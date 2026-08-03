Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildi
Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho yozgi transfer oynasida ijara asosida Aston Vitaga koʻchib oʻtgandan keyingi ilk oʻyinidan soʻng sobiq klubi Chelisga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Indoneziya yulduzlariga qarshi kechgan va Unai Emery jamoasining 3:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda 22 yoshli futbolchi asosiy tarkibda maydonga tushib, ilk boʻlimni toʻliq oʻtkazdi.
Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho yangi jamoasi safidagi ilk oʻyinidan soʻng sobiq klubi — Chelsiga nisbatan oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbolchi yozgi transfer oynasida ijara asosida Aston Vitaga koʻchib oʻtgandi va u Londondagi qiyin davrlardan keyin nihoyat futbol oʻynab zavq olayotganini yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer yakunlanganidan soʻng, Aston Vila mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jarkartada Indoneziya yulduzlariga qarshi bahs olib bordi. Gelora Bung Karno stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv Unai Emery jamoasining 3:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlandi. Asosiy tarkibda maydonga tushgan 22 yoshli futbolchi chap qanotda harakat qilib, ilk boʻlimni toʻliq oʻtkazdi va tanaffusda almashtirildi.
Maydondagi harakatlar va ijtimoiy tarmoqdagi ishoralarMazkur uchrashuvda Aston Vila safida Emi Buendia, Ross Barkli va Brayan Madjo oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyishdi. Biroq oʻyindan keyin koʻpchilikning eʼtibori Aleksandro Garnachoning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qaratildi. Vinger Instagram story boʻlimida oʻyin suratini joylashtirib, quyidagi soʻzlarni yozib qoldirdi: "Tez orada koʻrishamiz Bangkok. Uch oydan keyin ilk asosiy tarkibdagi oʻyin. Futboldan yana zavq olayotganimdan xursandman. Har kuni bir foiz. Rahmat, Indoneziya!"
Ushbu jumlalar, xususan futbolchining futboldan yana zavq olayotganini taʼkidlagani London klubining muxlislari orasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlumki, futbolchi Manchester Yunayteddan 40 million funt sterling evaziga Chelsiga oʻtgan, biroq mazkur transfer kutilganidek yorqin natija bermagan va u poytaxt klubida turgʻunlikka uchragandi.
Unai Emery omili va Chempionlar ligasiAston Vila bilan tuzilgan bitim mavsum oxirigacha moʻljallangan ijara shartnomasini oʻz ichiga oladi, biroq unda muayyan oʻyinlar soniga erishilganda 43 million funt sterling evaziga toʻlaqonli sotib olish majburiyati ham mavjud. Futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida nima uchun aynan Aston Vitani tanlagani sabablarini ochiq-oydin bayon qildi.
"Oʻylashimcha, Yevropa musobaqalarida oʻynash ham muhim. Men oʻzimga boʻlgan ishonchni qaytarib olish va Manchester Yunayteddagi ilk yillarimdagi darajamdagi oʻyinchi boʻlish uchun mos klub qidirgandim", — dedi u. Garnacho Chempionlar ligasida ishtirok etish eng yaxshi imkoniyat ekanligini va jamoa bu mavsumda muhim natijalarga erishishiga umid qilishini qoʻshimcha qildi.
Shuningdek, bosh murabbiy Unai Emeryning shaxsan oʻzi transferda katta rol oʻynagani malum boʻldi. Argentinalik vinger ispaniyalik mutaxassis unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarib bergani uchun aynan Aston Vila variantini tanlaganini tan oldi. Tajribali murabbiy qoʻl ostida futbolchi oʻz faoliyatini qayta jonlantirishga harakat qilmoqda.
…