Enzo Maresca Rodrining Manchester Siti safiga qaytish sanasini maʼlum qildi

·94·Sport
Enzo Maresca Rodrining Manchester Siti safiga qaytish sanasini maʼlum qildi
Qisqacha

Enzo Maresca Rodri 14-avgust kuni Manchester Siti mashg'ulotlariga qaytishini tasdiqladi. 30 yoshli yarimhimoyachi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan so'ng bel operatsiyasini boshdan kechirib, tiklanmoqda. Manchester Siti Barselonaning Rodri uchun 50 million yevrolik taklifini rad etgan va futbolchini faqat 80 million yevrolik taklif tushgan taqdirdagina sotishni ko'rib chiqishga tayyor.

Goal.com xabar berishicha, «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoaning yetakchi yarimhimoyachisi Rodri shu hafta mashgʻulotlarga qaytishini tasdiqlagan. Ushbu xabar Kataloniyaning «Barselona» klubi ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga urinayotgani va uning transferi atrofidagi keskin mish-mishlar fonida eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan hafta Angliya Premyer-ligasi giganti «Barselona»ning 2024-yilgi «Oltin toʻp» sohibi uchun qilgan 50 million yevrolik rasmiy taklifini rad etgan edi. Manchesterliklar rahbariyati amaldagi shartnomasining oxirgi yiliga kirib kelgan 30 yoshli futbolchini faqatgina 80 million yevro miqdoridagi taklif tushgandagina sotish haqida oʻylab koʻrishga tayyor.

Rodrining jarohati va transfer shartlari

Hozirgi kunda transfer boʻyicha qizgʻin muhokamalar davom etayotganiga qaramay, tajribali yarimhimoyachi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng bel operatsiyasini boshdan kechirib, tiklanish jarayonini oʻtkazmoqda. Seulda «Atletiko Madrid» ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan keyin Enzo Maresca jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, futbolchining qachon safga qaytishini aniq aytdi.

Marescaning soʻzlariga koʻra, u klub sport direktori Ugo Viana bilan futbolchining kelajagini muhokama qilgan va hozircha hech qanday oʻzgarish yoʻq. «Hozirgi vaqtda u Manchesterda boʻladi. Hech qanday yangilik yoʻq. 14-avgust kuni u qaytadi», – deya taʼkidlagan murabbiy.

Mavsumoldi rejalari va yangi chaqiruvlar

«Manchester Siti» rahbariyati va murabbiylar shtabi Ispaniya va Yevropaning yetakchi klublari, xususan, «Barselona» hamda «Real Madrid» tomonidan boʻlayotgan qiziqishlarga qaramasdan, oʻz yetakchisini saqlab qolishga qatʼiy qaror qilgan. Jamoaning asosiy eʼtibori hozirda futbolchining tibbiy reabilitatsiyasini muvaffaqiyatli yakunlashga qaratilgan.

Klub oldinda turgan «Arsenal»ga qarshi Superkubok bahsi hamda Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi startiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Pep Gvardioladan keyingi davrni boshlayotgan «Manchester Siti» chempionatdagi ilk oʻyinini 23-avgust kuni oʻz maydonida «Bornmut»ga qarshi oʻtkazadi va Enzo Maresca tarkibdagi noaniqliklarga qaramay eng yaxshi oʻn birlikni shakllantirishi lozim.

RodriManchester CityEnzo MarescaBarselonaPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)