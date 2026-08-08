Kindle Scribe Colorsoft: rangli ekranli gadjet imkoniyatlari
Kindle Scribe Colorsoft rangli displey va qog'ozga yozish imkoniyatini taklif qiluvchi elektron kitob hamda raqamli bloknot bo'lib, boshlang'ich narxi 630 AQSH dollarini tashkil etadi. Og'irligi 400 gramm va ekran o'lchami 11 dyuym bo'lsa-da, kattaligi sababli uni bir qo'lda ushlash va yo'l-yo'lakay olib yurish noqulay.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Kindle Scribe Colorsoft elektron kitobi va raqamli bloknoti ikki oylik sinovlardan soʻng oʻziga xos auditoriyaga moʻljallangan qurilma ekanligini koʻrsatdi. Tashqi koʻrinishi jozibali va yengil boʻlishiga qaramay, mazkur gadjet oʻzining yuqori narxi va kattaligi sababli oddiy foydalanuvchilar uchun kundalik zaruriyatga aylana olmaydi. Shunga qaram sifatida, rangli displeyli va qogʻozga yozish imkonini beruvchi qurilmani uzoq kutgan foydalanuvchilar uchun bu qiziqarli tanlov boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Qurilmaning boshlangʻich narxi 630 AQSH dollarini tashkil etadi va u qora hamda binafsha (Fig) ranglarda sotuvga chiqarilgan. Ogʻirligi atigi 400 gramm boʻlib, 11 dyuymli ekran oʻlchami odatdagi qogʻoz varagʻiga yaqinlashadi. Yupqa korpus dizayni kishini hayratga solsa-da, uning katta oʻlchami uni bir qoʻlda bemalol tutib turish imkonini bermaydi. Sinov natijalariga koʻra, undan foydalanish yotoqda tizzaga tayanib oʻtirganda yoki stol ustiga qoʻyilganda eng qulay ekanligi aniqlangan.
Portativlik va foydalanish muhitiOdatda elektron kitoblar ixchamligi bilan ajralib turadi va ularni sumkada olib yurish qulay. Biroq Kindle Scribe Colorsoft gadjetining oʻlchamlari tufayli uni har doim ham yonida olib yurib boʻlmaydi. Shu bilan birga, faol qaydlar yozuvchilar yoki tadqiqotchilar uchun uni ish sumkasiga solib, idora yoki qahvaxonaga olib borish maqsadga muvofiqdir. Yoʻl-yoʻlakay yoki shifokor qabulxonasida navbat kutayotganda undan foydalanish unchalik qulay emasligi taʼkidlanmoqda.
Kattalashtirilgan ekran yozish, eskizlar chizish va diagrammalar tuzish uchun koʻproq joy taqdim etadi. Shuningdek, PDF formatidagi hujjatlarni oʻqish ancha osonlashadi. Biroq ekran kattalashgani sari anʼanaviy kichik Kindle qurilmalariga xos boʻlgan shinamlik hissiyoti biroz yoʻqolishi ham mumkin. Kattaroq ekran yordamida jadvalli va xaritali kitoblarni mutolaa qilish qulayroq kechadi.
Rangli ekran va raqamli kundaliklarQurilma kundalik, haftalik va oylik rejalashtiruvchilar uchun tayyor shablonlar bilan taʼminlangan boʻlib, bu rang-barang raqamli kundalik yuritishni osonlashtiradi. Kitob oʻqib boʻlingach, darhol raqamli daftarga oʻtib, mutolaa natijalarini qayd etish juda samarali yechim ekani maʼlum boʻldi. Qurilma bilan birga keladigan Kindle Scribe Pen qalamchasi yon qismiga magnit yordamida yopishadi, qoʻlda tutishga qulay va turli harakatlarga moslab dasturlashtirilishi mumkin. Undagi oʻchirgich silliq ishlaydi va deyarli kechikishlarsiz javob beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, rangli displey qiziqarli xususiyat boʻlsa-da, ranglar oddiy planshetlardagidek yorqin emas, balki yumshoq marker tuslarini eslatadi. Bu qaydlar yozish uchun unchalik muammo tugʻdirmaydi, lekin komikslar va boshqa vizual kontentlar asl rangidek boy koʻrinmasligini anglatadi.
…