BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi
BMW Myunxendagi asosiy zavodida yangi avlod BMW i3 elektr sedanini seriyali ishlab chiqarishni boshladi va korxonani 2027-yilga borib to'liq elektr avtomobillar ishlab chiqarishga o'tkazish jarayoniga kirishdi. 3 Series bazasida yaratilgan hamda Neue Klasse arxitekturasiga asoslangan BMW i3 50 xDrive ikki ta elektr motor, 463 ot kuchi va 645 N·m aylanish momentiga ega bo'lib, 0 dan 100 kilometr tezlikka 4,7 soniyada erishadi.
Nemis avtomobilsozlik giganti BMW oʻzining Myunxendagi asosiy zavodida innovatsion BMW i3 elektr sedanini seriyali ishlab chiqarishga kiritdi. Ushbu muhim qadam kompaniya tarixidagi eng yirik transformatsiyalardan biri boʻlib, u 2027-yilga borib korxonani toʻliq elektr avtomobillar ishlab chiqarishga oʻtkazish jarayonining boshlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
1950-yillardan buyon turli avtomobillarni ishlab chiqarib kelayotgan tarixiy zavodda ulkan oʻzgarishlar amalga oshirildi. BMW kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, i3 modeli va kelgusidagi Neue Klasse oilasiga mansub boshqa mashinalar uchun yangi kuz selectTable tsexlari barpo etildi, yakuniy yigʻish liniyalari hamda logistika tizimlari tubdan yangilandi.
Texnik yangiliklar va tasirchan imkoniyatlarMazkur yangi i3 modeli avval chiqarilgan kichik xetçbekdan tubdan farq qiladi. Endilikda ushbu indeks 3 Series bazasida yaratilgan va Neue Klasse arxitekturasiga asoslangan zamonaviy elektr sedanga berildi. Avtomobil bozorda bevosita Tesla Model 3 modelining asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda.
Dastlab bozorga chiqarilayotgan BMW i3 50 xDrive versiyasi ikki ta elektr motor va toʻliq uzatmalar tizimi bilan jihozlangan. Agregatlarning umumiy quvvati 463 ot kuchiga, aylanish momenti esa 645 N·m ga teng boʻlib, sedan yuz kilometr tezlikka 4,7 soniyada erishadi.
Ajoyib masofa va tezkor quvvatlashMashina 108,7 kВт·ч quvvatga ega tortish akkumulyatori bilan taʼminlangan. WLTP tsikli boʻyicha eʼlon qilingan bir martalik quvvat bilan yurish masofasi 906 kilometrni tashkil etadi, bu esa i3 modelini BMW’ning eng "uzoqqa boruvchi" elektromobillaridan biriga aylantiradi.
800 voltli elektr tizimiga asoslangan transport vositasi quvvati 400 kW gacha boʻlgan oʻzgarmas tok stansiyalarida quvvat olishni qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining hisob-kitoblariga koʻra, yetarlicha quvvatli stansiyada atigi 10 daqiqa turish orqali 423 kilometrgacha masofani qoʻshib olish mumkin.
Eslatib oʻtamiz, iyun oyining oʻrtalarida boshlangan buyurtmalar qabul qilish jarayonida i3 modeliga qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Hozirda ishlab chiqarish hajmi bosqichma-bosqich oshirilmoqda va bu loyiha Myunxendagi zavod uchun ichki yonuv dvigatelli avtomobillar davrining yakuniga yetishini yaqinlashtirmoqda.
…