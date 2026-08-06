Harri Keyn Bavariya afsonasiga aylanishi uchun nima qilish kerakligi aytildi
Dietmar Hamannning fikricha, Harri Keyn Myunxenda yana bir necha mavsum to'p sursa, Bavariya afsonalaridan biriga aylanishi mumkin. 2023-yil yozida Tottenxemdan o'tgan hujumchining amaldagi shartnomasiga 12 oy qolgan, biroq tomonlar yangi kelishuv imzolashga yaqin turibdi. Keyn Myunxenda o'zini qulay his qilmoqda, oilasi ham Germaniyadagi hayotdan mamnun va Premyer-ligaga qaytish niyatida emasligi taxmin qilinmoqda.
Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn oʻzining Germaniyadagi faoliyatini yanada porloq qilish va klub afsonalari qatoriga qoʻshilish uchun nima talab etilishi haqida fikr bildirildi. Angliya terma jamoasi sardori Myunxenda muxlislarning sevimlisiga aylanganiga qaramay, uni Oliver Kan, Frans Bekkenbauer, Robert Levandovski va Frank Riberi kabi buyuk nomlar darajasiga koʻtarilishida yana qanday omillar muhimligi muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashri xabar berishicha, Germaniya futbolining taniqli vakili Dietmar Hamann ingliz hujumchisining Bavariyadagi kelajagi va uning klub tarixidagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Keyn Myunxenda oʻzini juda qulay his qilmoqda va uning oilasi ham Germaniyadagi hayotdan mamnun.
Yangi shartnoma va afsonalar qatoriga kirishHarri Keyn 2023-yil yozida Tottenxem klubini tark etib, uning tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomida Germaniyaga koʻchib oʻtgan edi. Myunxen klubi safida u oʻzining uzoq yillik sovrinsiz yurishlariga barham berib, ichki musobaqalarda chempionliklar va kuboklarni qoʻlga kiritdi. Hozirda uning amaldagi shartnomasida bor-yoʻgʻi 12 oy qolgan boʻlsa-da, tomonlar yangi kelishuv imzolashga yaqin turibdi.
Hamanning fikricha, agar Keyn klubda qolish istagini bildirsa, Bavariya rahbariyati uning shartnomasini uzaytirish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qiladi. Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urib, tarixiy rekord oʻrnatgan hujumchi Premyer-ligaga qaytish niyatida emasligi taxmin qilinmoqda. Agar u Myunxenda yana bir necha mavsum toʻp sursa, klub tarixidagi oʻchmas iz qoldirgan afsonalardan biriga aylanishi shubhasiz.
…