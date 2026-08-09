«Manchester Siti» Seulda «Atletiko»ni taslim etdi: Marmushdan dubl
«Manchester Siti» Seulda mavsumlararo tayyorgarlik doirasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida «Atletiko»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Birinchi bo‘limning 43-daqiqasida Dominges gol urgan bo‘lsa, 57 va 59-daqiqalarda Omar Marmush dubl qayd etdi, 90-daqiqada esa Ait-Nuri yakuniy hisobni o‘rnatdi. Abduqodir Husanov oilaviy sabablarga ko‘ra Seuldagi tarkibga kiritilmadi va jamoaga keyinroq qo‘shilishi kutilmoqda. Uchrashuv 9 avgust kuni Janubiy Koreyaning Seul shahrida o‘tkazildi.
Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida mavsumlararo tayyorgarlik doirasida kechgan qiziqarli va shiddatli o‘rtoqlik uchrashuvida Angliyaning «Manchester Siti» klubi Madridning «Atletiko» jamoasi ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
Millionlab aziat muxlislar guvohligida kechgan bellashuv kutilmagan burilishlar va gollarga boy bo‘ldi.
Marmushdan kambek va Ait-Nurining yakuniy nuqtasi
Uchrashuvning birinchi bo‘limi madridliklarning ustunligi bilan yakunlandi. 43-minutada Dominges Oblak jamoasini oldinga olib chiqdi — 0:1.
Biroq ikkinchi bo‘limda «shaharliklar» o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi:
57 va 59-minutalar: Omar Marmush bor-yo‘g‘i ikki daqiqa ichida dubl qayd etib, «Manchester Siti»ni oldinga olib chiqdi.
90-minuta: Bahs yakunlanishi arafasida Ait-Nuri raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Abduqodir Husanov nega maydonga tushmadi?
O‘zbekistonlik muxlislarning diqqat markazida bo‘lgan himoyachi Abduqodir Husanov ushbu muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yubordi. Ma’lum qilinishicha, markaziy himoyachi oilaviy sabablarga ko‘ra Seuldagi tarkibga kiritilmagan va jamoaga keyinroq qo‘shilishi kutilmoqda.
Uchrashuv bayonnomasi
O‘rtoqlik o‘yini
9 avgust | Seul (Janubiy Koreya)
«Manchester Siti» — «Atletiko» 3:1
Gollar: Marmush 57, 59, Ait-Nuri 90 — Dominges 43.
«Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh, Reys, Diash, Gvardiol, Reynders, Kovachich, Savinio, Foden, Semenyo, Marmush.
«Atletiko»: Oblak, Dominges, Le Norman, Gansko, Martines, Yulmann, Vargas, Koke, Mendosa, Dominges, Lukman.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…