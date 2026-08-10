Kenan Yildiz «Arsenal»ga yaqinlashdi: transfer £80 mlnga baholandi

·165·Sport
Kenan Yildiz «Arsenal»ga yaqinlashdi: transfer £80 mlnga baholandi
Qisqacha

«Arsenal» «Yuventus» hujumchisi Kenan Yildiz transferi bo'yicha muzokaralarda jiddiy oldinga siljib, kelishuvga yaqinlashdi. Jurnalist David Ornshteyn ma'lumotiga ko'ra, turkiyalik futbolchining transferi 80 million funt sterlinggacha baholanmoqda. Yildizning o'zi «Arsenal»ga o'tishni istamoqda va «Yuventus»dan transfer jarayonini tezlashtirishni so'ramoqda.

«Yuventus»ning yosh yulduzi Kenan Yildiz faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Jurnalist David Ornshteyn ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» turkiyalik hujumchi transferi bo‘yicha muzokaralarda jiddiy oldinga siljigan.

Eng qizig‘i, bu jarayonda futbolchining o‘zi ham faol pozitsiya egallamoqda. Yildiz London klubiga o‘tishni xohlayapti va «Yuventus»dan ketish jarayoni tezroq hal bo‘lishini istamoqda.

«Arsenal» kelishuvga yaqinlashdi

Manba ma’lumotiga qaraganda, «Arsenal» va «Yuventus» o‘rtasidagi muzokaralar davom etmoqda va London klubi shartnoma tuzishga yaqin turibdi.

Transfer amalga oshsa, «kanonirlar» hujum chizig‘iga texnik jihatdan kuchli, bir nechta pozitsiyada harakat qila oladigan yosh futbolchini qo‘shib oladi.

Yildizning yoshi va o‘sish salohiyati hisobga olinsa, «Arsenal» uni faqat hozirgi tarkibni kuchaytirish uchun emas, balki uzoq muddatli loyihaning muhim qismi sifatida ham ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin.

Narx — 80 million funt

Xabarda qayd etilishicha, transfer qiymati 80 million funt sterlinggacha yetishi mumkin.

Bu summa Yildizni «Arsenal» tarixidagi eng qimmat xaridlar qatoriga olib chiqishi mumkin.

«Yuventus» uchun esa bunday taklif jiddiy moliyaviy imkoniyat hisoblanadi. Biroq turinliklar o‘zlarining eng istiqbolli futbolchilaridan birini yo‘qotishiga to‘g‘ri keladi.

Yildizning o‘zi ketishni xohlayapti

Vaziyatni yanada qiziq qilayotgan jihat — futbolchining pozitsiyasi.

Manbaga ko‘ra, Kenan Yildiz «Arsenal»ga o‘tish istagini bildirgan va «Yuventus»dan transfer jarayonini tezlashtirishni talab qilmoqda.

Bu esa London klubining muzokaralardagi pozitsiyasini kuchaytirishi mumkin. Odatda futbolchining yangi klubga o‘tish bo‘yicha qat’iy istagi kelishuvga erishish jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Nega «Arsenal» aynan Yildizni istayapti?

Yildizning asosiy ustunliklaridan biri — universallik.

U qanotda ham, hujum ortida ham harakat qilishi, yakkama-yakka vaziyatlarda raqibni aldab o‘tishi va hujumni o‘zi boshlab berishi mumkin.

Bunday profil «Arsenal»ga mavsum davomida taktik variantlarni ko‘paytirish imkonini beradi. Ayniqsa yuqori darajadagi raqobatda bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchilarning ahamiyati katta.

Endi asosiy qaror «Yuventus»da

Muzokaralar yakuniga yetsa, Yildizning Angliyaga ko‘chishi transfer oynasining eng yirik kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.

Hozircha asosiy intriga — «Yuventus» 80 million funt atrofidagi taklifni qabul qiladimi yoki o‘zining yosh yulduzini saqlab qolish uchun kurashadimi?

Yildizning o‘zi esa, tarqalayotgan ma’lumotlarga qaraganda, tanlovini qilib bo‘lgan — u «Arsenal» tomon yo‘l olishni istamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Kenan YildizArsenalJuventusDavid Ornstein
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)