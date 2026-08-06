Skoda yangi avlod elektromobillarini sinovdan oʻtkazish imkoniyati taqdim etiladi

·55·Avto
Skoda yangi avlod elektromobillarini sinovdan oʻtkazish imkoniyati taqdim etiladi
Qisqacha

Autocar va Skoda hamkorligida 2-sentabr kuni Cotswolds hududida o'nta omadli o'quvchi uchun eksklyuziv tadbir o'tkaziladi. Ishtirokchilar Buyuk Britaniya avtosalonlariga hali yetib kelmagan Epiq shahar avtomobili va yetti o'rinli Peaq krossoveri bilan tanishadi. Mehmonlar Elroq, Enyaq va ularning sportcha vRS versiyalarini boshqarib, elektromobillarning imkoniyatlarini amalda sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi.

Autocar nashri va Skoda kompaniyasining hamkorligi doirasida Buyuk Britaniya avtohavaskorlari uchun eksklyuziv tadbir tashkil etilmoqda. Ushbu maxsus bir kunlik tadbir 2-sentabr kuni Cotswolds hududida boʻlib oʻtishi va unda oʻnta omadli oʻquvchi cheklangan doirada ishtirok etishi rejalashtirilgan. Autocar.co.uk maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha avtomobil ixlosmandlariga markaning eng soʻnggi elektromobillari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tadbirning asosiy diqqatga sazovor jihati — hali Buyuk Britaniya avtosalonlariga yetib kelmagan eng yangi rusumlarni ilk bor namoyish etishdir. Ishtirokchilar butunlay yangi Epiq shahar avtomobili hamda yetti oʻrinli Peaq krossoverini oʻz koʻzlari bilan koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Skoda mutaxassislari ushbu transport vositalarining texnik imkoniyatlari va dizayn xususiyatlari haqida batafsil maʼlumot berishadi.

Yangi avlod elektromobillari va sinov jarayoni

Tashkilotchilarning rejasiga koʻra, nafaqat yangi modellar namoyishi, balki amaliy sinovlar ham tashkil etiladi. Mehmonlar mukofotlarga sazovor boʻlgan Elroq hamda Enyaq modellarini, shuningdek ularning sportcha vRS versiyalarini bevosita boshqarib koʻrishlari mumkin boʻladi. Bu esa elektromobillarning dinamikasi, tortish kuchi va boshqaruv qulayligini real sharoitda baholash imkonini beradi.

Ishtirokchilar uchun tadbir davomida barcha qulayliklar, jumladan, oziq-ovqat va ichimliklar taqdim etiladi. Biroq mazkur eksklyuziv tadbirda qatnashish uchun ayrim qatʼiy talablar ham belgilangan. Unga koʻra, nomzodlar 18 yoshdan kichik boʻlmagan hamda amaldagi haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar boʻlishi shart.

Shuningdek, tadbir davomida tasvirga olish ishlari olib borilishi sababli, ishtirokchilar kamera qarshisida oʻz fikrlari va taassurotlarini erkin bayon eta olishlari talab etiladi. Ushbu yondashuv kompaniyaga kelgusida yangi elektromobillar boʻyicha mijozlarning dastlabki munosabatlarini oʻrganishga yordam beradi.

SkodaElektromobilAvtoyangiliklarAutocarBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin