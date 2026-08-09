Xitoy olimlari Oyning eng batafsil global geologik xaritasini yaratdi

·49·Texno
Xitoy olimlari Oyning eng batafsil global geologik xaritasini yaratdi
Qisqacha

Xitoylik olimlar Oy sirtining 1:5 000 000 masshtabdagi eng batafsil global geologik xaritasini yaratdi. Xarita «Chan'e» dasturi va boshqa xalqaro oy missiyalari ma'lumotlari asosida tuzilgan bo'lib, unda 13 mingdan ortiq zarbali krater, 81 ta ulkan havza, 14 xil geologik tuzilma hamda 17 turdagi tog' jinsi tasniflangan.

Xitoylik olimlar Oy sirtining 1:5 000 000 masshtabga ega boʻlgan eng mukammal va batafsil global geologik xaritasini taqdim etdi. Ushbu ulkan loyiha mamlakatning «Chanʼe» dasturi hamda boshqa xalqaro oy missiyalari davomida toʻplangan eng soʻnggi maʼlumotlar asosida yakuniga yetkazildi. "Xinhua" axborot agentligi xabar qilishicha, yangi xarita kelgusida Oyda ilmiy-tadqiqot stansiyasini barpo etish, qoʻnish maydonlarini aniq tanlash va tabiiy yoʻldoshni oʻrganish boʻyicha strategik rejalarni tuzishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hajmi taxminan 280 × 120 santimetrni tashkil etuvchi mazkur noyob xarita oʻz ichiga 13 mingdan ortiq zarbali kraterlar va 81 ta ulkan havzani qamrab olgan. Shuningdek, unda 14 xil geologik tuzilmalar hamda 17 turdagi togʻ jinslari aniq tasniflangan. Mutaxassislar bunday keng qamrovli tasniflash ishlari Oyning ichki tuzilishi va evolyutsiyasini tushunishda muhim qadam ekanini taʼkidlamoqda.

Oy geologik tarixining yangi xronologiyasi

Loyihaning eng muhim ilmiy natijalaridan biri bu Oyning geologik vaqt shkalasi yangilangani boʻldi. Mazkur tizim sayyoramiz tabiiy yoʻldoshi sirtidagi qatlamlar va strukturalarni uning tarixidagi maʼlum davrlar bilan bogʻlash imkonini beradi. Xususan, olimlar zamonaviy maʼlumotlarga tayanib, geologik davrlar boshlanish sanalariga aniqlik kiritishdi:

  • Eytken davrining boshlanishi bundan 4,33 milliard yil muqaddam deb baholanmoqda;
  • Nektar davri bundan 4,17 milliard yil avval boshlangan;
  • Imbriy davrining boshlanishi esa 3,92 milliard yil oldingi davrga toʻgʻrilashtirildi.
Bundan tashqari, mazkur xarita tarixda ilk bor Oyning kechki geologik qatlamlarining yanada batafsil global tasnifini taqdim etadi. Bu esa ilmiy hamjamiyatga Oy qobigʻining shakllanish bosqichlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Mineral tarkibi va chuqur qatlamlar tahlili

Mualliflar yangi xaritani yaratishda mineral tarkib boʻyicha yuqori aniqlikdagi xaritalar hamda eng soʻnggi kosmik missiyalar natijalaridan keng foydalanishdi. Xususan, «Chanʼe-4» va «Chanʼe-6» apparatlari olib borgan kuzatuvlar Oyning eng yirik zarbali tuzilmasi boʻlgan Janubiy qutb — Eytken havzasida gabbro-norit jinslari mavjudligini aniqlash imkonini berdi. Olingan bu maʼlumotlar Oy qaʼrining chuqur tuzilishi hamda uning moddiy tarkibi haqida qimmatli ilmiy xulosalar chiqarishga yoʻl ochadi.

Shunchalik yirik masshtabdagi xarita uchun mutaxassislar mutlaqo yangi geologik obyektlarni aks ettirish tizimini ishlab chiqishdi. Turli tuzilmalar uchun xarita oʻqilishini saqlab qolgan holda, ilmiy ahamiyatga molik yirik obyektlarni ham bir vaqtning oʻzida koʻrsatish imkonini beruvchi minimal oʻlchamlar belgilandi. Xitoylik tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu xarita kelgusida Oy sirtini va uning qaʼrini tadqiq etishga qaratilgan barcha xalqaro va milliy kosmik dasturlar uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

XitoyOyGeologiyaIlm-fanKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi