Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkin
Malayziyada 14 yoshli o‘smir maktabdosh qizni pichoqlab o‘ldirganlikda ayblanmoqda va sud uni aybdor deb topsa, 40 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. 2025 yil oktyabr oyida Kuala Lumpur chekkasidagi maktabda sodir bo‘lgan ushbu jinoyat qurboni 16 yoshli Yap Shing Xuen bo‘lgan. Tergov jarayonida gumonlanuvchining xatti-harakatlariga ijtimoiy tarmoqlar ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligi aniqlangan.
Malayziyada 14 yoshli o‘smir maktabdosh qizga bir necha marta pichoq urib, uning o‘limiga sababchi bo‘lganlikda ayblanmoqda. Agar sud uni aybdor deb topsa, u 30 yildan 40 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi, shuningdek, mamlakat qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda qamchilanishi mumkin. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, mudhish jinoyat 2025 yil oktyabr oyida Kuala Lumpur shahri chekkasida joylashgan maktablardan birida sodir bo‘lgan. 16 yoshli Yap Shing Xuen maktab hojatxonasida tanasining turli qismlariga yetkazilgan bir nechta pichoq jarohatlari bilan hushsiz holda topilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu jinoyatda gumon qilinayotgan, o‘sha vaqtda 14 yoshda bo‘lgan o‘smirni qo‘lga olgan. Biroq u tergov davomida o‘z aybini tan olmagan. Agar sud uning aybini isbotlangan deb topsa, unga 40 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, hodisadan keyin politsiya ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchi o‘smirning xatti-harakatiga muayyan darajada ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi. Uni hibsga olish vaqtida yonidan xat ham topilgan. Mazkur xatning taxminiy mazmuni esa ijtimoiy tarmoqlar va onlayn muhitning ushbu jinoyatga ehtimoliy ta’siri haqidagi bahs-munozaralarni yanada kuchaytirgan.
Malayziya qonunchiligiga muvofiq, gumonlanuvchi voyaga yetmagani sababli uning shaxsi oshkor qilinmaydi. Shuningdek, yoshi tufayli unga nisbatan o‘lim jazosi qo‘llanilishi mumkin emas. Mamlakatda jinoiy javobgarlik yoshi 10 yoshdan boshlanishi ham qonunchilikda belgilab qo‘yilgan.
Ushbu fojiadan so‘ng mamlakatda o‘smirlar o‘rtasidagi zo‘ravonlik va ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri yana bir bor keng muhokama qilindi. 2025 yilda bosh vazir Anvar Ibrohimdan aynan shu voqea hamda maktablarda kuzatilayotgan zo‘ravonlik holatlari haqida so‘ralganda, u muammolarning katta qismi mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlardan nazoratsiz foydalanish bilan bog‘liq ekanini ta’kidlagan. Shu bilan birga, bunday holatlarning oldini olish uchun yanada qat’iy choralar ko‘rilishini ma’lum qilgan.
Oradan ko‘p o‘tmay, mamlakat rasmiylari bolalar xavfsizligini kuchaytirish va ularni zararli onlayn kontent ta’siridan himoya qilishga qaratilgan yangi tartiblarni joriy etdi. Xususan, joriy yilning iyun oyidan boshlab Malayziyada 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy akkaunt ochish taqiqlandi. Bu qaror bolalarni raqamli muhitdagi xavf-xatarlardan asrashga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…