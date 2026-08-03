O‘zbekiston top-8da: jahonning kuchli oltiligiga kirishi uchun 1 ochko kerak
O‘zbekiston FIDE'ning 2026 yil avgust oyidagi federatsiyalar reytingida 2626 o‘rtacha ball bilan 8-o‘rinni egalladi. Mamlakatni 6 va 7-o‘rinlardagi Ozarbayjon hamda Ukrainadan atigi 1 reyting ochkosi ajratib turibdi. Reyting AQSH, Hindiston va Xitoy boshchiligida, O‘zbekiston esa Fransiya va Niderlandiyani ortda qoldirgan. Natija mamlakatning eng kuchli 10 nafar shaxmatchisi o‘rtacha ko‘rsatkichiga asoslangan bo‘lib, keyingi maqsad kuchli oltilikka kirishdir.
O‘zbekiston shaxmati jahon reytingida yana bir pog‘ona yuqoriladi. FIDE'ning 2026 yil avgust oyi uchun e’lon qilgan federatsiyalar reytingida mamlakatimiz 2626 o‘rtacha ball bilan 8-o‘rinni egalladi.
Eng qiziq jihati — O‘zbekistonni 6 va 7-pog‘onalardagi Ozarbayjon hamda Ukrainadan atigi bir reyting ochkosi ajratib turibdi. Fransiya va Niderlandiya esa O‘zbekistondan keyingi o‘rinlarda qolgan.
O‘zbekiston bir pog‘ona yuqoriladi
Xalqaro shaxmat federatsiyasining «Top Federations Open» reytingi mamlakatdagi eng yuqori reytingga ega 10 nafar shaxmatchining o‘rtacha ko‘rsatkichi asosida shakllantiriladi. Demak, bu faqat bir yoki ikki yulduzning emas, balki butun milliy shaxmat maktabining umumiy kuchini ko‘rsatadi.
Avvalgi oyda 9-o‘rinda turgan O‘zbekiston avgust reytingida bir pog‘ona ko‘tarilib, kuchli sakkizlikka kirdi.
Milliy federatsiyaning top-10 shaxmatchisi o‘rtacha reytingi:
2626 ball.
Bu natija O‘zbekistonni Germaniya, Ozarbayjon va Ukraina kabi an’anaviy kuchli shaxmat mamlakatlariga juda yaqinlashtirdi.
Kuchli oltilikka atigi bir ochko qoldi
Reytingdagi raqobat ayniqsa 5–9-o‘rinlar oralig‘ida juda zich.
Germaniyaning ko‘rsatkichi — 2634 ball. Ozarbayjon va Ukrainada 2627 balldan bor. O‘zbekiston esa 2626 ball bilan ularning ortidan kelmoqda.
Farqlar quyidagicha:
Germaniyagacha — 8 ball;
Ozarbayjon va Ukrainagacha — 1 ball;
Fransiyadan ustunlik — 3 ball;
Niderlandiyadan ustunlik — 13 ball.
Shu tariqa, top-10 shaxmatchilardan bir yoki ikki nafarining reytingidagi kichik o‘sish ham O‘zbekistonni bir vaqtning o‘zida 6-o‘ringacha olib chiqishi mumkin.
Jahonning eng kuchli 10 shaxmat federatsiyasi
O‘rin
Mamlakat
Top-10 o‘rtacha reytingi
1
AQSH
2723
2
Hindiston
2705
3
Xitoy
2663
4
Rossiya
2641
5
Germaniya
2634
6
Ozarbayjon
2627
7
Ukraina
2627
8
O‘zbekiston
2626
9
Fransiya
2623
10
Niderlandiya
2613
AQSH 2723 ball bilan reyting peshqadami bo‘lib turibdi. Hindiston 2705 ball bilan ikkinchi, Xitoy esa 2663 ball bilan uchinchi o‘rinni egallagan.
O‘zbekistonning AQSHdan farqi 97 ballni tashkil etadi. Biroq Yevropaning bir qator kuchli shaxmat davlatlari bilan oradagi masofa deyarli yo‘qolgan.
Natija faqat ikki yetakchiga bog‘liq emas
O‘zbekiston shaxmati so‘nggi yillarda Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorovning yuqori natijalari bilan ko‘p tilga olinmoqda. Biroq federatsiyalar reytingida mamlakatning eng kuchli 10 nafar shaxmatchisi hisobga olinadi.
Shu sabab 8-o‘rin milliy shaxmatda kuchli zaxira shakllanganini ham anglatadi. Reyting o‘sishi uchun faqat yetakchilar emas, keyingi sakkiz nafar grossmeysterning natijalari ham muhim.
Bu tizimda:
bitta yulduzning juda yuqori reytingi yetarli emas;
kamida 10 nafar kuchli shaxmatchi zarur;
har bir xalqaro turnirdagi reyting o‘zgarishi umumiy ko‘rsatkichga ta’sir qiladi;
yosh grossmeysterlarning o‘sishi federatsiyani yuqoriga olib chiqadi.
Demak, O‘zbekistonning kuchli sakkizlikka kirishi alohida shaxmatchilarning emas, milliy maktabdagi umumiy o‘sish natijasidir.
Fransiya va Niderlandiya ortda qoldi
Fransiyada Alireza Firuzja, Niderlandiyada esa Anish Giri singari jahon elitasi vakillari bor. Shunga qaramay, mamlakatlarning top-10 shaxmatchisi bo‘yicha o‘rtacha reytingi O‘zbekistonnikidan past bo‘lib chiqdi.
O‘zbekiston:
Fransiyadan 3 ball;
Niderlandiyadan 13 ball oldinda.
Bu farq katta emas. Shuning uchun top-10dagi har bir shaxmatchining keyingi musobaqalardagi natijasi mamlakatlar o‘rnini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Endi asosiy maqsad — top-6
Reytingdagi hozirgi holat O‘zbekiston uchun yangi maqsadni belgilab bermoqda. Top-5ga kirish uchun Germaniya bilan 8 ballik farqni yopish kerak. Kuchli oltilikka chiqish uchun esa atigi bir ball yetishmayapti.
Bunga erishish uchun top-10 tarkibidagi shaxmatchilar xalqaro turnirlarda reyting yo‘qotmasdan, barqaror ochko to‘plashi zarur. Ayniqsa, yosh grossmeysterlarning 2600 va undan yuqori chegaralarda mustahkamlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Avgust reytingi O‘zbekiston endi jahon shaxmatining istiqbolli emas, amaldagi yetakchi davlatlaridan biriga aylanganini ko‘rsatdi. Navbatdagi qadam esa juda yaqin — mamlakatni kuchli oltilikdan atigi bir reyting ochkosi ajratib turibdi.
Sizningcha, O‘zbekiston yaqin oylarda jahonning kuchli beshligiga ham kira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…