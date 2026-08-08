O‘zbekistonda soatiga 450 km uchadigan dron tutuvchisi yaratildi (video)

·109·Texno
O‘zbekistonda soatiga 450 km uchadigan dron tutuvchisi yaratildi (video)
Qisqacha

O‘zbekistonlik yosh muhandislar «Shunqor-88» nomli dron-tutuvchi qurilmani taqdim etdi, u soatiga 450 kmgacha tezlikda harakatlanishi va 8–10 km masofadagi xavfli dronlarga qarshi qo‘llanishi ko‘zda tutilgan. Ishlanma Bilolxon Ismoilov va uning jamoasi tomonidan «Kelajak muhandislari» loyihasi doirasida namoyish qilindi.

O‘zbekistonlik yosh muhandislar havodagi xavfli uchuvchisiz apparatlarga qarshi mo‘ljallangan yangi ishlanmani taqdim etdi. «Kelajak muhandislari» loyihasi doirasida namoyish qilingan «Shunqor-88» dron-tutuvchi qurilmasi tezligi va, ayniqsa, ishlab chiqarish tannarxi bilan qiziqish uyg‘otmoqda.

Loyiha taqdimotida keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurilma soatiga 450 kilometrgacha harakatlanishi va bir necha kilometr masofadagi xavfli dronlarga qarshi qo‘llanishi ko‘zda tutilgan. Eng katta intriga esa boshqa raqamda — mualliflar uni an’anaviy havo mudofaasi vositalariga nisbatan ancha arzon yechim sifatida ko‘rsatmoqda.

Yosh muhandislar qanday yechim taklif qildi?

Ishlanma Bilolxon Ismoilov va uning jamoasi tomonidan havo xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan muhandislik loyihasi sifatida namoyish etildi.

Taqdimotdagi ma’lumotlarga ko‘ra, «Shunqor-88»:

— soatiga 450 kmgacha tezlikka erisha oladi;

8–10 km masofadagi xavfli dronlarga qarshi qo‘llanish uchun mo‘ljallangan;

— havodagi kichik nishonlarga qarshi nisbatan arzon vosita sifatida ishlab chiqilmoqda.

Bu ko‘rsatkichlar hozircha loyiha mualliflari taqdim etgan xarakteristikalar hisoblanadi. Ochiq rasmiy manbalarda qurilmaning mustaqil sinov natijalari yoki seriyali ishlab chiqarishga o‘tgani haqida ma’lumot berilmagan.

Eng katta farq — narxda

Loyiha taqdimotida an’anaviy havo mudofaasi raketasidan foydalanish qiymati ayrim holatlarda 2–5 million dollargacha yetishi mumkinligi ta’kidlangan.

«Shunqor-88»ning taxminiy ishlab chiqarish qiymati esa 20–50 ming dollar oralig‘ida baholanmoqda.

Albatta, havo mudofaasi raketalari turi, vazifasi va imkoniyatlari bo‘yicha bir-biridan keskin farq qiladi. Shuning uchun ushbu raqamlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri barcha PVO tizimlari bilan universal taqqoslash to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Biroq loyihaning asosiy g‘oyasi tushunarli: nisbatan arzon dronni yo‘q qilish uchun undan o‘nlab yoki yuzlab marta qimmat vositani ishlatish o‘rniga arzonroq maxsus platforma yaratish.

Nega bunday texnologiyalarga qiziqish kuchaymoqda?

So‘nggi yillarda uchuvchisiz apparatlar texnologiyasi keskin rivojlandi. Arzon va kichik dronlarni aniqlash hamda ularga qarshi samarali, iqtisodiy jihatdan maqbul yechim topish muhandislikning alohida yo‘nalishiga aylanmoqda.

«Kelajak muhandislari» festivalining rasmiy dasturida ham dronlar, masofadan boshqariladigan platformalar, avtonom tizimlar va aviatsiya texnologiyalari ustuvor yo‘nalishlar qatoriga kiritilgan. 2026 yilgi festival 28–30 aprel kunlari o‘tkazilgan va unda muhandislik ishlanmalari uchun maxsus ko‘rgazma tashkil etilgan.

Shuningdek, TATU rasmiy kanali festivalda Biloliddin Ismoilov boshchiligidagi «FastDrones» jamoasi xalqaro dron-reysing musobaqasida birinchi o‘rinni egallaganini xabar qilgan.

Prototipdan amaliy tizimgacha hali katta yo‘l bor

«Shunqor-88» kabi ishlanmalarning haqiqiy qiymati faqat taqdimotdagi texnik raqamlar bilan emas, keyingi sinovlar orqali aniqlanadi.

Muhandislik prototipi amalda qo‘llanadigan mahsulotga aylanishi uchun xavfsizlik, barqarorlik, ishonchlilik va turli sharoitlardagi natijalar tekshirilishi zarur. Shundan keyingina uning haqiqiy iqtisodiy samaradorligiga baho berish mumkin bo‘ladi.

Shu sabab hozir «Shunqor-88»ni tayyor havo mudofaasi tizimi sifatida emas, yosh o‘zbekistonlik muhandislar taklif qilayotgan istiqbolli konsepsiya sifatida baholash to‘g‘riroq.

Agar e’lon qilingan ko‘rsatkichlar keyingi sinovlarda tasdiqlansa va loyiha takomillashtirilsa, uning eng katta afzalligi aynan iqtisodiy samaradorlik bo‘lishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonShunqor-88Bilolxon Ismoilov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi