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkin

·46·Dunyo
Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkin
Qisqacha

Malayziyada 14 yoshli o‘smir maktabdosh qizni pichoqlab o‘ldirganlikda ayblanmoqda va sud uni aybdor deb topsa, 40 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. 2025 yil oktyabr oyida Kuala Lumpur chekkasidagi maktabda sodir bo‘lgan ushbu jinoyat qurboni 16 yoshli Yap Shing Xuen bo‘lgan. Tergov jarayonida gumonlanuvchining xatti-harakatlariga ijtimoiy tarmoqlar ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligi aniqlangan.

Malayziyada 14 yoshli o‘smir maktabdosh qizga bir necha marta pichoq urib, uning o‘limiga sababchi bo‘lganlikda ayblanmoqda. Agar sud uni aybdor deb topsa, u 30 yildan 40 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi, shuningdek, mamlakat qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda qamchilanishi mumkin. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mudhish jinoyat 2025 yil oktyabr oyida Kuala Lumpur shahri chekkasida joylashgan maktablardan birida sodir bo‘lgan. 16 yoshli Yap Shing Xuen maktab hojatxonasida tanasining turli qismlariga yetkazilgan bir nechta pichoq jarohatlari bilan hushsiz holda topilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu jinoyatda gumon qilinayotgan, o‘sha vaqtda 14 yoshda bo‘lgan o‘smirni qo‘lga olgan. Biroq u tergov davomida o‘z aybini tan olmagan. Agar sud uning aybini isbotlangan deb topsa, unga 40 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, hodisadan keyin politsiya ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchi o‘smirning xatti-harakatiga muayyan darajada ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi. Uni hibsga olish vaqtida yonidan xat ham topilgan. Mazkur xatning taxminiy mazmuni esa ijtimoiy tarmoqlar va onlayn muhitning ushbu jinoyatga ehtimoliy ta’siri haqidagi bahs-munozaralarni yanada kuchaytirgan.

Malayziya qonunchiligiga muvofiq, gumonlanuvchi voyaga yetmagani sababli uning shaxsi oshkor qilinmaydi. Shuningdek, yoshi tufayli unga nisbatan o‘lim jazosi qo‘llanilishi mumkin emas. Mamlakatda jinoiy javobgarlik yoshi 10 yoshdan boshlanishi ham qonunchilikda belgilab qo‘yilgan.

Ushbu fojiadan so‘ng mamlakatda o‘smirlar o‘rtasidagi zo‘ravonlik va ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri yana bir bor keng muhokama qilindi. 2025 yilda bosh vazir Anvar Ibrohimdan aynan shu voqea hamda maktablarda kuzatilayotgan zo‘ravonlik holatlari haqida so‘ralganda, u muammolarning katta qismi mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlardan nazoratsiz foydalanish bilan bog‘liq ekanini ta’kidlagan. Shu bilan birga, bunday holatlarning oldini olish uchun yanada qat’iy choralar ko‘rilishini ma’lum qilgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, mamlakat rasmiylari bolalar xavfsizligini kuchaytirish va ularni zararli onlayn kontent ta’siridan himoya qilishga qaratilgan yangi tartiblarni joriy etdi. Xususan, joriy yilning iyun oyidan boshlab Malayziyada 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy akkaunt ochish taqiqlandi. Bu qaror bolalarni raqamli muhitdagi xavf-xatarlardan asrashga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

MalaysiaKuala LumpurBBCAnwar Ibrahim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Bugun, 03:16Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinRuxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinBugun, 01:10Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Kecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda