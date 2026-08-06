Rossiya AESlari uchun o‘ta chidamli datchiklar yetkazib berila boshlandi

·62·Texno
Rossiya AESlari uchun o‘ta chidamli datchiklar yetkazib berila boshlandi
Qisqacha

«Rostex» davlat korporatsiyasiga qarashli «Rosel» xoldingi atom elektr stansiyalari uchun mo'ljallangan ilk turkumdagi «Vulkan» magnit-kontaktli datchiklarini buyurtmachiga topshirdi. Datchiklar yuqori bosimli bug' quvurlari zulfinlarining yopilishini nazorat qilish uchun o'rnatiladi va 350 darajagacha bo'lgan harorat hamda kuchli zarbalarga bardosh beradi.

Rossiyaning «Rostex» davlat korporatsiyasiga qarashli «Rosel» xoldingi atom elektr stansiyalari uchun mo‘ljallangan ilk turkumdagi «Vulkan» magnit-kontaktli datchiklarini buyurtmachiga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar yuqori bosimli bug‘ quvurlari tizimida ishlashga mo‘ljallangan bo‘lib, eng og‘ir sharoitlarda ham uzluksiz faoliyat yuritish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur germetik datchiklar bug‘ quvurlari zulfinlarining ichki qismiga o‘rnatiladi hamda ularning yopilish jarayonini qat’iy nazorat qiladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi qurilmalar energetika sohasidagi eng yuqori xavfsizlik va ishonchlilik talablariga to‘liq javob beradi.

Texnik imkoniyatlar va chidamlilik

«Vulkan» datchiklari o‘ta og‘ir ekspluatatsiya sharoitlariga mo‘ljallanganligi bilan ajralib turadi. Xususan, qurilmalar 350 darajagacha bo‘lgan yuqori haroratga bardosh bera oladi. Shuningdek, ular kuchli zarbalarga chidamli bo‘lib, stansiya hududida maksimal hisoblangan zilzila sodir bo‘lgan taqdirda ham o‘z ish qobiliyatini to‘liq saqlab qoladi.

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u ishlashi uchun alohida elektr taʼminotini talab etmaydi. An’anaviy Xoll datchiklari bilan taqqoslaganda, bu germakonli qurilmalar kichikroq o‘lchamlarga ega va yuqori darajadagi ishonchlilikni namoyish etadi.

Xizmat muddati va foydalanish

Taqdim etilgan maʼlumotlarga ko‘ra, mazkur datchiklarning ish resursi 5 milliard martagacha ulanish va uzilish jarayonlariga mo‘ljallangan. Bu esa ularni almashtirmasdan uzoq yillar davomida foydalanish imkonini beradi.

Qurilmalarning korpusi yuqori sifatli zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan bo‘lib, bu ularning agressiv muhitdagi chidamliligini yanada oshiradi. Natijada, datchiklarning kafolatlangan xizmat muddati 12 yilni tashkil etadi.

RostexAESDatchiklarTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi