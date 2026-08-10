Enzo Maresca Rodrining Manchester Siti safiga qaytish sanasini maʼlum qildi
Enzo Maresca Rodri 14-avgust kuni Manchester Siti mashg'ulotlariga qaytishini tasdiqladi. 30 yoshli yarimhimoyachi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan so'ng bel operatsiyasini boshdan kechirib, tiklanmoqda. Manchester Siti Barselonaning Rodri uchun 50 million yevrolik taklifini rad etgan va futbolchini faqat 80 million yevrolik taklif tushgan taqdirdagina sotishni ko'rib chiqishga tayyor.
Goal.com xabar berishicha, «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoaning yetakchi yarimhimoyachisi Rodri shu hafta mashgʻulotlarga qaytishini tasdiqlagan. Ushbu xabar Kataloniyaning «Barselona» klubi ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga urinayotgani va uning transferi atrofidagi keskin mish-mishlar fonida eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan hafta Angliya Premyer-ligasi giganti «Barselona»ning 2024-yilgi «Oltin toʻp» sohibi uchun qilgan 50 million yevrolik rasmiy taklifini rad etgan edi. Manchesterliklar rahbariyati amaldagi shartnomasining oxirgi yiliga kirib kelgan 30 yoshli futbolchini faqatgina 80 million yevro miqdoridagi taklif tushgandagina sotish haqida oʻylab koʻrishga tayyor.
Rodrining jarohati va transfer shartlariHozirgi kunda transfer boʻyicha qizgʻin muhokamalar davom etayotganiga qaramay, tajribali yarimhimoyachi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng bel operatsiyasini boshdan kechirib, tiklanish jarayonini oʻtkazmoqda. Seulda «Atletiko Madrid» ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan keyin Enzo Maresca jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, futbolchining qachon safga qaytishini aniq aytdi.
Marescaning soʻzlariga koʻra, u klub sport direktori Ugo Viana bilan futbolchining kelajagini muhokama qilgan va hozircha hech qanday oʻzgarish yoʻq. «Hozirgi vaqtda u Manchesterda boʻladi. Hech qanday yangilik yoʻq. 14-avgust kuni u qaytadi», – deya taʼkidlagan murabbiy.
Mavsumoldi rejalari va yangi chaqiruvlar«Manchester Siti» rahbariyati va murabbiylar shtabi Ispaniya va Yevropaning yetakchi klublari, xususan, «Barselona» hamda «Real Madrid» tomonidan boʻlayotgan qiziqishlarga qaramasdan, oʻz yetakchisini saqlab qolishga qatʼiy qaror qilgan. Jamoaning asosiy eʼtibori hozirda futbolchining tibbiy reabilitatsiyasini muvaffaqiyatli yakunlashga qaratilgan.
Klub oldinda turgan «Arsenal»ga qarshi Superkubok bahsi hamda Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi startiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Pep Gvardioladan keyingi davrni boshlayotgan «Manchester Siti» chempionatdagi ilk oʻyinini 23-avgust kuni oʻz maydonida «Bornmut»ga qarshi oʻtkazadi va Enzo Maresca tarkibdagi noaniqliklarga qaramay eng yaxshi oʻn birlikni shakllantirishi lozim.
…