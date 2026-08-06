Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan shartnoma imzoladi

·72·Sport
Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan shartnoma imzoladi
Qisqacha

Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi. 34 yoshli hujumchi Liverpul bilan xayrlashgach, Turkiya Superligasiga erkin agent sifatida o'tdi. U Liverpul safida barcha musobaqalarda 442 ta uchrashuv o'tkazib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmani amalga oshirdi, shuningdek, Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi hamda Liga kubogida g'olib bo'ldi.

Misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saloh rasman Turkiyaning Trabzonspor klubi safiga qoʻshildi va ikki yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbolchi Liverpul bilan xayrlashgandan soʻng Turkiya Superligasiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan hafta chorshanba kuni 34 yoshli qanot hujumchisi muzokaralarni yakunlash va kelishuvni rasmiylashtirish uchun Trabzon shahriga yetib keldi. Trabzonspor klubi payshanba kuni mazkur shov-shuvli transferni eʼlon qilib, oʻyinchining kelajagi borasidagi barcha ortiqcha mish-mishlarga nuqta qoʻydi.

Liverpuldagi yorqin davr yakuni

Muhammad Saloh uchun Mersisayd klubidagi toʻqqiz yillik unutilmas davr shu tariqa oʻz nihoyasiga yetdi. Angliya futboli tarixidagi eng mahsuldor hujumchilardan biri sifatida eʼtirof etilgan tajribali futbolchi qizillar safida barcha musobaqalarda jami 442 ta uchrashuv oʻtkazib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Liverpul safida u Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi hamda Liga kubogi bosh sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi. Biroq uning Anfilddagi soʻnggi mavsumi biroz qiyin kechdi va hujumchi Premyer-liganing 27 ta oʻyinida atigi 7 ta gol urib, oʻz faoliyatida ilk bor ikki xonali natijaga erisha olmadi.

Trabzonshahar va yangi maqsadlar

Trabzon aeroportiga kelib qoʻngan tajribali futbolchini minglab ishqibozlar qutib oldi. Yangi jamoasi libosini gʻurur bilan kiyib olgan Saloh muxlislarning bunday ulkan eʼtiboridan hayratda qolganini yashirmadi.

“Men bu ajoyib muhitda ekanligimdan juda xursandman. Bungacha bunday holatni koʻrmagandim. Bu yerda 25 mingga yaqin odam bor, bu shunchaki aql bovar qilmaydigan holat! Men hammasiga muvaffaqiyatli erishganman. Endi Trabzonsporda ham muvaffaqiyat tajribasini sinab koʻrmoqchiman,” deya taʼkidladi futbolchi oʻzini kutib olish marosimida.

Xalqaro maydonda ham faol boʻlgan Saloh yaqinda Misr terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatining 1/8 finaliga qadar boshlab bordi. Ushbu bosqichda amaldagi chempion Argentina bilan kechgan bahsda misrliklar ikki gol farqi bilan oldinda borib, yakunda 3:2 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi.

Muhammad SalohTrabzonsporLiverpulTurkiya SuperligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)