Ford 28 350 dollarlik Fathom nomli yangi elektr yuk mashinasini taqdim etdi

·145·Texno
Ford 28 350 dollarlik Fathom nomli yangi elektr yuk mashinasini taqdim etdi
Qisqacha

Ford 28 350 dollarlik boshlang'ich narxga ega Fathom nomli yangi to'liq elektr yuk mashinasini rasman taqdim etdi, yetkazib berish xarajatlari bilan uning narxi 29 945 dollarga yetishi kutilmoqda. Fathom kompaniyaning xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan Universal EV Platform (UEV) arxitekturasi asosida yig'iladigan ilk transport vositasi bo'lib, Kentukki shtatining Louisville shahridagi zavodda ishlab chiqariladi.

Ford kompaniyasi oʻzining yangi avlod elektromobili — Fathom deb nomlangan elektr yuk mashinasini rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobilning boshlangʻich narxi 28 350 dollarni tashkil etib, yetkazib berish xarajatlari bilan birga 29 945 dollarga yetishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich kompaniya 2025-yildan beri rejalashtirib kelgan 30 000 dollarlik muhim moliyaviy chegaradan biroz pastroqda joylashgan boʻlib, mazkur loyiha avtomobil bozorida keskin raqobat sharoitida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yangi model Ford uchun F-150 Lightning mashinasidan keyingi ikkinchi ommaviy toʻliq elektr yuk mashinasi hisoblanadi (1990-yillardagi cheklangan seriyali Ranger EV modelini ham qoʻshganda uchinchi). Biroq soʻnggi yillarda boshqa koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar qatori Ford ham elektromobillarni ishlab chiqarish boʻyicha oʻzining dastlabki ulkan rejalarini biroz qisqartirishga majbur boʻlgan edi. Shunga qaramay, Fathom kompaniyaning xarajatlarni keskin kamaytirishga qaratilgan yangi Universal EV Platform (UEV) arxitekturasi asosida yigʻiladigan ilk transport vositasi boʻlishi bilan ahamiyatlidir.

Narx siyosati va ishlab chiqarish jarayoni

Kompaniya bosh direktori Jim Farley ushbu tashabbus orqali bozor yetakchisi boʻlgan Tesla hamda AQSh bozoriga kirib kelayotgan koʻplab raqobatbardosh Xitoy elektromobillari bilan raqobatda ustunlikka erishmoqchi. Fathom avtomobili AQShning Kentukki shtati Louisville shahridagi zavodda ishlab chiqariladi. Mashinaning rasmiy taqdimoti va oldindan buyurtma berish jarayoni 2027-yil boshida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, xaridorlarga ilk yetkazib berishlar oʻsha yilning kuz oylarida amalga oshirilishi kutilmoqda.

Fathom modeli uchun belgilangan 28 350 dollarlik boshlangʻich narx faqatgina litiy-temir-fosfat asosidagi “standard range” akkumulyator paketini oʻz ichiga oladi. Hozircha Ford avtomobil bir martalik toʻliq quvvat bilan qancha masofani bosib oʻta olishi haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmagan. Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, Fathom nomi avtomobilni boshqaradigan shaxsning ehtiyojlarini chuqur anglash va anʼanaviy yuk mashinasi xaridorlaridan farq qiluvchi motivatsiyalarni ifodalash uchun tanlangan.

Texnik imkoniyatlar va interyer

Avtomobilning texnik jihatlari va dasturiy taʼminoti ham eʼtiborga molik. Fathom operatsion tizimiga Apple Maps xizmati oʻrnatilgan holda keladi va payshanba kuni eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mashina Android Auto hamda Apple CarPlay tizimlarini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq yuk mashinasi Apple kompaniyasining keyingi avlod CarPlay Ultra tizimi bilan ishlamasligi maʼlum qilindi.

Saloni besh kishilik oʻrindiqqa moʻljallangan boʻlib, bu Toyota RAV4 krossoveriga qaraganda koʻproq ichki makonni taʼminlaydi. Shuningdek, mashinada yirik yuqori aniqlikdagi sensorli ekran va raqamli avtomobil kaliti mavjud. Fathom modeli F-150 Lightning va gigbrid versiyalaridagi kabi ikki yoqlama quvvat uzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Har bir Fathom modeli BlueCruise texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati bilan chiqadi, biroq xaridorlar qoʻllarni rulda ushlab turishni talab etmaydigan ushbu haydovchiga yordam berish tizimini faollashtirish uchun qoʻshimcha haq toʻlashlariga toʻgʻri keladi.

FordElektromobilFathomUEVAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi