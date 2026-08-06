Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan shartnoma imzoladi
Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi. 34 yoshli hujumchi Liverpul bilan xayrlashgach, Turkiya Superligasiga erkin agent sifatida o'tdi. U Liverpul safida barcha musobaqalarda 442 ta uchrashuv o'tkazib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmani amalga oshirdi, shuningdek, Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi hamda Liga kubogida g'olib bo'ldi.
Misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saloh rasman Turkiyaning Trabzonspor klubi safiga qoʻshildi va ikki yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbolchi Liverpul bilan xayrlashgandan soʻng Turkiya Superligasiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan hafta chorshanba kuni 34 yoshli qanot hujumchisi muzokaralarni yakunlash va kelishuvni rasmiylashtirish uchun Trabzon shahriga yetib keldi. Trabzonspor klubi payshanba kuni mazkur shov-shuvli transferni eʼlon qilib, oʻyinchining kelajagi borasidagi barcha ortiqcha mish-mishlarga nuqta qoʻydi.
Liverpuldagi yorqin davr yakuniMuhammad Saloh uchun Mersisayd klubidagi toʻqqiz yillik unutilmas davr shu tariqa oʻz nihoyasiga yetdi. Angliya futboli tarixidagi eng mahsuldor hujumchilardan biri sifatida eʼtirof etilgan tajribali futbolchi qizillar safida barcha musobaqalarda jami 442 ta uchrashuv oʻtkazib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Liverpul safida u Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi hamda Liga kubogi bosh sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi. Biroq uning Anfilddagi soʻnggi mavsumi biroz qiyin kechdi va hujumchi Premyer-liganing 27 ta oʻyinida atigi 7 ta gol urib, oʻz faoliyatida ilk bor ikki xonali natijaga erisha olmadi.
Trabzonshahar va yangi maqsadlarTrabzon aeroportiga kelib qoʻngan tajribali futbolchini minglab ishqibozlar qutib oldi. Yangi jamoasi libosini gʻurur bilan kiyib olgan Saloh muxlislarning bunday ulkan eʼtiboridan hayratda qolganini yashirmadi.
“Men bu ajoyib muhitda ekanligimdan juda xursandman. Bungacha bunday holatni koʻrmagandim. Bu yerda 25 mingga yaqin odam bor, bu shunchaki aql bovar qilmaydigan holat! Men hammasiga muvaffaqiyatli erishganman. Endi Trabzonsporda ham muvaffaqiyat tajribasini sinab koʻrmoqchiman,” deya taʼkidladi futbolchi oʻzini kutib olish marosimida.
Xalqaro maydonda ham faol boʻlgan Saloh yaqinda Misr terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatining 1/8 finaliga qadar boshlab bordi. Ushbu bosqichda amaldagi chempion Argentina bilan kechgan bahsda misrliklar ikki gol farqi bilan oldinda borib, yakunda 3:2 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi.
…