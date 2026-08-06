Spotify sobiq xodimlari elektron tijorat uchun AI startapiga 10 million dollar jalb qildi
Spotify musiqiy tavsiyalar tizimini yaratgan sobiq muhandislar asos solgan Malachyte startapi elektron tijorat uchun Vector AI texnologiyasini rivojlantirish maqsadida 10 million dollar boshlang'ich investitsiya jalb qildi. Mablag' mahsulot tarqatilishini kengaytirish va yangi mutaxassislarni yollashga yo'naltiriladi.
Spotify musiqiy tavsiyalar tizimini yaratgan sobiq muhandislar onlayn xaridlar uchun moʻljallangan Vector AI texnologiyasini kengaytirish maqsadida Malachyte nomli startapiga asos solishdi va 10 million dollar miqdorida boshlangʻich investitsiya yigʻishdi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, ushbu mablagʻ mahsulot tarqatilishini kengaytirish hamda yangi mutaxassislarni yollashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sidd Motwani, Ian Anderson va Shivaditya Sinha ilgari Spotify platformasining xulq-atvor intellekti infratuzilmasini ishlab chiqishda ishtirok etgan. Vector AI deb nomlangan mazkur tizim foydalanuvchining faqat oʻtmishdagi harakatlariga tayanib qolmay, uning niyatini va keyingi qadamlarini oldindan bashorat qilishga moʻljallangan boʻlib, hozirda 800 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega musiqiy platforma tavsiyalarining qariyb 90 foizini taʼminlaydi.
Anʼanaviy onlayn doʻkonlardagi muammolarMalachyte asoschilarining fikricha, bugungi kunda koʻpchilik onlayn doʻkonlar xaridorlarga bir xil yondashuvda xizmat koʻrsatadi. Bunda shaxsiylashtirish asosan tarixiy xaridlar, demografik segmentatsiya yoki tizimga kirgan foydalanuvchi profillariga tayanadi.
Natijada, saytga ilk bor tashrif buyurgan mijozlar barcha uchun bir xil boʻlgan umumiy vitrinani koʻradi, doimiy xaridorlarga esa bugungi ehtiyojidan kelib chiqib emas, balki asosan avval sotib olgan narsalariga qarab tavsiyalar beriladi. Yangi startap real vaqt rejimida har bir xaridorning niyatini tushunadigan xarid tajribasini yaratish orqali bu muammoni hal qilishni maqsad qilgan.
Ikki boshli Vector AI imkoniyatlariKompaniya platformasi xaridor keyingi safar qanday mahsulotni xohlashini oldindan aytish, uning umumiy didini oʻrganish hamda real vaqtdagi harakatlarga asoslanib tizimni uzluksiz ravishda yaxshilab borish uchun "ikki boshli Vector AI" texnologiyasidan foydalanadi.
Malachyte bosh direktori Sidd Motwani TechCrunch nashriga bergan intervyusida tizim sahifa yuklangan zahoti mavjud kontekst asosida ish boshlashini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, birgina sessiya davomida foydalanuvchining afzalliklari va u aynan hozir narsaga erishmoqchi ekanligi aniq aniqlanadi.
Misol uchun, "mustahkam etik" soʻrovi va poʻlat burunli poyabzal sahifasiga ikki marta bosish ish kiyim-kechaklari va qoʻlqoplarni sahifada yuqoriroqqa chiqarish uchun yetarli boʻladi. Bunda hech qanday hisob qaydnomasi yoki oldingi tarix talab etilmaydi, har bir qoʻshimcha harakat esa profilni yanada aniqroq shakllantiradi.
Shuningdek, rahbariyat chakana sotuvchilar oʻz mijozlari haqidagi eng qimmatli maʼlumotlarga ega ekanini, biroq ulardan kamdan-kam hollarda real vaqt rejimida foydalanishini taʼkidlamoqda. Har bir kursor harakati, bosish, qidiruvni aniqlashtirish va savatchaga qoʻshish amallari doimiy ravishda tahlil qilinib, foydalanuvchi niyatini yanada ishonchli aniqlashga xizmat qiladi.
…