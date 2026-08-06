Spotify sobiq xodimlari elektron tijorat uchun AI startapiga 10 million dollar jalb qildi

·53·Texno
Spotify sobiq xodimlari elektron tijorat uchun AI startapiga 10 million dollar jalb qildi
Qisqacha

Spotify musiqiy tavsiyalar tizimini yaratgan sobiq muhandislar asos solgan Malachyte startapi elektron tijorat uchun Vector AI texnologiyasini rivojlantirish maqsadida 10 million dollar boshlang'ich investitsiya jalb qildi. Mablag' mahsulot tarqatilishini kengaytirish va yangi mutaxassislarni yollashga yo'naltiriladi.

Spotify musiqiy tavsiyalar tizimini yaratgan sobiq muhandislar onlayn xaridlar uchun moʻljallangan Vector AI texnologiyasini kengaytirish maqsadida Malachyte nomli startapiga asos solishdi va 10 million dollar miqdorida boshlangʻich investitsiya yigʻishdi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, ushbu mablagʻ mahsulot tarqatilishini kengaytirish hamda yangi mutaxassislarni yollashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sidd Motwani, Ian Anderson va Shivaditya Sinha ilgari Spotify platformasining xulq-atvor intellekti infratuzilmasini ishlab chiqishda ishtirok etgan. Vector AI deb nomlangan mazkur tizim foydalanuvchining faqat oʻtmishdagi harakatlariga tayanib qolmay, uning niyatini va keyingi qadamlarini oldindan bashorat qilishga moʻljallangan boʻlib, hozirda 800 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega musiqiy platforma tavsiyalarining qariyb 90 foizini taʼminlaydi.

Anʼanaviy onlayn doʻkonlardagi muammolar

Malachyte asoschilarining fikricha, bugungi kunda koʻpchilik onlayn doʻkonlar xaridorlarga bir xil yondashuvda xizmat koʻrsatadi. Bunda shaxsiylashtirish asosan tarixiy xaridlar, demografik segmentatsiya yoki tizimga kirgan foydalanuvchi profillariga tayanadi.

Natijada, saytga ilk bor tashrif buyurgan mijozlar barcha uchun bir xil boʻlgan umumiy vitrinani koʻradi, doimiy xaridorlarga esa bugungi ehtiyojidan kelib chiqib emas, balki asosan avval sotib olgan narsalariga qarab tavsiyalar beriladi. Yangi startap real vaqt rejimida har bir xaridorning niyatini tushunadigan xarid tajribasini yaratish orqali bu muammoni hal qilishni maqsad qilgan.

Ikki boshli Vector AI imkoniyatlari

Kompaniya platformasi xaridor keyingi safar qanday mahsulotni xohlashini oldindan aytish, uning umumiy didini oʻrganish hamda real vaqtdagi harakatlarga asoslanib tizimni uzluksiz ravishda yaxshilab borish uchun "ikki boshli Vector AI" texnologiyasidan foydalanadi.

Malachyte bosh direktori Sidd Motwani TechCrunch nashriga bergan intervyusida tizim sahifa yuklangan zahoti mavjud kontekst asosida ish boshlashini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, birgina sessiya davomida foydalanuvchining afzalliklari va u aynan hozir narsaga erishmoqchi ekanligi aniq aniqlanadi.

Misol uchun, "mustahkam etik" soʻrovi va poʻlat burunli poyabzal sahifasiga ikki marta bosish ish kiyim-kechaklari va qoʻlqoplarni sahifada yuqoriroqqa chiqarish uchun yetarli boʻladi. Bunda hech qanday hisob qaydnomasi yoki oldingi tarix talab etilmaydi, har bir qoʻshimcha harakat esa profilni yanada aniqroq shakllantiradi.

Shuningdek, rahbariyat chakana sotuvchilar oʻz mijozlari haqidagi eng qimmatli maʼlumotlarga ega ekanini, biroq ulardan kamdan-kam hollarda real vaqt rejimida foydalanishini taʼkidlamoqda. Har bir kursor harakati, bosish, qidiruvni aniqlashtirish va savatchaga qoʻshish amallari doimiy ravishda tahlil qilinib, foydalanuvchi niyatini yanada ishonchli aniqlashga xizmat qiladi.

Artificial IntelligenceStartupsE-commerceSpotifyTechnology
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi