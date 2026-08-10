«Bu shaxmat o‘yini»: Tramp Eronni mag‘lub etishning yangi rejasini ochiqladi

·121·Dunyo
«Bu shaxmat o‘yini»: Tramp Eronni mag‘lub etishning yangi rejasini ochiqladi
Qisqacha

Donald Tramp Eronni harbiy to'qnashuvdan ko'ra iqtisodiy bosim, sanksiyalar va dengiz blokadasi orqali jilovlash rejasini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Eron og'ir moliyaviy inqirozda qolgan, inflyatsiya kuchaygan va hatto harbiylariga maosh to'lashga ham puli yetmayapti. Tramp neft narxining barreliga 75 dollardan sal ko'proq tushganini amerikalik iste'molchilar uchun yutuq deb baholadi.

AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehronga nisbatan olib borilayotgan siyosat, iqtisodiy bosim va Erondagi og‘ir moliyaviy inqiroz haqida «Axios» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ochiq-odin fikr bildirdi.

Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, Vashington Eron bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvdan ko‘ra, iqtisodiy jihatdan jilovlash va shaxmat o‘yinidek puxta o‘ylangan taktikaga tayanmoqda.

«Eronning puli yo‘q, ular juda og‘ir ahvolda»

Donald Tramp Eron atrofidagi vaziyatni kuzatib borayotgani va Tehronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar o‘z samarasini berayotganini alohida qayd etdi:

«Biz Eron bilan xotirjamlik bilan, keskinlikni kuchaytirmasdan ishlayapmiz. Ular bilan yarim yurak bilan muzokara olib bormoqdamiz va shunchaki Eronni ulkan inflyatsiya hamda pulsiz qolganini kuzatmoqdamiz.

Eron juda yomon iqtisodiy ahvolda va hatto o‘z harbiylariga maosh to‘lashga ham puli qolmagan», — dedi AQSH Prezidenti.

Tramp bu holatni to‘g‘ridan to‘g‘ri AQSHning qat’iy harakatlari va xususan, dengiz blokadasi bilan bog‘ladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, aynan ushbu cheklovlar Eronning moliyaviy inqirozini yanada chuqurlashtirgan.

Harbiy zarbadan voz kechish va neft narxlari

E’tiborli jihati shundaki, bir necha kun oldin Donald Tramp Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy harakatlarni qayta boshlashga buyruq berishga moyil edi. Biroq keyinchalik u kuch ishlatish g‘oyasidan voz kechib, e’tiborni iqtisodiy bosimga qaratdi.

Shuningdek, AQSH rahbari jahon bozorida neft narxi pasayganini (barreliga 75 dollardan sal ko‘proq) amerikalik iste’molchilar uchun katta yutuq sifatida baholadi:

«Hamma narsa yaxshi bo‘ladi. Hamma narsa doim shunday bo‘ladi. Bu shunchaki shaxmat o‘yiniga o‘xshaydi», — deya xulosa qildi Tramp.

Tehronning javobi: Muzokaralar sharti

O‘z navbatida, Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aragchi Vashingtonning pozitsiyasiga munosabat bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, AQSH tomoni avval imzolangan o‘zaro anglashuv memorandumini buzishni to‘xtatmagunicha, Tehron Vashington bilan hech qanday to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib bormaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Donald TrumpEronAQSHAbbas AraghchiAxios
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi