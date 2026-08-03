O‘zbekiston top-8da: jahonning kuchli oltiligiga kirishi uchun 1 ochko kerak

·30·Sport
O‘zbekiston top-8da: jahonning kuchli oltiligiga kirishi uchun 1 ochko kerak
Qisqacha

O‘zbekiston FIDE'ning 2026 yil avgust oyidagi federatsiyalar reytingida 2626 o‘rtacha ball bilan 8-o‘rinni egalladi. Mamlakatni 6 va 7-o‘rinlardagi Ozarbayjon hamda Ukrainadan atigi 1 reyting ochkosi ajratib turibdi. Reyting AQSH, Hindiston va Xitoy boshchiligida, O‘zbekiston esa Fransiya va Niderlandiyani ortda qoldirgan. Natija mamlakatning eng kuchli 10 nafar shaxmatchisi o‘rtacha ko‘rsatkichiga asoslangan bo‘lib, keyingi maqsad kuchli oltilikka kirishdir.

O‘zbekiston shaxmati jahon reytingida yana bir pog‘ona yuqoriladi. FIDE'ning 2026 yil avgust oyi uchun e’lon qilgan federatsiyalar reytingida mamlakatimiz 2626 o‘rtacha ball bilan 8-o‘rinni egalladi.

Eng qiziq jihati — O‘zbekistonni 6 va 7-pog‘onalardagi Ozarbayjon hamda Ukrainadan atigi bir reyting ochkosi ajratib turibdi. Fransiya va Niderlandiya esa O‘zbekistondan keyingi o‘rinlarda qolgan.

O‘zbekiston bir pog‘ona yuqoriladi

Xalqaro shaxmat federatsiyasining «Top Federations Open» reytingi mamlakatdagi eng yuqori reytingga ega 10 nafar shaxmatchining o‘rtacha ko‘rsatkichi asosida shakllantiriladi. Demak, bu faqat bir yoki ikki yulduzning emas, balki butun milliy shaxmat maktabining umumiy kuchini ko‘rsatadi.

Avvalgi oyda 9-o‘rinda turgan O‘zbekiston avgust reytingida bir pog‘ona ko‘tarilib, kuchli sakkizlikka kirdi.

Milliy federatsiyaning top-10 shaxmatchisi o‘rtacha reytingi:

2626 ball.

Bu natija O‘zbekistonni Germaniya, Ozarbayjon va Ukraina kabi an’anaviy kuchli shaxmat mamlakatlariga juda yaqinlashtirdi.

Kuchli oltilikka atigi bir ochko qoldi

Reytingdagi raqobat ayniqsa 5–9-o‘rinlar oralig‘ida juda zich.

Germaniyaning ko‘rsatkichi — 2634 ball. Ozarbayjon va Ukrainada 2627 balldan bor. O‘zbekiston esa 2626 ball bilan ularning ortidan kelmoqda.

Farqlar quyidagicha:

  • Germaniyagacha — 8 ball;

  • Ozarbayjon va Ukrainagacha — 1 ball;

  • Fransiyadan ustunlik — 3 ball;

  • Niderlandiyadan ustunlik — 13 ball.

Shu tariqa, top-10 shaxmatchilardan bir yoki ikki nafarining reytingidagi kichik o‘sish ham O‘zbekistonni bir vaqtning o‘zida 6-o‘ringacha olib chiqishi mumkin.

Jahonning eng kuchli 10 shaxmat federatsiyasi

O‘rin

Mamlakat

Top-10 o‘rtacha reytingi

1

AQSH

2723

2

Hindiston

2705

3

Xitoy

2663

4

Rossiya

2641

5

Germaniya

2634

6

Ozarbayjon

2627

7

Ukraina

2627

8

O‘zbekiston

2626

9

Fransiya

2623

10

Niderlandiya

2613

AQSH 2723 ball bilan reyting peshqadami bo‘lib turibdi. Hindiston 2705 ball bilan ikkinchi, Xitoy esa 2663 ball bilan uchinchi o‘rinni egallagan.

O‘zbekistonning AQSHdan farqi 97 ballni tashkil etadi. Biroq Yevropaning bir qator kuchli shaxmat davlatlari bilan oradagi masofa deyarli yo‘qolgan.

Natija faqat ikki yetakchiga bog‘liq emas

O‘zbekiston shaxmati so‘nggi yillarda Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorovning yuqori natijalari bilan ko‘p tilga olinmoqda. Biroq federatsiyalar reytingida mamlakatning eng kuchli 10 nafar shaxmatchisi hisobga olinadi.

Shu sabab 8-o‘rin milliy shaxmatda kuchli zaxira shakllanganini ham anglatadi. Reyting o‘sishi uchun faqat yetakchilar emas, keyingi sakkiz nafar grossmeysterning natijalari ham muhim.

Bu tizimda:

  • bitta yulduzning juda yuqori reytingi yetarli emas;

  • kamida 10 nafar kuchli shaxmatchi zarur;

  • har bir xalqaro turnirdagi reyting o‘zgarishi umumiy ko‘rsatkichga ta’sir qiladi;

  • yosh grossmeysterlarning o‘sishi federatsiyani yuqoriga olib chiqadi.

Demak, O‘zbekistonning kuchli sakkizlikka kirishi alohida shaxmatchilarning emas, milliy maktabdagi umumiy o‘sish natijasidir.

Fransiya va Niderlandiya ortda qoldi

Fransiyada Alireza Firuzja, Niderlandiyada esa Anish Giri singari jahon elitasi vakillari bor. Shunga qaramay, mamlakatlarning top-10 shaxmatchisi bo‘yicha o‘rtacha reytingi O‘zbekistonnikidan past bo‘lib chiqdi.

O‘zbekiston:

  • Fransiyadan 3 ball;

  • Niderlandiyadan 13 ball oldinda.

Bu farq katta emas. Shuning uchun top-10dagi har bir shaxmatchining keyingi musobaqalardagi natijasi mamlakatlar o‘rnini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Endi asosiy maqsad — top-6

Reytingdagi hozirgi holat O‘zbekiston uchun yangi maqsadni belgilab bermoqda. Top-5ga kirish uchun Germaniya bilan 8 ballik farqni yopish kerak. Kuchli oltilikka chiqish uchun esa atigi bir ball yetishmayapti.

Bunga erishish uchun top-10 tarkibidagi shaxmatchilar xalqaro turnirlarda reyting yo‘qotmasdan, barqaror ochko to‘plashi zarur. Ayniqsa, yosh grossmeysterlarning 2600 va undan yuqori chegaralarda mustahkamlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Avgust reytingi O‘zbekiston endi jahon shaxmatining istiqbolli emas, amaldagi yetakchi davlatlaridan biriga aylanganini ko‘rsatdi. Navbatdagi qadam esa juda yaqin — mamlakatni kuchli oltilikdan atigi bir reyting ochkosi ajratib turibdi.

Sizningcha, O‘zbekiston yaqin oylarda jahonning kuchli beshligiga ham kira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonFIDEOzarbayjonUkrainaGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda