Kindle Scribe Colorsoft: rangli ekranli gadjet imkoniyatlari

·72·Texno
Kindle Scribe Colorsoft: rangli ekranli gadjet imkoniyatlari
Qisqacha

Kindle Scribe Colorsoft rangli displey va qog'ozga yozish imkoniyatini taklif qiluvchi elektron kitob hamda raqamli bloknot bo'lib, boshlang'ich narxi 630 AQSH dollarini tashkil etadi. Og'irligi 400 gramm va ekran o'lchami 11 dyuym bo'lsa-da, kattaligi sababli uni bir qo'lda ushlash va yo'l-yo'lakay olib yurish noqulay.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Kindle Scribe Colorsoft elektron kitobi va raqamli bloknoti ikki oylik sinovlardan soʻng oʻziga xos auditoriyaga moʻljallangan qurilma ekanligini koʻrsatdi. Tashqi koʻrinishi jozibali va yengil boʻlishiga qaramay, mazkur gadjet oʻzining yuqori narxi va kattaligi sababli oddiy foydalanuvchilar uchun kundalik zaruriyatga aylana olmaydi. Shunga qaram sifatida, rangli displeyli va qogʻozga yozish imkonini beruvchi qurilmani uzoq kutgan foydalanuvchilar uchun bu qiziqarli tanlov boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qurilmaning boshlangʻich narxi 630 AQSH dollarini tashkil etadi va u qora hamda binafsha (Fig) ranglarda sotuvga chiqarilgan. Ogʻirligi atigi 400 gramm boʻlib, 11 dyuymli ekran oʻlchami odatdagi qogʻoz varagʻiga yaqinlashadi. Yupqa korpus dizayni kishini hayratga solsa-da, uning katta oʻlchami uni bir qoʻlda bemalol tutib turish imkonini bermaydi. Sinov natijalariga koʻra, undan foydalanish yotoqda tizzaga tayanib oʻtirganda yoki stol ustiga qoʻyilganda eng qulay ekanligi aniqlangan.

Portativlik va foydalanish muhiti

Odatda elektron kitoblar ixchamligi bilan ajralib turadi va ularni sumkada olib yurish qulay. Biroq Kindle Scribe Colorsoft gadjetining oʻlchamlari tufayli uni har doim ham yonida olib yurib boʻlmaydi. Shu bilan birga, faol qaydlar yozuvchilar yoki tadqiqotchilar uchun uni ish sumkasiga solib, idora yoki qahvaxonaga olib borish maqsadga muvofiqdir. Yoʻl-yoʻlakay yoki shifokor qabulxonasida navbat kutayotganda undan foydalanish unchalik qulay emasligi taʼkidlanmoqda.

Kattalashtirilgan ekran yozish, eskizlar chizish va diagrammalar tuzish uchun koʻproq joy taqdim etadi. Shuningdek, PDF formatidagi hujjatlarni oʻqish ancha osonlashadi. Biroq ekran kattalashgani sari anʼanaviy kichik Kindle qurilmalariga xos boʻlgan shinamlik hissiyoti biroz yoʻqolishi ham mumkin. Kattaroq ekran yordamida jadvalli va xaritali kitoblarni mutolaa qilish qulayroq kechadi.

Rangli ekran va raqamli kundaliklar

Qurilma kundalik, haftalik va oylik rejalashtiruvchilar uchun tayyor shablonlar bilan taʼminlangan boʻlib, bu rang-barang raqamli kundalik yuritishni osonlashtiradi. Kitob oʻqib boʻlingach, darhol raqamli daftarga oʻtib, mutolaa natijalarini qayd etish juda samarali yechim ekani maʼlum boʻldi. Qurilma bilan birga keladigan Kindle Scribe Pen qalamchasi yon qismiga magnit yordamida yopishadi, qoʻlda tutishga qulay va turli harakatlarga moslab dasturlashtirilishi mumkin. Undagi oʻchirgich silliq ishlaydi va deyarli kechikishlarsiz javob beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, rangli displey qiziqarli xususiyat boʻlsa-da, ranglar oddiy planshetlardagidek yorqin emas, balki yumshoq marker tuslarini eslatadi. Bu qaydlar yozish uchun unchalik muammo tugʻdirmaydi, lekin komikslar va boshqa vizual kontentlar asl rangidek boy koʻrinmasligini anglatadi.

KindleScribeColorsoftElektron kitobPlanshet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi