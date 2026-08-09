«Ko‘p narsa o‘zgardi»: Mareska «Siti»dagi taktik yangiliklar va rejalarini ochiqladi

·74·Sport
«Ko‘p narsa o‘zgardi»: Mareska «Siti»dagi taktik yangiliklar va rejalarini ochiqladi
Qisqacha

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaga kelishi bilan barcha futbolchilar uchun teng imkoniyat yaratib, ularni bir xil start chizig'iga qo'yganini aytdi. U yozgi yig'inlar transfer oynasi qanday kechishiga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi. Mareska jamoada taktik qurilishlar, to'p bilan va to'psiz harakatlarda o'zgarishlar qilinayotganini bildirdi.

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoadagi dastlabki kunlari va tarkibdagi futbolchilar bilan munosabati haqida ochiq-odin gapirdi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, u jamoaga kelishi bilan barcha o‘yinchilar uchun teng va ochiq imkoniyatlar eshigini ochdi.

Ushbu yondashuv futbolchilar uchun o‘zini qaytadan namoyon etish va jamoadagi o‘rnini mustahkamlash uchun katta imkoniyat yaratmoqda.

«Har bir futbolchi bir xil start chizig‘ida»

Klub a’zolari bilan bo‘lgan ilk uchrashuvdanoq italyan mutaxassisi o‘z prinsiplarini aniq va keskin bayon qilganini ta’kidladi:

«Jamoaga kelgan kunimoq, futbolchilarga aytgan yagona gapim shu bo‘ldi: men uchun bu – to‘liq qayta boshlash. Har bir futbolchi mening ko‘zimda noldan, bir xil start chizig‘idan boshlaydi. Yozgi yig‘inlar, ma’lum ma’noda, transfer oynasi qanday kechishini ham belgilab beradi», — dedi Mareska.

Taktik islohotlar va 10 kunlik natija

«Manchester Siti» ustozi jamoa o‘yiniga kiritilayotgan yangiliklar va futbolchilarning bu jarayonga bo‘lgan munosabatini yuqori baholadi. Mareskaning ta’kidlashicha, hozirda taktik qurilishlar, to‘p bilan va to‘psiz harakat qilishning yangi jihatlari ustida faol ish olib borilmoqda:

«Futbolchilar yangi murabbiy bilan ishlashga tayyor ekanini ko‘rsatishdi. Biz taktik qurilishlarda, to‘p bilan va to‘psiz o‘yinda ayrim o‘zgarishlar kiritdik, boshqa jihatlarga ham e’tibor qaratdik. Asosiy yangilik shu, ammo bu yerda yillab mehnat qilayotganlarning ishga bo‘lgan munosabati ham juda muhim.

Birgalikda o‘tkazgan shu 10 kunimiz katta ahamiyatga ega. Menga futbolchilar bilan yaqin aloqa kerak, bu kelajak uchun juda muhim», — deya Mareskaning so‘zlarini keltirmoqda klub matbuot xizmati.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityEnzo MarescaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)