Ford 28 350 dollarlik Fathom nomli yangi elektr yuk mashinasini taqdim etdi
Ford 28 350 dollarlik boshlang'ich narxga ega Fathom nomli yangi to'liq elektr yuk mashinasini rasman taqdim etdi, yetkazib berish xarajatlari bilan uning narxi 29 945 dollarga yetishi kutilmoqda. Fathom kompaniyaning xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan Universal EV Platform (UEV) arxitekturasi asosida yig'iladigan ilk transport vositasi bo'lib, Kentukki shtatining Louisville shahridagi zavodda ishlab chiqariladi.
Ford kompaniyasi oʻzining yangi avlod elektromobili — Fathom deb nomlangan elektr yuk mashinasini rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobilning boshlangʻich narxi 28 350 dollarni tashkil etib, yetkazib berish xarajatlari bilan birga 29 945 dollarga yetishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich kompaniya 2025-yildan beri rejalashtirib kelgan 30 000 dollarlik muhim moliyaviy chegaradan biroz pastroqda joylashgan boʻlib, mazkur loyiha avtomobil bozorida keskin raqobat sharoitida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yangi model Ford uchun F-150 Lightning mashinasidan keyingi ikkinchi ommaviy toʻliq elektr yuk mashinasi hisoblanadi (1990-yillardagi cheklangan seriyali Ranger EV modelini ham qoʻshganda uchinchi). Biroq soʻnggi yillarda boshqa koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar qatori Ford ham elektromobillarni ishlab chiqarish boʻyicha oʻzining dastlabki ulkan rejalarini biroz qisqartirishga majbur boʻlgan edi. Shunga qaramay, Fathom kompaniyaning xarajatlarni keskin kamaytirishga qaratilgan yangi Universal EV Platform (UEV) arxitekturasi asosida yigʻiladigan ilk transport vositasi boʻlishi bilan ahamiyatlidir.
Narx siyosati va ishlab chiqarish jarayoniKompaniya bosh direktori Jim Farley ushbu tashabbus orqali bozor yetakchisi boʻlgan Tesla hamda AQSh bozoriga kirib kelayotgan koʻplab raqobatbardosh Xitoy elektromobillari bilan raqobatda ustunlikka erishmoqchi. Fathom avtomobili AQShning Kentukki shtati Louisville shahridagi zavodda ishlab chiqariladi. Mashinaning rasmiy taqdimoti va oldindan buyurtma berish jarayoni 2027-yil boshida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, xaridorlarga ilk yetkazib berishlar oʻsha yilning kuz oylarida amalga oshirilishi kutilmoqda.
Fathom modeli uchun belgilangan 28 350 dollarlik boshlangʻich narx faqatgina litiy-temir-fosfat asosidagi “standard range” akkumulyator paketini oʻz ichiga oladi. Hozircha Ford avtomobil bir martalik toʻliq quvvat bilan qancha masofani bosib oʻta olishi haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmagan. Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, Fathom nomi avtomobilni boshqaradigan shaxsning ehtiyojlarini chuqur anglash va anʼanaviy yuk mashinasi xaridorlaridan farq qiluvchi motivatsiyalarni ifodalash uchun tanlangan.
Texnik imkoniyatlar va interyerAvtomobilning texnik jihatlari va dasturiy taʼminoti ham eʼtiborga molik. Fathom operatsion tizimiga Apple Maps xizmati oʻrnatilgan holda keladi va payshanba kuni eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mashina Android Auto hamda Apple CarPlay tizimlarini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq yuk mashinasi Apple kompaniyasining keyingi avlod CarPlay Ultra tizimi bilan ishlamasligi maʼlum qilindi.
Saloni besh kishilik oʻrindiqqa moʻljallangan boʻlib, bu Toyota RAV4 krossoveriga qaraganda koʻproq ichki makonni taʼminlaydi. Shuningdek, mashinada yirik yuqori aniqlikdagi sensorli ekran va raqamli avtomobil kaliti mavjud. Fathom modeli F-150 Lightning va gigbrid versiyalaridagi kabi ikki yoqlama quvvat uzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Har bir Fathom modeli BlueCruise texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati bilan chiqadi, biroq xaridorlar qoʻllarni rulda ushlab turishni talab etmaydigan ushbu haydovchiga yordam berish tizimini faollashtirish uchun qoʻshimcha haq toʻlashlariga toʻgʻri keladi.
…