«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi

·161·Dunyo
«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi
Qisqacha

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich Yevropani Rossiyaning Ukrainadagi urush sabab butunlay zaiflashishini kutmasdan, mojaroda zudlik bilan sulhga erishishga chaqirdi. U Rossiya qo'shinlari holdan toyishini kutish va jang maydonidagi kutilmalarga ortiqcha umid bog'lash noto'g'ri ekanini ta'kidladi.

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich Yevropa mamlakatlariga yuzlanib, Rossiyaning Ukrainadagi urush tufayli butunlay holdan toyishini va zaiflashishini kutish noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.

Serbiya rahbari ushbu bayonotni «Axel Springer» media guruhi direktorlar kengashi raisi Matias Dyopfner olib borgan podkast davomida bildirib o‘tdi.

«Rossiya qo‘shinlari holdan toyadi, deb o‘ylash xato»

Aleksandr Vuchich Yevropa siyosatchilarining jang maydonidagi kutilmalariga realistik nuqtayi nazardan baho berishni so‘radi:

«Men Rossiya qo‘shinlarining butunlay holdan toyganini kutmagan bo‘lardim. Biz ko‘rib turganimizdek, Rossiya Ukrainadagi ushbu urush tufayli sezilarli darajada zaiflashadigan muayyan bir lahzani kutish mantiqsizdir», — dedi Vuchich.

G‘arbning harbiy ssenariylariga shubha bilan qaragan Serbiya rahbari Yevropani vaziyatni yanada keskinlashtirmasdan, zudlik bilan Ukrainadagi mojaroda sulhga erishish uchun barcha sa’y-harakatlarni amalga oshirishga chaqirdi.

Zelenskiy bilan uchrashuv va pozitsiyaning o‘zgarmasligi

Eslatib o‘tamiz, 8 avgust kuni Belgradda Aleksandr Vuchich va Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘rtasida muzokaralar bo‘lib o‘tgan edi.

Biroq Serbiya rahbarining ta’kidlashicha, Kiyev rejimi rahbarining Belgradga qilgan bu tashrifi uning Ukraina atrofidagi mojaroga va global vaziyatga bo‘lgan shaxsiy munosabati hamda pozitsiyasini aslo o‘zgartira olmagan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Aleksandar VučićVolodymyr ZelenskyyRossiyaUkrainaAxel Springer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi