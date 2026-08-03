Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydi

·7·Avto
Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydi
Qisqacha

Fransiyaning Alpine sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi ommaviy ishlab chiqarish o'rniga yuqori rentabellik va eksklyuzivlikni saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh direktori Filipp Krifning so'zlariga ko'ra, brend savdo hajmiga ko'ra yiliga taxminan 15 000 dona avtomobil sotishni rejalashtirgan bo'lib, bu ko'rsatkich bo'yicha Ferrari darajasiga yaqinroq turadi.

Fransiyaning taniqli sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Alpine kompaniyasi oʻzining kelgusidagi rivojlanish strategiyasi va bozordagi mavqeini keskin oʻzgartirishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend oʻz modellar qatorini oltita avtomobilsacha kengaytirishni maqsad qilgan, biroq kelgusi yillarda yangi taqdimotlar surʼatini biroz sekinlashtiradi. Kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, asosiy eʼtibor ommaviy ishlab chiqarishga emas, balki yuqori rentabellik va eksklyuzivlikni saqlab qolishga qaratiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi kunda Alpine oʻzining yangi mahsulotlarini bozorga faol joriy etmoqda. Xususan, brend yaqinda A290 xatchbek modeli bilan bir qatorda zamonaviy A390 krossoverini ham taqdim etdi. Ushbu avtomobillar Renault platformalari asosida yaratilgan boʻlib, kompaniyaning mahsulotlar qatorini sezilarli darajada boyitdi. Shu bilan birga, ixbt.com xabar qilishicha, anʼanaviy benzin dvigateliga ega A110 modeli allaqachon isteʼfoga chiqarilgan va uning oʻrnini toʻliq elektr versiya egallashi kutilmoqda.

Kelajakdagi modellar va ishlab chiqarish hajmi

Alpine bosh direktori Filipp Krifning soʻzlariga koʻra, kompaniya savdo hajmiga koʻra ommaviy nemis brendlaridan farqli oʻlaroq, oʻziga xos yoʻlni tanlaydi. Uning taʼkidlashicha, brend hajmi jihatidan Porsche kompaniyasiga qaraganda koʻproq Ferrari darajasiga yaqinroq turadi. Kompaniya yiliga taxminan 15 000 dona avtomobil sotishni rejalashtirgan boʻlib, bu yuqori eksklyuzivlikni taʼminlaydi.

Krifning soʻzlariga koʻra, kelgusi toʻrt-besh yil davomida liniyaga yangi avtomobillar qoʻshilishi rejalashtirilmagan. Shunga qaramay, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan yangi A110 kupe va uning 2+2 oʻrindiqli versiyasi bozorga chiqqandan keyin, kelgusida beshinchi va oltinchi modellarni yaratish zarurati tugʻilishi taʼkidlandi. Biroq bu ishlar 2030-yilgacha amalga oshirilmasligi aniq qilib koʻrsatildi.

Xalqaro bozorlarga chiqish rejasi

Yangi modellar qatorini shakllantirishdan tashqari, Alpine oʻz geografiyasini kengaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Avvaliga Yevropaning yangi bozorlarini egallash, shundan soʻng esa Shimoliy Amerika mintaqasiga kirib borish rejalashtirilmoqda. Manba maʼlumotiga koʻra, brend Kanadada oʻn yillik yakuniga qadar, AQSh bozorida esa undan biroz keyinroq oʻz savdolarini boshlaydi.

Rahbariyatning fikricha, sport avtomobillari bozori soʻnggi oʻttiz yil davomida barqaror ravishda yiliga 350 000 taga yaqin avtomobilni tashkil etib kelmoqda va ularning deyarli yarmi AQSh hissasiga toʻgʻri keladi. Avvalroq Shimoliy Amerika bozoriga kirish uchun yirik krossover ishlab chiqish rejalashtirilgan boʻlsa-da, hozirda Renault guruhi tasarrufida buning uchun mos platforma yoʻqligi sababli bu loyiha vaqtincha toʻxtatilgan.

AlpineElektromobilAvtoyangiliklarSport avtomobilFerrari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverDacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverBugun, 11:52O‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanO‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanKecha, 17:00Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinIkkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:57Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKecha, 10:55Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiKecha, 02:51UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiKecha, 00:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas