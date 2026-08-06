Harri Keyn Bavariya afsonasiga aylanishi uchun nima qilish kerakligi aytildi

·99·Sport
Harri Keyn Bavariya afsonasiga aylanishi uchun nima qilish kerakligi aytildi
Qisqacha

Dietmar Hamannning fikricha, Harri Keyn Myunxenda yana bir necha mavsum to'p sursa, Bavariya afsonalaridan biriga aylanishi mumkin. 2023-yil yozida Tottenxemdan o'tgan hujumchining amaldagi shartnomasiga 12 oy qolgan, biroq tomonlar yangi kelishuv imzolashga yaqin turibdi. Keyn Myunxenda o'zini qulay his qilmoqda, oilasi ham Germaniyadagi hayotdan mamnun va Premyer-ligaga qaytish niyatida emasligi taxmin qilinmoqda.

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn oʻzining Germaniyadagi faoliyatini yanada porloq qilish va klub afsonalari qatoriga qoʻshilish uchun nima talab etilishi haqida fikr bildirildi. Angliya terma jamoasi sardori Myunxenda muxlislarning sevimlisiga aylanganiga qaramay, uni Oliver Kan, Frans Bekkenbauer, Robert Levandovski va Frank Riberi kabi buyuk nomlar darajasiga koʻtarilishida yana qanday omillar muhimligi muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashri xabar berishicha, Germaniya futbolining taniqli vakili Dietmar Hamann ingliz hujumchisining Bavariyadagi kelajagi va uning klub tarixidagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Keyn Myunxenda oʻzini juda qulay his qilmoqda va uning oilasi ham Germaniyadagi hayotdan mamnun.

Yangi shartnoma va afsonalar qatoriga kirish

Harri Keyn 2023-yil yozida Tottenxem klubini tark etib, uning tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomida Germaniyaga koʻchib oʻtgan edi. Myunxen klubi safida u oʻzining uzoq yillik sovrinsiz yurishlariga barham berib, ichki musobaqalarda chempionliklar va kuboklarni qoʻlga kiritdi. Hozirda uning amaldagi shartnomasida bor-yoʻgʻi 12 oy qolgan boʻlsa-da, tomonlar yangi kelishuv imzolashga yaqin turibdi.

Hamanning fikricha, agar Keyn klubda qolish istagini bildirsa, Bavariya rahbariyati uning shartnomasini uzaytirish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qiladi. Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urib, tarixiy rekord oʻrnatgan hujumchi Premyer-ligaga qaytish niyatida emasligi taxmin qilinmoqda. Agar u Myunxenda yana bir necha mavsum toʻp sursa, klub tarixidagi oʻchmas iz qoldirgan afsonalardan biriga aylanishi shubhasiz.

Harri KeynBavariyaMyunxenBundesligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)