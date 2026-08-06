Skoda yangi avlod elektromobillarini sinovdan oʻtkazish imkoniyati taqdim etiladi
Autocar va Skoda hamkorligida 2-sentabr kuni Cotswolds hududida o'nta omadli o'quvchi uchun eksklyuziv tadbir o'tkaziladi. Ishtirokchilar Buyuk Britaniya avtosalonlariga hali yetib kelmagan Epiq shahar avtomobili va yetti o'rinli Peaq krossoveri bilan tanishadi. Mehmonlar Elroq, Enyaq va ularning sportcha vRS versiyalarini boshqarib, elektromobillarning imkoniyatlarini amalda sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi.
Autocar nashri va Skoda kompaniyasining hamkorligi doirasida Buyuk Britaniya avtohavaskorlari uchun eksklyuziv tadbir tashkil etilmoqda. Ushbu maxsus bir kunlik tadbir 2-sentabr kuni Cotswolds hududida boʻlib oʻtishi va unda oʻnta omadli oʻquvchi cheklangan doirada ishtirok etishi rejalashtirilgan. Autocar.co.uk maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha avtomobil ixlosmandlariga markaning eng soʻnggi elektromobillari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tadbirning asosiy diqqatga sazovor jihati — hali Buyuk Britaniya avtosalonlariga yetib kelmagan eng yangi rusumlarni ilk bor namoyish etishdir. Ishtirokchilar butunlay yangi Epiq shahar avtomobili hamda yetti oʻrinli Peaq krossoverini oʻz koʻzlari bilan koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Skoda mutaxassislari ushbu transport vositalarining texnik imkoniyatlari va dizayn xususiyatlari haqida batafsil maʼlumot berishadi.
Yangi avlod elektromobillari va sinov jarayoniTashkilotchilarning rejasiga koʻra, nafaqat yangi modellar namoyishi, balki amaliy sinovlar ham tashkil etiladi. Mehmonlar mukofotlarga sazovor boʻlgan Elroq hamda Enyaq modellarini, shuningdek ularning sportcha vRS versiyalarini bevosita boshqarib koʻrishlari mumkin boʻladi. Bu esa elektromobillarning dinamikasi, tortish kuchi va boshqaruv qulayligini real sharoitda baholash imkonini beradi.
Ishtirokchilar uchun tadbir davomida barcha qulayliklar, jumladan, oziq-ovqat va ichimliklar taqdim etiladi. Biroq mazkur eksklyuziv tadbirda qatnashish uchun ayrim qatʼiy talablar ham belgilangan. Unga koʻra, nomzodlar 18 yoshdan kichik boʻlmagan hamda amaldagi haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar boʻlishi shart.
Shuningdek, tadbir davomida tasvirga olish ishlari olib borilishi sababli, ishtirokchilar kamera qarshisida oʻz fikrlari va taassurotlarini erkin bayon eta olishlari talab etiladi. Ushbu yondashuv kompaniyaga kelgusida yangi elektromobillar boʻyicha mijozlarning dastlabki munosabatlarini oʻrganishga yordam beradi.
…