«Manchester Siti» Seulda «Atletiko»ni taslim etdi: Marmushdan dubl

·69·Sport
«Manchester Siti» Seulda «Atletiko»ni taslim etdi: Marmushdan dubl
Qisqacha

«Manchester Siti» Seulda mavsumlararo tayyorgarlik doirasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida «Atletiko»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Birinchi bo‘limning 43-daqiqasida Dominges gol urgan bo‘lsa, 57 va 59-daqiqalarda Omar Marmush dubl qayd etdi, 90-daqiqada esa Ait-Nuri yakuniy hisobni o‘rnatdi. Abduqodir Husanov oilaviy sabablarga ko‘ra Seuldagi tarkibga kiritilmadi va jamoaga keyinroq qo‘shilishi kutilmoqda. Uchrashuv 9 avgust kuni Janubiy Koreyaning Seul shahrida o‘tkazildi.

Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida mavsumlararo tayyorgarlik doirasida kechgan qiziqarli va shiddatli o‘rtoqlik uchrashuvida Angliyaning «Manchester Siti» klubi Madridning «Atletiko» jamoasi ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.

Millionlab aziat muxlislar guvohligida kechgan bellashuv kutilmagan burilishlar va gollarga boy bo‘ldi.

Marmushdan kambek va Ait-Nurining yakuniy nuqtasi

Uchrashuvning birinchi bo‘limi madridliklarning ustunligi bilan yakunlandi. 43-minutada Dominges Oblak jamoasini oldinga olib chiqdi — 0:1.

Biroq ikkinchi bo‘limda «shaharliklar» o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi:

  • 57 va 59-minutalar: Omar Marmush bor-yo‘g‘i ikki daqiqa ichida dubl qayd etib, «Manchester Siti»ni oldinga olib chiqdi.

  • 90-minuta: Bahs yakunlanishi arafasida Ait-Nuri raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Abduqodir Husanov nega maydonga tushmadi?

O‘zbekistonlik muxlislarning diqqat markazida bo‘lgan himoyachi Abduqodir Husanov ushbu muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yubordi. Ma’lum qilinishicha, markaziy himoyachi oilaviy sabablarga ko‘ra Seuldagi tarkibga kiritilmagan va jamoaga keyinroq qo‘shilishi kutilmoqda.

Uchrashuv bayonnomasi

O‘rtoqlik o‘yini

9 avgust | Seul (Janubiy Koreya)

«Manchester Siti» — «Atletiko» 3:1

Gollar: Marmush 57, 59, Ait-Nuri 90 — Dominges 43.

  • «Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh, Reys, Diash, Gvardiol, Reynders, Kovachich, Savinio, Foden, Semenyo, Marmush.

  • «Atletiko»: Oblak, Dominges, Le Norman, Gansko, Martines, Yulmann, Vargas, Koke, Mendosa, Dominges, Lukman.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityAtlético MadridSeoulOmar MarmoushAbdukodir Khusanov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)