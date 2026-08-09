Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?

·64·Sport
Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 16-turi yakunlari bo‘yicha 11 nafar futbolchidan iborat ramziy jamoa e’lon qilindi. Tarkibga «Navbahor», «Neftchi» va «Lokomotiv» klublaridan ikkitadan, «Andijon», «Paxtakor», «Buxoro», OKMK va «So‘g‘diyona»dan bittadan futbolchi kiritildi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turi yakunlari bo‘yicha eng yaxshi futbolchilardan tuzilgan ramziy jamoa ma’lum qilindi. Tarkibda chempionatning turli klublaridan 11 nafar futbolchi o‘rin oldi.

E’tiborlisi, «Neftchi», «Navbahor» va «Lokomotiv» ramziy jamoaga eng ko‘p — ikkitadan futbolchi kirita oldi. Qolgan besh klubdan esa bittadan vakil tanlangan.

Darvozada — «Andijon» vakili

16-turning eng yaxshi darvozaboni sifatida Eldor Adhamov e’tirof etildi.

«Andijon» posboni ramziy jamoada darvoza chizig‘ini egalladi va shu tariqa klubining ushbu tarkibdagi yagona vakiliga aylandi.

Darvozabon:

  • Eldor Adhamov — «Andijon»

«Navbahor» himoya chizig‘ida ustun

Ramziy jamoaning uch kishilik himoya chizig‘idan ikki o‘rin Namanganning «Navbahor» klubi futbolchilariga nasib etdi.

Giorgi Jgerenaya va Umar Adhamzoda turning eng yaxshi himoyachilari qatoriga kiritildi. Ularga «Paxtakor» vakili Dilshod Saidov hamrohlik qildi.

Himoyachilar:

  • Dilshod Saidov — «Paxtakor»

  • Giorgi Jgerenaya — «Navbahor»

  • Umar Adhamzoda — «Navbahor»

Shu tariqa, himoya chizig‘ida «Navbahor»ning ustunligi yaqqol ko‘zga tashlandi.

Markazda «Neftchi»dan ikki futbolchi

Ramziy jamoaning eng katta qismi — yarimhimoya chizig‘i to‘rt futbolchidan iborat.

Unda «Buxoro»dan Vladimir Rodich, «Lokomotiv»dan Suhrob Nurulloyev hamda «Neftchi»ning ikki futbolchisi — Jamshid Iskanderov va Alisher Odilov joy oldi.

Yarimhimoyachilar:

  • Vladimir Rodich — «Buxoro»

  • Suhrob Nurulloyev — «Lokomotiv»

  • Jamshid Iskanderov — «Neftchi»

  • Alisher Odilov — «Neftchi»

Ayniqsa, Farg‘ona klubidan bir vaqtning o‘zida ikki futbolchining tanlanishi «Neftchi» vakillarining 16-turdagi o‘yini alohida e’tirof etilganini ko‘rsatadi.

Hujumda uch klubning to‘purarlari

Ramziy jamoaning hujum chizig‘idan OKMK, «Lokomotiv» va «So‘g‘diyona» vakillari o‘rin oldi.

Nodir Abdurazzaqov, tajribali Temurxo‘ja Abduxoliqov va Lyupche Doriyev turning eng yaxshi hujumchilari sifatida tanlandi.

Hujumchilar:

  • Nodir Abdurazzaqov — OKMK

  • Temurxo‘ja Abduxoliqov — «Lokomotiv»

  • Lyupche Doriyev — «So‘g‘diyona»

Shu bilan «Lokomotiv» ham Suhrob Nurulloyev va Temurxo‘ja Abduxoliqov orqali ramziy jamoada ikki futbolchi bilan ishtirok etdi.

Qaysi klublar ko‘proq vakil kiritdi?

16-tur ramziy jamoasida klublar kesimidagi taqsimot quyidagicha bo‘ldi:

  • «Navbahor» — 2 nafar

  • «Neftchi» — 2 nafar

  • «Lokomotiv» — 2 nafar

  • «Andijon» — 1 nafar

  • «Paxtakor» — 1 nafar

  • «Buxoro» — 1 nafar

  • OKMK — 1 nafar

  • «So‘g‘diyona» — 1 nafar

Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?

Demak, tur yakunlarida biror klub mutlaq ustunlikka erisha olmadi. Ramziy tarkibning sakkiz jamoa vakillaridan shakllangani 16-turda individual jihatdan kuchli o‘yin ko‘rsatgan futbolchilar bir nechta klubda bo‘lganini ko‘rsatmoqda.

Superligada raqobat yanada qiziydi

Mavsum ikkinchi yarmiga kirib borar ekan, har bir tur chempionlik, yevrokubok yo‘llanmalari va turnir jadvalidagi pozitsiyalar uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday sharoitda ramziy jamoaga kirish futbolchilarning muayyan turdagi o‘yiniga berilgan individual e’tirof bo‘lib, keyingi bahslar oldidan ular uchun qo‘shimcha motivatsiya ham beradi.

16-tur esa ayniqsa «Navbahor», «Neftchi» va «Lokomotiv» futbolchilari uchun samarali bo‘ldi — uchala klub ham ramziy tarkibga ikkitadan vakil kiritdi.

Sizningcha, 16-tur ramziy jamoasida yana qaysi futbolchi bo‘lishi kerak edi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NeftchiNavbahorLokomotivAndijanPaxtakor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)