BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi

·99·Avto
BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi
Qisqacha

BMW Myunxendagi asosiy zavodida yangi avlod BMW i3 elektr sedanini seriyali ishlab chiqarishni boshladi va korxonani 2027-yilga borib to'liq elektr avtomobillar ishlab chiqarishga o'tkazish jarayoniga kirishdi. 3 Series bazasida yaratilgan hamda Neue Klasse arxitekturasiga asoslangan BMW i3 50 xDrive ikki ta elektr motor, 463 ot kuchi va 645 N·m aylanish momentiga ega bo'lib, 0 dan 100 kilometr tezlikka 4,7 soniyada erishadi.

Nemis avtomobilsozlik giganti BMW oʻzining Myunxendagi asosiy zavodida innovatsion BMW i3 elektr sedanini seriyali ishlab chiqarishga kiritdi. Ushbu muhim qadam kompaniya tarixidagi eng yirik transformatsiyalardan biri boʻlib, u 2027-yilga borib korxonani toʻliq elektr avtomobillar ishlab chiqarishga oʻtkazish jarayonining boshlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

1950-yillardan buyon turli avtomobillarni ishlab chiqarib kelayotgan tarixiy zavodda ulkan oʻzgarishlar amalga oshirildi. BMW kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, i3 modeli va kelgusidagi Neue Klasse oilasiga mansub boshqa mashinalar uchun yangi kuz selectTable tsexlari barpo etildi, yakuniy yigʻish liniyalari hamda logistika tizimlari tubdan yangilandi.

Texnik yangiliklar va tasirchan imkoniyatlar

Mazkur yangi i3 modeli avval chiqarilgan kichik xetçbekdan tubdan farq qiladi. Endilikda ushbu indeks 3 Series bazasida yaratilgan va Neue Klasse arxitekturasiga asoslangan zamonaviy elektr sedanga berildi. Avtomobil bozorda bevosita Tesla Model 3 modelining asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda.

Dastlab bozorga chiqarilayotgan BMW i3 50 xDrive versiyasi ikki ta elektr motor va toʻliq uzatmalar tizimi bilan jihozlangan. Agregatlarning umumiy quvvati 463 ot kuchiga, aylanish momenti esa 645 N·m ga teng boʻlib, sedan yuz kilometr tezlikka 4,7 soniyada erishadi.

Ajoyib masofa va tezkor quvvatlash

Mashina 108,7 kВт·ч quvvatga ega tortish akkumulyatori bilan taʼminlangan. WLTP tsikli boʻyicha eʼlon qilingan bir martalik quvvat bilan yurish masofasi 906 kilometrni tashkil etadi, bu esa i3 modelini BMW’ning eng "uzoqqa boruvchi" elektromobillaridan biriga aylantiradi.

800 voltli elektr tizimiga asoslangan transport vositasi quvvati 400 kW gacha boʻlgan oʻzgarmas tok stansiyalarida quvvat olishni qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining hisob-kitoblariga koʻra, yetarlicha quvvatli stansiyada atigi 10 daqiqa turish orqali 423 kilometrgacha masofani qoʻshib olish mumkin.

Eslatib oʻtamiz, iyun oyining oʻrtalarida boshlangan buyurtmalar qabul qilish jarayonida i3 modeliga qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Hozirda ishlab chiqarish hajmi bosqichma-bosqich oshirilmoqda va bu loyiha Myunxendagi zavod uchun ichki yonuv dvigatelli avtomobillar davrining yakuniga yetishini yaqinlashtirmoqda.

BMWElektromobilBMW i3Neue KlasseAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKecha, 21:51Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinIkkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinKecha, 18:26Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiPorsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiKecha, 12:20Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiKecha, 10:29Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)07.08, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda07.08, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin