Rossiya AESlari uchun o‘ta chidamli datchiklar yetkazib berila boshlandi
«Rostex» davlat korporatsiyasiga qarashli «Rosel» xoldingi atom elektr stansiyalari uchun mo'ljallangan ilk turkumdagi «Vulkan» magnit-kontaktli datchiklarini buyurtmachiga topshirdi. Datchiklar yuqori bosimli bug' quvurlari zulfinlarining yopilishini nazorat qilish uchun o'rnatiladi va 350 darajagacha bo'lgan harorat hamda kuchli zarbalarga bardosh beradi.
Rossiyaning «Rostex» davlat korporatsiyasiga qarashli «Rosel» xoldingi atom elektr stansiyalari uchun mo‘ljallangan ilk turkumdagi «Vulkan» magnit-kontaktli datchiklarini buyurtmachiga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar yuqori bosimli bug‘ quvurlari tizimida ishlashga mo‘ljallangan bo‘lib, eng og‘ir sharoitlarda ham uzluksiz faoliyat yuritish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur germetik datchiklar bug‘ quvurlari zulfinlarining ichki qismiga o‘rnatiladi hamda ularning yopilish jarayonini qat’iy nazorat qiladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi qurilmalar energetika sohasidagi eng yuqori xavfsizlik va ishonchlilik talablariga to‘liq javob beradi.
Texnik imkoniyatlar va chidamlilik«Vulkan» datchiklari o‘ta og‘ir ekspluatatsiya sharoitlariga mo‘ljallanganligi bilan ajralib turadi. Xususan, qurilmalar 350 darajagacha bo‘lgan yuqori haroratga bardosh bera oladi. Shuningdek, ular kuchli zarbalarga chidamli bo‘lib, stansiya hududida maksimal hisoblangan zilzila sodir bo‘lgan taqdirda ham o‘z ish qobiliyatini to‘liq saqlab qoladi.
Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u ishlashi uchun alohida elektr taʼminotini talab etmaydi. An’anaviy Xoll datchiklari bilan taqqoslaganda, bu germakonli qurilmalar kichikroq o‘lchamlarga ega va yuqori darajadagi ishonchlilikni namoyish etadi.
Xizmat muddati va foydalanishTaqdim etilgan maʼlumotlarga ko‘ra, mazkur datchiklarning ish resursi 5 milliard martagacha ulanish va uzilish jarayonlariga mo‘ljallangan. Bu esa ularni almashtirmasdan uzoq yillar davomida foydalanish imkonini beradi.
Qurilmalarning korpusi yuqori sifatli zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan bo‘lib, bu ularning agressiv muhitdagi chidamliligini yanada oshiradi. Natijada, datchiklarning kafolatlangan xizmat muddati 12 yilni tashkil etadi.
…