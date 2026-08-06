Suno sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarini belgilay boshlaydi
Suno sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shiqlarni audio suv belgisi va barmoq izlari bilan belgilash, ularni yuklab olishni cheklash hamda mualliflik huquqlarini himoya qilish vositalarini joriy etadi. Kompaniya musiqa matnlari provayderi Musixmatch bilan kelishib, uning Sentinal mualliflik huquqini aniqlash tizimini integratsiya qildi, biroq Google kompaniyasining Synth ID tizimidan foydalanish yoki yangi tizim joriy etish masalasi hozircha noma'lum.
Sunʼiy intellekt yordamida musiqa yaratish imkonini beruvchi mashhur Suno platformasi oʻz treylarini maxsus belgilar bilan taʼminlash, yuklab olishni cheklash va mualliflik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan yangi vositalarni joriy etishini eʼlon qildi. TechCrunch nashri va kompaniya bayonotiga koʻra, bu choralar musiqiy leyblar hamda artistlar uyushmalari tomonidan birin-ketin qoʻzgʻatilayotgan sud jarayonlari fonida muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Suno asoschisi va bosh direktori Mayki Shulman oʻz blogpostida platforma asl ijodiyotni ragʻbatlantirish bilan birga, koʻproq odamlarga sunʼiy intellekt vositalari orqali musiqa yaratish imkonini berishni maqsad qilganini taʼkidladi. Biroq soʻnggi paytlarda ayrim foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarni boshqa striming platformalariga yuklab, tizimni aldagan holda daromad topishga urinishayotgani asosiy nizo nuqtalaridan biriga aylangan edi.
Mualliflik huquqi va audio treklarni himoya qilishYangi siyosatga muvofiq, Suno boshqa striming platformalarida suiisteʼmolliklarning oldini olish uchun audio suvsiz belgilari (watermarking) va barmoq izlaridan foydalanishni boshlaydi. Hozircha kompaniya Google kompaniyasining Synth ID tizimidan foydalanadimi yoki yangi tizim joriy etadimi, bu nomaʼlumligicha qolmoqda. Shuningdek, startap musiqa matnlari provayderi boʻlgan Musixmatch bilan ham kelishuvga erishib, uning Sentinal mualliflik huquqini aniqlash tizimini integratsiya qildi.
“Ushbu vositalar tinglash tajribasiga taʼsir qilmagan holda, bardoshli va soxtalashtirishga qarshi tura oladigan qilib yaratilgan,” deydi Mayki Shulman. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning asosiy vazifasi artistlar va platformalarga oʻz shaffoflik imkoniyatlarini taqdim etish hamda soha boʻylab hamkorlikni osonlashtirishdan iboratdir.
Jamoatchilik qoidalari va yuridik muammolarKompaniya shuningdek, striming platformalarida ommaviy tarqatishni cheklash uchun yangi yuklab olish siyosatini ishlab chiqishini maʼlum qildi. Shu bilan birga, Suno hamjamiyat qoidalariga oʻzgartirishlar kiritib, “haqiqiy deb koʻrsatilgan chalgʻituvchi audiolarni” va “ruxsatsiz haqiqiy shaxsning ovozi yoki qiyofasidan foydalanishni” qatʼiy taqiqladi.
Mazkur oʻzgarishlar startap boshidan kechirayotgan jiddiy huquqiy muammolar davriga toʻgʻri kelmoqda. Universal Music Group (UMG) va Sony Music Group kompaniyalari Amerikaning Recording Industry Association of America (RIAA) uyushmasi koʻmagida Suno ustidan sudga murojaat qilgan. Germaniya sudi ham GEMA litsenziyalash agentligi foydasiga qaror chiqarib, Suno mualliflik huquqlarini buzayotganini taʼkidlagandi. Shuningdek, oʻtgan yil oxirida yuz bergan maʼlumotlar sizib chiqishi oqibatida 55 million foydalanuvchi jabr koʻrgani va Massachusets shtatida jamoaviy sud daʼvosi qoʻzgʻatilgani xabar qilingandi.
…