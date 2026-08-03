Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildi

·47·Sport
Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildi
Qisqacha

Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho yozgi transfer oynasida ijara asosida Aston Vitaga koʻchib oʻtgandan keyingi ilk oʻyinidan soʻng sobiq klubi Chelisga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Indoneziya yulduzlariga qarshi kechgan va Unai Emery jamoasining 3:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda 22 yoshli futbolchi asosiy tarkibda maydonga tushib, ilk boʻlimni toʻliq oʻtkazdi.

Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho yangi jamoasi safidagi ilk oʻyinidan soʻng sobiq klubi — Chelsiga nisbatan oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbolchi yozgi transfer oynasida ijara asosida Aston Vitaga koʻchib oʻtgandi va u Londondagi qiyin davrlardan keyin nihoyat futbol oʻynab zavq olayotganini yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer yakunlanganidan soʻng, Aston Vila mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jarkartada Indoneziya yulduzlariga qarshi bahs olib bordi. Gelora Bung Karno stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv Unai Emery jamoasining 3:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlandi. Asosiy tarkibda maydonga tushgan 22 yoshli futbolchi chap qanotda harakat qilib, ilk boʻlimni toʻliq oʻtkazdi va tanaffusda almashtirildi.

Maydondagi harakatlar va ijtimoiy tarmoqdagi ishoralar

Mazkur uchrashuvda Aston Vila safida Emi Buendia, Ross Barkli va Brayan Madjo oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyishdi. Biroq oʻyindan keyin koʻpchilikning eʼtibori Aleksandro Garnachoning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qaratildi. Vinger Instagram story boʻlimida oʻyin suratini joylashtirib, quyidagi soʻzlarni yozib qoldirdi: "Tez orada koʻrishamiz Bangkok. Uch oydan keyin ilk asosiy tarkibdagi oʻyin. Futboldan yana zavq olayotganimdan xursandman. Har kuni bir foiz. Rahmat, Indoneziya!"

Ushbu jumlalar, xususan futbolchining futboldan yana zavq olayotganini taʼkidlagani London klubining muxlislari orasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlumki, futbolchi Manchester Yunayteddan 40 million funt sterling evaziga Chelsiga oʻtgan, biroq mazkur transfer kutilganidek yorqin natija bermagan va u poytaxt klubida turgʻunlikka uchragandi.

Unai Emery omili va Chempionlar ligasi

Aston Vila bilan tuzilgan bitim mavsum oxirigacha moʻljallangan ijara shartnomasini oʻz ichiga oladi, biroq unda muayyan oʻyinlar soniga erishilganda 43 million funt sterling evaziga toʻlaqonli sotib olish majburiyati ham mavjud. Futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida nima uchun aynan Aston Vitani tanlagani sabablarini ochiq-oydin bayon qildi.

"Oʻylashimcha, Yevropa musobaqalarida oʻynash ham muhim. Men oʻzimga boʻlgan ishonchni qaytarib olish va Manchester Yunayteddagi ilk yillarimdagi darajamdagi oʻyinchi boʻlish uchun mos klub qidirgandim", — dedi u. Garnacho Chempionlar ligasida ishtirok etish eng yaxshi imkoniyat ekanligini va jamoa bu mavsumda muhim natijalarga erishishiga umid qilishini qoʻshimcha qildi.

Shuningdek, bosh murabbiy Unai Emeryning shaxsan oʻzi transferda katta rol oʻynagani malum boʻldi. Argentinalik vinger ispaniyalik mutaxassis unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarib bergani uchun aynan Aston Vila variantini tanlaganini tan oldi. Tajribali murabbiy qoʻl ostida futbolchi oʻz faoliyatini qayta jonlantirishga harakat qilmoqda.

Alejandro GarnachoAston VillaChelseaUnai EmeryPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiXabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiBugun, 11:37Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiLiverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiBugun, 11:35Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiBugun, 11:11Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda