Superqahramon bo‘lishni istadi: 8 yoshli bola o‘rgimchak chaqishi tufayli shifoxonaga tushdi
Boliviyada 8 yoshli bola o'zini qora beva (Black Widow) zaharli o'rgimchagiga ataylab chaqtirib, O'rgimchak odam (Spider-Man) kabi superqahramonga aylanishni o'ylagani uchun shifoxonaga yotqizildi. U o'rgimchakning qizil belgilarini Marvel filmlaridagi radioaktiv o'rgimchak bilan bog'lab, chaqishdan so'ng g'ayritabiiy kuchlarga ega bo'lishiga ishongan.
Boliviyada 8 yoshli bola o‘zini qora beva (Black Widow) nomli zaharli o‘rgimchak chaqishiga ataylab yo‘l qo‘yganidan so‘ng shifoxonaga yotqizildi. Aytilishicha, u bu orqali o‘zini “O‘rgimchak odam” (Spider-Man) kabi superqahramonga aylanishini o‘ylagan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, bola o‘rgimchakning qizil belgilarini ko‘rib, uni Marvel filmlaridagi radioaktiv o‘rgimchak bilan bog‘lagan. Shu sababli u chaqishidan keyin o‘zida g‘ayritabiiy kuchlar paydo bo‘lishiga ishongan va ataylab o‘rgimchakka o‘zini chaqdirgan.
Biroq qora beva o‘rgimchagining zahri, ayniqsa bolalar uchun juda xavfli hisoblanadi. U kuchli og‘riq, mushaklarning qattiq tortishishi, ko‘ngil aynishi hamda asab tizimi bilan bog‘liq og‘ir alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bolaning ahvoli yomonlashgach, u zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Shifokorlar unga zaharga qarshi maxsus zardob qo‘llab, ahvolini doimiy nazorat ostida ushlab turishgan. Davolanishdan so‘ng bola sog‘ayib ketgan.
Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikni hayratga soldi. Sababi, bolaning superqahramon haqidagi syujetga chin dildan ishongani odamlar o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Shundan so‘ng tibbiyot mutaxassislari ushbu hodisani misol qilib, ota-onalarga eslatma bilan chiqishdi. Ularning ta’kidlashicha, badiiy filmlar va superqahramonlar haqidagi hikoyalar yosh bolalarning tasavvuriga kuchli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois kattalar farzandlariga kino va hayot o‘rtasidagi farqni tushuntirib borishi muhim ekani ta’kidlandi.
…