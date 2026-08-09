Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?
O‘zbekiston Superligasining 16-turi yakunlari bo‘yicha 11 nafar futbolchidan iborat ramziy jamoa e’lon qilindi. Tarkibga «Navbahor», «Neftchi» va «Lokomotiv» klublaridan ikkitadan, «Andijon», «Paxtakor», «Buxoro», OKMK va «So‘g‘diyona»dan bittadan futbolchi kiritildi.
O‘zbekiston Superligasining 16-turi yakunlari bo‘yicha eng yaxshi futbolchilardan tuzilgan ramziy jamoa ma’lum qilindi. Tarkibda chempionatning turli klublaridan 11 nafar futbolchi o‘rin oldi.
E’tiborlisi, «Neftchi», «Navbahor» va «Lokomotiv» ramziy jamoaga eng ko‘p — ikkitadan futbolchi kirita oldi. Qolgan besh klubdan esa bittadan vakil tanlangan.
Darvozada — «Andijon» vakili
16-turning eng yaxshi darvozaboni sifatida Eldor Adhamov e’tirof etildi.
«Andijon» posboni ramziy jamoada darvoza chizig‘ini egalladi va shu tariqa klubining ushbu tarkibdagi yagona vakiliga aylandi.
Darvozabon:
Eldor Adhamov — «Andijon»
«Navbahor» himoya chizig‘ida ustun
Ramziy jamoaning uch kishilik himoya chizig‘idan ikki o‘rin Namanganning «Navbahor» klubi futbolchilariga nasib etdi.
Giorgi Jgerenaya va Umar Adhamzoda turning eng yaxshi himoyachilari qatoriga kiritildi. Ularga «Paxtakor» vakili Dilshod Saidov hamrohlik qildi.
Himoyachilar:
Dilshod Saidov — «Paxtakor»
Giorgi Jgerenaya — «Navbahor»
Umar Adhamzoda — «Navbahor»
Shu tariqa, himoya chizig‘ida «Navbahor»ning ustunligi yaqqol ko‘zga tashlandi.
Markazda «Neftchi»dan ikki futbolchi
Ramziy jamoaning eng katta qismi — yarimhimoya chizig‘i to‘rt futbolchidan iborat.
Unda «Buxoro»dan Vladimir Rodich, «Lokomotiv»dan Suhrob Nurulloyev hamda «Neftchi»ning ikki futbolchisi — Jamshid Iskanderov va Alisher Odilov joy oldi.
Yarimhimoyachilar:
Vladimir Rodich — «Buxoro»
Suhrob Nurulloyev — «Lokomotiv»
Jamshid Iskanderov — «Neftchi»
Alisher Odilov — «Neftchi»
Ayniqsa, Farg‘ona klubidan bir vaqtning o‘zida ikki futbolchining tanlanishi «Neftchi» vakillarining 16-turdagi o‘yini alohida e’tirof etilganini ko‘rsatadi.
Hujumda uch klubning to‘purarlari
Ramziy jamoaning hujum chizig‘idan OKMK, «Lokomotiv» va «So‘g‘diyona» vakillari o‘rin oldi.
Nodir Abdurazzaqov, tajribali Temurxo‘ja Abduxoliqov va Lyupche Doriyev turning eng yaxshi hujumchilari sifatida tanlandi.
Hujumchilar:
Nodir Abdurazzaqov — OKMK
Temurxo‘ja Abduxoliqov — «Lokomotiv»
Lyupche Doriyev — «So‘g‘diyona»
Shu bilan «Lokomotiv» ham Suhrob Nurulloyev va Temurxo‘ja Abduxoliqov orqali ramziy jamoada ikki futbolchi bilan ishtirok etdi.
Qaysi klublar ko‘proq vakil kiritdi?
16-tur ramziy jamoasida klublar kesimidagi taqsimot quyidagicha bo‘ldi:
«Navbahor» — 2 nafar
«Neftchi» — 2 nafar
«Lokomotiv» — 2 nafar
«Andijon» — 1 nafar
«Paxtakor» — 1 nafar
«Buxoro» — 1 nafar
OKMK — 1 nafar
«So‘g‘diyona» — 1 nafar
Demak, tur yakunlarida biror klub mutlaq ustunlikka erisha olmadi. Ramziy tarkibning sakkiz jamoa vakillaridan shakllangani 16-turda individual jihatdan kuchli o‘yin ko‘rsatgan futbolchilar bir nechta klubda bo‘lganini ko‘rsatmoqda.
Superligada raqobat yanada qiziydi
Mavsum ikkinchi yarmiga kirib borar ekan, har bir tur chempionlik, yevrokubok yo‘llanmalari va turnir jadvalidagi pozitsiyalar uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda.
Shunday sharoitda ramziy jamoaga kirish futbolchilarning muayyan turdagi o‘yiniga berilgan individual e’tirof bo‘lib, keyingi bahslar oldidan ular uchun qo‘shimcha motivatsiya ham beradi.
16-tur esa ayniqsa «Navbahor», «Neftchi» va «Lokomotiv» futbolchilari uchun samarali bo‘ldi — uchala klub ham ramziy tarkibga ikkitadan vakil kiritdi.
Sizningcha, 16-tur ramziy jamoasida yana qaysi futbolchi bo‘lishi kerak edi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…