Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydi
Fransiyaning Alpine sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi ommaviy ishlab chiqarish o'rniga yuqori rentabellik va eksklyuzivlikni saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh direktori Filipp Krifning so'zlariga ko'ra, brend savdo hajmiga ko'ra yiliga taxminan 15 000 dona avtomobil sotishni rejalashtirgan bo'lib, bu ko'rsatkich bo'yicha Ferrari darajasiga yaqinroq turadi.
Fransiyaning taniqli sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Alpine kompaniyasi oʻzining kelgusidagi rivojlanish strategiyasi va bozordagi mavqeini keskin oʻzgartirishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend oʻz modellar qatorini oltita avtomobilsacha kengaytirishni maqsad qilgan, biroq kelgusi yillarda yangi taqdimotlar surʼatini biroz sekinlashtiradi. Kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, asosiy eʼtibor ommaviy ishlab chiqarishga emas, balki yuqori rentabellik va eksklyuzivlikni saqlab qolishga qaratiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi kunda Alpine oʻzining yangi mahsulotlarini bozorga faol joriy etmoqda. Xususan, brend yaqinda A290 xatchbek modeli bilan bir qatorda zamonaviy A390 krossoverini ham taqdim etdi. Ushbu avtomobillar Renault platformalari asosida yaratilgan boʻlib, kompaniyaning mahsulotlar qatorini sezilarli darajada boyitdi. Shu bilan birga, ixbt.com xabar qilishicha, anʼanaviy benzin dvigateliga ega A110 modeli allaqachon isteʼfoga chiqarilgan va uning oʻrnini toʻliq elektr versiya egallashi kutilmoqda.
Kelajakdagi modellar va ishlab chiqarish hajmiAlpine bosh direktori Filipp Krifning soʻzlariga koʻra, kompaniya savdo hajmiga koʻra ommaviy nemis brendlaridan farqli oʻlaroq, oʻziga xos yoʻlni tanlaydi. Uning taʼkidlashicha, brend hajmi jihatidan Porsche kompaniyasiga qaraganda koʻproq Ferrari darajasiga yaqinroq turadi. Kompaniya yiliga taxminan 15 000 dona avtomobil sotishni rejalashtirgan boʻlib, bu yuqori eksklyuzivlikni taʼminlaydi.
Krifning soʻzlariga koʻra, kelgusi toʻrt-besh yil davomida liniyaga yangi avtomobillar qoʻshilishi rejalashtirilmagan. Shunga qaramay, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan yangi A110 kupe va uning 2+2 oʻrindiqli versiyasi bozorga chiqqandan keyin, kelgusida beshinchi va oltinchi modellarni yaratish zarurati tugʻilishi taʼkidlandi. Biroq bu ishlar 2030-yilgacha amalga oshirilmasligi aniq qilib koʻrsatildi.
Xalqaro bozorlarga chiqish rejasiYangi modellar qatorini shakllantirishdan tashqari, Alpine oʻz geografiyasini kengaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Avvaliga Yevropaning yangi bozorlarini egallash, shundan soʻng esa Shimoliy Amerika mintaqasiga kirib borish rejalashtirilmoqda. Manba maʼlumotiga koʻra, brend Kanadada oʻn yillik yakuniga qadar, AQSh bozorida esa undan biroz keyinroq oʻz savdolarini boshlaydi.
Rahbariyatning fikricha, sport avtomobillari bozori soʻnggi oʻttiz yil davomida barqaror ravishda yiliga 350 000 taga yaqin avtomobilni tashkil etib kelmoqda va ularning deyarli yarmi AQSh hissasiga toʻgʻri keladi. Avvalroq Shimoliy Amerika bozoriga kirish uchun yirik krossover ishlab chiqish rejalashtirilgan boʻlsa-da, hozirda Renault guruhi tasarrufida buning uchun mos platforma yoʻqligi sababli bu loyiha vaqtincha toʻxtatilgan.
…