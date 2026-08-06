Suno sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarini belgilay boshlaydi

·58·Texno
Suno sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarini belgilay boshlaydi
Qisqacha

Suno sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shiqlarni audio suv belgisi va barmoq izlari bilan belgilash, ularni yuklab olishni cheklash hamda mualliflik huquqlarini himoya qilish vositalarini joriy etadi. Kompaniya musiqa matnlari provayderi Musixmatch bilan kelishib, uning Sentinal mualliflik huquqini aniqlash tizimini integratsiya qildi, biroq Google kompaniyasining Synth ID tizimidan foydalanish yoki yangi tizim joriy etish masalasi hozircha noma'lum.

Sunʼiy intellekt yordamida musiqa yaratish imkonini beruvchi mashhur Suno platformasi oʻz treylarini maxsus belgilar bilan taʼminlash, yuklab olishni cheklash va mualliflik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan yangi vositalarni joriy etishini eʼlon qildi. TechCrunch nashri va kompaniya bayonotiga koʻra, bu choralar musiqiy leyblar hamda artistlar uyushmalari tomonidan birin-ketin qoʻzgʻatilayotgan sud jarayonlari fonida muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Suno asoschisi va bosh direktori Mayki Shulman oʻz blogpostida platforma asl ijodiyotni ragʻbatlantirish bilan birga, koʻproq odamlarga sunʼiy intellekt vositalari orqali musiqa yaratish imkonini berishni maqsad qilganini taʼkidladi. Biroq soʻnggi paytlarda ayrim foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarni boshqa striming platformalariga yuklab, tizimni aldagan holda daromad topishga urinishayotgani asosiy nizo nuqtalaridan biriga aylangan edi.

Mualliflik huquqi va audio treklarni himoya qilish

Yangi siyosatga muvofiq, Suno boshqa striming platformalarida suiisteʼmolliklarning oldini olish uchun audio suvsiz belgilari (watermarking) va barmoq izlaridan foydalanishni boshlaydi. Hozircha kompaniya Google kompaniyasining Synth ID tizimidan foydalanadimi yoki yangi tizim joriy etadimi, bu nomaʼlumligicha qolmoqda. Shuningdek, startap musiqa matnlari provayderi boʻlgan Musixmatch bilan ham kelishuvga erishib, uning Sentinal mualliflik huquqini aniqlash tizimini integratsiya qildi.

“Ushbu vositalar tinglash tajribasiga taʼsir qilmagan holda, bardoshli va soxtalashtirishga qarshi tura oladigan qilib yaratilgan,” deydi Mayki Shulman. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning asosiy vazifasi artistlar va platformalarga oʻz shaffoflik imkoniyatlarini taqdim etish hamda soha boʻylab hamkorlikni osonlashtirishdan iboratdir.

Jamoatchilik qoidalari va yuridik muammolar

Kompaniya shuningdek, striming platformalarida ommaviy tarqatishni cheklash uchun yangi yuklab olish siyosatini ishlab chiqishini maʼlum qildi. Shu bilan birga, Suno hamjamiyat qoidalariga oʻzgartirishlar kiritib, “haqiqiy deb koʻrsatilgan chalgʻituvchi audiolarni” va “ruxsatsiz haqiqiy shaxsning ovozi yoki qiyofasidan foydalanishni” qatʼiy taqiqladi.

Mazkur oʻzgarishlar startap boshidan kechirayotgan jiddiy huquqiy muammolar davriga toʻgʻri kelmoqda. Universal Music Group (UMG) va Sony Music Group kompaniyalari Amerikaning Recording Industry Association of America (RIAA) uyushmasi koʻmagida Suno ustidan sudga murojaat qilgan. Germaniya sudi ham GEMA litsenziyalash agentligi foydasiga qaror chiqarib, Suno mualliflik huquqlarini buzayotganini taʼkidlagandi. Shuningdek, oʻtgan yil oxirida yuz bergan maʼlumotlar sizib chiqishi oqibatida 55 million foydalanuvchi jabr koʻrgani va Massachusets shtatida jamoaviy sud daʼvosi qoʻzgʻatilgani xabar qilingandi.

SunoSunʼiy intellektMualliflik huquqiTexnologiyaStriming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi